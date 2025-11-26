¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÇÊ®¤½Ð¤·¤¿¡ÖÆüÃæÍ§¹¥¡×¤È¤¤¤¦éçµ¤Ï°¡¢ÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤¬Ë½¤¤¤¿¹½Â¤Åª¤ÊµµÎö¤Èº£¸å¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤Î¹ÔÊý
°²½¤¹¤ëÆüÃæ´Ø·¸¡£G20¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÇÃæ¹ñ¡¦Íû¶¯¼óÁê¡Ê±¦¤«¤é2ÈÖÌÜ¡Ë¤È¤ÎÀÜ¿¨¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¡Êº¸¤«¤é2ÈÖÌÜ¡Ë¡¢¼Ì¿¿¡§ÂåÉ½»£±Æ¡¿¥í¥¤¥¿¡¼¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÈ¯Â¤«¤é¤ï¤º¤«1¥«·îÍ¾¤ê¤Ç¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤ÏÀï¸åºÇ°¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¶ÛÄ¥¶ÉÌÌ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬¹ñ²ñ¤Ç¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤¬ÆüËÜ¤ÎÂ¸Î©¤ò¶¼¤«¤¹»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÌÔÈ¿È¯¡£Âçºå¤ÎÃæ¹ñÁíÎÎ»ö¤Ë¤è¤ë¡Ö¼ó¤ò»Â¤ë¡×Ë½¸À¤ä¡¢Ãæ¹ñÂç»È´Û¤Î¹ñÏ¢µìÅ¨¹ñ¾ò¹à¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿Åê¹Æ¡¢ÅÏ¹Ò¡¦Î±³Ø¼«½Í¤ä¿å»ºÊªÍ¢ÆþÄä»ß¤Ê¤É¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦¿ÍÅª¸òÎ®¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÇíÂíà¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÎä¤¨ÀÚ¤Ã¤¿º£¸å¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤Ë½Ð¸ý¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÅìµþºâÃÄ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤ÎÛÉÎ´»á¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
ÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤¬²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡ÖÀï¸åºÇ°¡×¤Î´íµ¡
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸°Ê¹ß¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤ÏµÞÂ®¤ËÎä¤¨¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î·èÄêÅª¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢11·î7Æü¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤ËÉðÎÏ¹Ô»È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ë³ºÅö¤·ÆÀ¤ë¤È¤·¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÉðÎÏ¹Ô»È¤ò´Þ¤à½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ÎÈ¯Æ°¤¬ÍýÏÀ¾å¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¼óÁê¤¬¤¢¤¨¤ÆÛ£Ëæ¤µ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿É½¸½¤ò°ìÊâÆ§¤ß±Û¤¨¤¿È¯¸À¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¶¯¤¤¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¶ÛÄ¥¤Ï¡¢¤½¤Î¾¯¤·Á°¤«¤é¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£10·îËö¡¢´Ú¹ñ¡¦·Ä½£¤Ç³«¤«¤ì¤¿APEC¼óÇ¾²ñµÄ¤ÎºÝ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È½é¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤ß¡¢¹á¹Á¤ä¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Î¿Í¸¢¾õ¶·¡¢Åì¥·¥Ê³¤¾ðÀª¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤Î°ÂÄê¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¡×¤òÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
APEC¼óÇ¾²ñµÄ¤ÎËµ¤é¤Ç¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤ó¤À¹â»Ô¼óÁê¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ê2025Ç¯10·î31Æü¡¢¼Ì¿¿¡§¿·²Ú¼Ò¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡Ãæ¹ñÂ¦¤ÏÅö½é¡¢´Ø·¸²þÁ±¤Î¥à¡¼¥É¤ò±é½Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤ä¿ÍÌ±ÆüÊó¤â¡¢²ñÃÌ¤¬¡Ö·úÀßÅª¤Ç°ÂÄêÅª¤Ê´Ø·¸¡×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë°Õ»×¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÂ¦Äóµ¯¤Î¿Í¸¢ÌäÂê¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ñÃÌ¼«ÂÎ¤òÌµ»ë¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢APEC´ØÏ¢¹Ô»ö¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤¬ÂæÏÑ¤ÎÂåÉ½¤ÈÃ»»þ´ÖÎ©¤ÁÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬µÇ°¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËSNS¾å¤Ë¹¤Þ¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÉÔ¿®´¶¤Ï°ìÃÊ¤È¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¹ñ²ñ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤¬ÂæÏÑÍ»ö¤ò¡ÖÆüËÜ¤ÎÂ¸Î©¤Ë´Ø¤ï¤ë»öÂÖ¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Ï¡Ö³Ë¿´ÅªÍø±×¡×¤Ø¤Î½ÅÂç¤ÊÄ©Àï¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢¶¯Îõ¤Ê¹³µÄ¤È°µÎÏ¤ËÅ¾¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¶ÛÄ¥¤ò·èÄêÅª¤Ë¹â¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢³°¸òµ·Îé¤Î°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤ëÈ¯¸À¤À¡£Ãæ¹ñ¡¦ÂçºåÁíÎÎ»ö¤Îé·õ»á¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤òÈãÈ½¤¹¤ëµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¾¡¼ê¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤½¤Î±ø¤¤¼ó¤Ï¡¢°ì½Ö¤Î¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¤â¤Ê¤¯»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£³Ð¸ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¤³¤Î¡Ö¼ó¤ò»Â¤ë¡×È¯¸À¤ò¡Ö¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¡×¤È¤·¤Æ¸·½Å¹³µÄ¤·¡¢Í¿ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï¥Ú¥ë¥½¥Ê¡¦¥Î¥ó¡¦¥°¥é¡¼¥¿¡Ê¹¥¤Þ¤·¤«¤é¤¶¤ë¿ÍÊª¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÄÉÊü¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë11·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¡¢ºßÆüËÜÃæ¹ñÂç»È´Û¤¬X¤Ç¹ñÏ¢·û¾ÏÂè53¾ò¡¦107¾ò¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖµìÅ¨¹ñ¾ò¹à¡×¤ÎÆüËÜ¸ì¾òÊ¸¤ò²èÁüÉÕ¤¤ÇÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Îµö²Ä¤Ê¤·¤Ë·³»ö¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆÉ¤á¤ë¼ñ»Ý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òºÆ¤Ó¡ÖµìÅ¨¹ñ¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¹Å»ÑÀª¤È¤·¤Æ¹ñÆâÀ¤ÏÀ¤Î¶¯¤¤È¿È¯¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡´íµ¡¤ÎÄÀÀÅ²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢11·î18Æü¤Ë¤ÏËÌµþ¤Ç³°Ì³¾Ê¶ÉÄ¹µé¡ÊÆüÃæÎ¾³°Ì³¾Ê¤Î¥¢¥¸¥¢Ã´Åö¶ÉÄ¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¹â»ÔÅúÊÛ¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ï¤³¤ì¤òµñÈÝ¤·¤Ä¤ÄÂçºåÁíÎÎ»ö¤ÎË½¸À¤äÂÐÆüÅÏ¹ÒÀ©¸Â¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹Â¤ÏËä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯¸¢È¯ÂÄ¾¸å¤«¤é¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤·¤ÆÉÔ°ÂÄê¤Ê´ðÈ×¤ËÎ©¤Ä¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÊÝ¼éÁØ¤Î»Ù»ý¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ñ¤ò¤³¤³¤Ç¸åÂà¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Áµá¿´ÎÏ¤ò¼º¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Î½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤â¡¢¹ñÆâ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤òÇØ·Ê¤Ë¡ÖÂæÏÑ¥«¡¼¥É¡×¤Ç¾ùÊâ¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤ÏË³¤·¤¤¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÂÐÎ©¤Ï°ì²áÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´ü²½¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡Ö¿·¤¿¤ÊÎäµÑ¶ÉÌÌ¡×¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÂÐÆü¡ÖÀ©ºÛ¡×¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¼Â³²¤òÈ¼¤¦¤Î¤«
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¹â»ÔÈ¯¸À¤Ø¤ÎÊóÉü¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦¿ÍÅª¸òÎ®¤Î³Æ¥ì¥Ù¥ë¤Ç°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ºÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Î±ýÍè¤òÁÀ¤¤·â¤Á¤Ë¤·¤¿Á¼ÃÖ¤À¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¼«¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î´Ñ¸÷Î¹¹Ô¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦´«¹ð¤·¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¤ÏÆüËÜ¹Ô¤¹Ò¶õ·ô¤Î¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤äÊÑ¹¹¤òÇ§¤á¤µ¤»¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö½ä¤ëÅúÊÛ¤ËÈ¿È¯¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤¬ÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¥¤¥¿¡¼¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢¶µ°é¾Ê¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¼£°Â¾õ¶·¤Î°²½¡×¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÎ±³Ø¤òÍ½Äê¤¹¤ë³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÏ¹Ò¤ÎÀ§Èó¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦·Ù¹ð¤òÈ¯½Ð¡£ÆüËÜ¤ËºßÎ±¤¹¤ëÃæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ä²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÐºÑÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯½èÍý¿åÊü½Ð¤òÍýÍ³¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤Ø¤ÎÀ©¸Â¤ò¡¢º£²ó¤ÏÀ¯¼£ÅªÊóÉü¤ÈÍí¤á¤Æ¡ÖÁ´ÌÌÍ¢ÆþÄä»ß¡×¤ËºÆ³ÈÂç¤µ¤»¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï2023Ç¯¤Î½èÍý¿åÊü½Ð»þ¤Ë°ìÅÙÁ´ÌÌ¶ØÍ¢¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¸ÂÄêÅª¤Ë´ËÏÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÇÆüËÜ»º¤Î¥Û¥¿¥Æ¤ä¥Ê¥Þ¥³¤Ê¤É¤ËºÆ¤ÓÂç¤¤ÊÂÇ·â¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¸ø³«¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¢¥¢¥Ë¥á´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ÉÆüËÜÊ¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Î³«ºÅ¡¦ÇÛ¿®¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢´ë¶È¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¼«¼£ÂÎ´Ö¤ÎÍ§¹¥»ö¶È¤â¸«Ä¾¤·¤äÀèÁ÷¤ê¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê·ÐºÑÀ©ºÛ¤äÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹´Â«¡¦Å¦È¯¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£È¿¥¹¥Ñ¥¤Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯ÆüËÜ¿Í¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Î¹´Â«¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»¶È¯Åª¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Çº£²ó¤ÎÈ¯¸À¤òÄ¾ÀÜÍýÍ³¤È¤¹¤ëÂáÊá¤ÏÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÂ¸µ¤Î¸·¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤ÈÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¡¢²á¾êºÄÌ³¤ÎÄ´À°¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼ÂÂÖÀ®Ä¹Î¨¤Ï¸ø¼°Åý·×¤¬¼¨¤¹¿ô»ú¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÂÐÃæÄ¾ÀÜÅê»ñ¤äµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¤â¤·È¿¥¹¥Ñ¥¤Ë¡¤ÎÍðÍÑ¤Ê¤É¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤ÎÃóºß°÷¤ËÂáÊá¼Ô¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¡ÖÃæ¹ñÎ¥¤ì¡×¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤ÎÄä»ß¤äÃ»´ü¥Ó¥¶È¯µë¤Î¸·³Ê²½¤â¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎ¾¿Ï¤Î·õ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹±ýÍè¤¬ºÙ¤ì¤ÐÆüËÜ¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤äµ»½ÑÆ³Æþ¤¬Æß¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¼«¹ñ·ÐºÑ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤òÂ»¤Ê¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÃæ¹ñ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë°ìÄê¤ÎÄË¤ß¤òÍ¿¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«¹ñ¤Ø¤ÎÂÇ·â¤¬Ã×Ì¿½ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ö·ù¤¬¤é¤»·¿À©ºÛ¡×¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î±Æ¶Á¤¬·ÚÈù¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´Ñ¸÷¤ä¿å»º¶È¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤ÎÃÏ°è·ÐºÑ¤Ë¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÂÇ·â¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Ã»´üÅª¤Ê¥Þ¥¯¥í¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂÐÃæ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÅê»ñ·èÄê¤Ë¿µ½Å¤µ¤¬Áý¤·¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ÏÃæÄ¹´ü¤ËµÚ¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÆüÃæÍ§¹¥¡×¤È¤¤¤¦éçµ¤Ï°¨¡¨¡·ÐºÑ¤ÈÎò»Ë¤¬¤Í¤¸¤ì¤¿40Ç¯
