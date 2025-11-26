俳優の高橋克典（60）が27日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。



【写真】エピソードを語る高橋克典

1993年に歌手デビューし、現在も俳優として常に第一線で活躍。37歳で初めて「徹子の部屋」に出演したときの映像を見ながら当時を振り返る。現在は時代劇などにも出演し、さらに演技の幅を広げている。多忙な日々の癒しは最近飼いはじめた２匹の猫。黒木瞳のところで子猫が生まれ、飼いはじめることになったと経緯を明かす。あまりの可愛らしさに黒柳もメロメロに…。



高橋は自身の７月のブログに「にゃんぱらりきた サイベリアンて種の女の子。美人さん」「ずっと仲良くさせていただいてる、黒木瞳さんのお宅で、サイベリアンの赤ちゃんが産まれた」と聞きつけ、「1匹分けてもらえませんか？と言ったら、『いいよー 』 」と高橋邸にやってきた経緯を報告していた。名前はミルリィちゃんで、猫可愛がりしている様子を何度もアップしている。また黒木邸で誕生した別のサイベリアンのオスの子猫は今秋、宝塚歌劇団でコンビを組んでいた大地真央がもらい受け「tatin（タタン）」と名付けたことをインスタで発表。華やかな系図を描いている。



また高橋の両親はともに音楽教師で「音楽を通じて人生を豊かにする」がモットーだった。高橋も物心ついたときからピアノを習い、小学生のときにはトランペットを吹いていた。現在はチェロに挑戦中で、先日は日本武道館のステージにも立った。俳優業の合間に練習時間を捻出しないといけないので大変だが、演奏することは表現するという点で芝居にもつながっているという。