¡¡º£²ó¤Î´íµ¡¤ò¡ÖÆÍÁ³¤ÎÉÔ¹¬¡×¤È¸«¤ë¤Î¤ÏÎò»Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ´Å¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢µ¯¤¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤Ä¤¤¤Ë¸²ºß²½¤·¤¿¤È¸«¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¹ñ¸òÀµ¾ï²½°Ê¹ß¤Î¡ÖÆüÃæÍ§¹¥¡×¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¤Æó¤Ä¤ÎÂç¹ñ¤¬¡¢·ÐºÑÅªÍø³²¤Î°ìÃ×¤È¤¤¤¦ºÙ¤¤»å¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢éçµ¤Ï°¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡1980Ç¯Âå¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆËÄÄ¥¤·¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Ï²þ³×¡¦³«Êü½é´ü¤ÎÀÈ¼å¤ÊÃÊ³¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÀïÁèÇå½þ¤òÊü´þ¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤ÎODA¤äÌ±´ÖÅê»ñ¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¡¢ÆüËÜÂ¦¤âÅ´¹Ý¡¦²ÈÅÅ¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖÀïÁè¤Ø¤ÎìÞºá°Õ¼±¡×¤òÇØ·Ê¤È¤¹¤ëÂÐÃæ¶¨ÎÏ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤¿¡£Î¾¹ñ¤ÎÍø³²¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢À¯¼£ÅªËà»¤¤âÁêÂÐÅª¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·1990Ç¯ÂåËö¡¢ÆüËÜ¤¬¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤È¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à´íµ¡¤Ë¶ì¤·¤à°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÏWTO²ÃÌÁ¡Ê2001Ç¯¡Ë¤ò·Àµ¡¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤Î¹©¾ì¡×¤È¤·¤ÆµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡2010Ç¯¤Ë¤ÏÌ¾ÌÜGDP¤ÇÃæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤òÈ´¤¡¢À¤³¦Âè2°Ì¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Î»þ´ü¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Ø¤Î»ëÀþ¤Ï¡Ö³Ø¤Ö¤Ù¤Àè¡×¤«¤é¡ÖÄÉ¤¤±Û¤·¤¿Áê¼ê¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢ÆüËÜÂ¦¤ÎÎôÅù´¶¤ÈÃæ¹ñÂ¦¤ÎÍ¥±Û´¶¤¬¸òºø¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÎÏ´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾®Àô½ã°ìÏº¼óÁê¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤ä¡¢Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢²¼¤Ç¤ÎÀí³Õ½ôÅç¹ñÍ²½¤Ê¤É¤¬²Ð¼ï¤È¤Ê¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÈ¿Æü¥Ç¥â¤¬Ãæ¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬½±·â¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¼Ö¤¬¾Æ¤Æ¤¤Á¤ËÁø¤¦±ÇÁü¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂÐÃæ´¶¾ð¤ò·èÄêÅª¤ËÎä¤ä¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2005Ç¯5·î¡¢¾®Àô¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¹á¹Á¤Î¥Ç¥â¡Ê¼Ì¿¿¡§AP¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ·èÄêÅª¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2020¡Á2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥¼¥í¥³¥í¥ÊÀ¯ºö¤ÈÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÊø²õ¤Ç¤¢¤ë¡£¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Þ¤Ç¤Î¡Ö±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¤«¤Ë¸«¤¨¤¿À®Ä¹¡×¤Ï¸¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÏªÄè¤·¡¢¼ã¼Ô¤Î¹â¼º¶ÈÎ¨¤äÃÏÊýºâÀ¯¤Î°²½¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÉÔ°Â¤Î²Ð¼ï¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢È¿Æü¥Ç¥â¤Ï¤â¤Ï¤äÀ¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö°·¤¤¤Ë¤¯¤¤¥«¡¼¥É¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£È¿Æü´¶¾ð¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤ËÈ¿À¯ÉÜ±¿Æ°¤Ø¤ÈÅ¾²½¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê³¹Æ¬¥Ç¥â¤òÌÛÇ§¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é³°¸ò¡¦·ÐºÑÁ¼ÃÖ¤Ë°µÎÏ¤ÎÌ·Àè¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÉ½¤ì¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡ÖÆüÃæÍ§¹¥¡×¤Î²«¶â»þÂå¤È¤µ¤ì¤¿1980Ç¯Âå¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Î¹ñÎÏ¤¬Âç¤¤¯ÐªÎ¥¤·¡¢ÆüËÜ¤¬°µÅÝÅª¤Ê·ÐºÑÎÏ¤Èµ»½ÑÎÏ¤ò¸Ø¤ë°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤Ï³Ø¤ÖÎ©¾ì¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤òÄÉ¤¤È´¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤ÎÁ°Äó¤Ï¼º¤ï¤ì¤¿¡£ÂÐÅù¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤·¹ç¤¦´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Îò»ËÌäÂê¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¤á¤°¤ë¹½Â¤ÅªÂÐÎ©¤À¤±¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¡¢º£²ó¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸¤È¤È¤â¤Ë°ìµ¤¤ËÊ®¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÍò¡×¤¬²á¤®µî¤Ã¤¿Àè¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¨¡¨¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤Èºâ³¦¤ËÂ÷¤µ¤ì¤ë½Ð¸ý
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤Ë½Ð¸ý¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¡¢³Ú´Ñ¤Ç¤¤ëºàÎÁ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÂ¦¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¤ÈÌ©¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ì¤ë¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¡×¤¬¤Û¤È¤ó¤É¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£Ä¹Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×Ìò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÏÏ¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¡¢¸½ºß¤ÎÀ¯¸¢¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©¡¦¶¨ÎÏ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¼«¿È¤¬ÊÝ¼é¶¯¹ÅÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦Îò»ËÇ§¼±¡¦ÂæÏÑÌäÂê¤Ç°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò»Ù»ý´ðÈ×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¸¤Æ¹ñ²ñÅúÊÛ¤òÅ±²ó¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢À¯¸¢»Ù»ýÎ¨¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤ì¤ÐÃ»Ì¿À¯¸¢¤Ë½ª¤ï¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¡¢¹ñÆâÀ¯¼£¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬³°¸ò¤ÎÍ½¸«²ÄÇ½À¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢´¶¾ðÅª¤Ê±þ½·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÄ©È¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢·³»öÅª¡¦¼£°ÂÅª¤Ê¶öÈ¯»öÂÖ¤ò¾·¤¯´í¸±¤¬¹â¤Þ¤ë¡£ÆüËÜ¤¬¼è¤ë¤Ù¤´ðËÜÀþ¤Ï¡¢¡ÖÍò¤¬²á¤®µî¤ë¤Þ¤ÇÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡×¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹ñ±×¤È¸¶Â§¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢ÉÔÉ¬Í×¤ËÄ©È¯Åª¤ÊÉ½¸½¤òÈò¤±¡¢ÂÐÏÃ¤ÎÁë¸ý¤À¤±¤ÏÊÄ¤¶¤µ¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Îºâ³¦¤À¡£Ãæ¹ñ¤ÏµìÅ¨¹ñ¾ò¹à¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ°Ò³Å¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÅê»ñ¡¦µ»½Ñ¶¨ÎÏ¤¬¼«¹ñ·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂ¦¤Îºâ³¦¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¿µ½Å¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤éÂÐÃæÂÐÏÃ¤ÎÁë¸ý¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤ì¤Ð¡¢¤ä¤¬¤ÆÃæ¹ñÂ¦¤â·ÐºÑ¹çÍýÀ¤«¤éÆð²½¤ò¿Þ¤ëÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡¢¹ñÆâÀ¯¼£¤ÎÊÑ²½¤À¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¤ÆÄ¹´üÀ¯¸¢¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¹â»ÔÂÎÀ©¤È¤Î¡ÖÄ¹´üÀï¡×¤òÁ°Äó¤Ë¡¢·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤ò¥Æ¥³¤Ë¤·¤¿´Ø·¸ºÆ¹½ÃÛ¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢À¯¸¢»Ù»ý¤¬µÞÂ®¤ËÄã²¼¤·¤ÆÃ»Ì¿À¯¸¢¤Ë½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢¼¡¤ÎÀ¯¸¢¤¬ÂÐÃæ´Ø·¸¤Î¡Ö¥ê¥»¥Ã¥È¡×¤ò¿Þ¤ëÍ¾ÃÏ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢°ìÅÙ°²½¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎÂÐÃæ´¶¾ð¤¬¸µ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüÃæÍ§¹¥¡×¤ÎºÆ¸½¤Ï´üÂÔ¤·¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡¤à¤·¤í¸½¼ÂÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ò¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤Î°Û¤Ê¤ëÎÙ¹ñ¡×¤È¤·¤ÆÎäÀÅ¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¾×ÆÍ¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é¡¢·ÐºÑ¤äµ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤É¶¦ÄÌÍø±×¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¼ÂÌ³Åª¶¨ÎÏ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯´Ø·¸¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÆüÃæÍ§¹¥¡×¤È¤¤¤¦éçµ¤Ï°¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸¸ÁÛ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤È¤·¤Æ¤ÎÂÐÃæÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ë¡£
É®¼Ô¡§ÛÉ Î´