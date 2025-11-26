¡ÖÀïÈÈ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¸µÎíÀï¾è¤ê¤¬¡ÖÆü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¡×¤Ç¿ØÆ¬»Ø´ø¡ÄÅÁÀâ¤ÎÂ¼Ä¹¤¬´Ó¤¤¤¿¡ÖÌµ»ä¡×¤ÎÀº¿À¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë·é¤¤¡Ö°úÂà¤ÎÍýÍ³¡×
¸½ÃÏ¤Ç¤ÎµßÆñ»Ø´ø¤Î¸«»ö¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë
¾¼ÏÂ60Ç¯8·î12Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤òÎ¥Î¦¤·Âçºå¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¹Ò¶õ123ÊØ¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°747SR¡Ê¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡¡Ë¤¬¾ÃÂ©¤òÀä¤Á¡¢·²ÇÏ¸©Â¿Ìî·´¾åÌîÂ¼¤Î»³Ãæ¤ËÄÆÍî¡¢¾è°÷¾èµÒ524¿ÍÃæ520¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¹Ò¶õ»Ë¾åºÇ°¤Î»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
Íâ8·î13Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄÆÍîÃÏÅÀ¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¶õÎ¦¤è¤ê¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿ÊóÆ»¿Ø¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÊóÆ»¹çÀï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾åÌîÂ¼Ä¹¤Î»ö¸Î¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Î¤¢¤¶¤ä¤«¤µ¡¢µßÆñ»Ø´ø¤Î¸«»ö¤µ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Â¼Ä¹¤ÎÌ¾¤Ï¹õß·¾æÉ×¡£ÂçÀµ2¡Ê1913¡ËÇ¯¡¢¾åÌîÂ¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
·²ÇÏ¸©Î©ÉÙ²¬Ãæ³Ø¹»¤«¤é³¤·³Ê¼³Ø¹»¡Ê63´ü¡Ë¤Ë¿Ê¤ß¡¢Â´¶È¸å¡¢Èô¹Ô³ØÀ¸¤ò·Ð¤ÆÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¤Ï³¤·³ÀïÆ®µ¡Ââ¤òÂåÉ½¤¹¤ë»Ø´ø´±¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ³«ÀïÑüÆ¬¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢Íö°õ¡Ê¸½¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë¹Ò¶õÀï¤ÇÏ¢¹ç·³ÀïÆ®µ¡¤ò°µÅÝ¡¢¡ÖÌµÅ¨ÎíÀï¡×¿ÀÏÃ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¼ç¤ËÆîÀ¾ÊýÌÌ¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡ÁÀ¾Éô¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¡Ë¤òÅ¾Àï¡£ÆüËÜ·³¤¬Í¥Àª¤Ç¤¢¤Ã¤¿½ïÀï´ü¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀïÁèËö´ü¤Þ¤Ç¡¢Àº±ÔÉôÂâ¤òÎ¨¤¤¤Æ½Ð¿§¤ÎÀï²Ì¤òµó¤²Â³¤±¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
½ªÀï»þ¤ÏÂè¼·½½Æó¹Ò¶õÀïÂâ»²ËÅ¤Î³¤·³¾¯º´¡¢31ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£»Ä¤µ¤ì¤¿¹Ò¶õµÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁíÈô¹Ô²ó¿ô2593²ó¡¢Èô¹Ô»þ´Ö1960»þ´Ö¡£
½ªÀï¸å¡¢ÉôÂâ¤Î»ÄÌ³½èÍý¤ò½ª¤¨¤¿¤Î¤Á¡¢¾¼ÏÂ20Ç¯10·î8ÆüÉÕ¤Ç³¤·³¾ÊÁ°¶¶¿Í»öÉô°÷¤È¤·¤ÆÅ¾Ç¤¤Î¼Îá¤¬½Ð¤Æ¡¢¹õß·¤Ï¡¢¸Î¶¿¡¦·²ÇÏ¸©¤ÎÉü°÷¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾Ê¼¤ò¶¿Î¤¤Ëµ¢¤·¡¢Àï»à¼Ô¤Î°ä¹ü¤ä°äÉÊ¤ò°äÂ²¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¡¢Ì¤µ¢´Ô¼Ô¤Î¾ÃÂ©¤òÄ´ºº¤·¡¢Ê¼´ï¤äÈ÷ÉÊ¤òÀêÎÎ·³¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¤½¤Î»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¡£
11·î30Æü¡¢Î¦³¤·³¤¬²òÂâ¡¢³¤·³¾Ê¤¬ÂèÆóÉü°÷¾Ê¤ÈÌ¾¤òÊÑ¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë½¼°÷¾¤½¸¤ò¼õ¤±¡¢ÂèÆóÉü°÷´±¤È¤¤¤¦¿ÈÊ¬¤Ç½¾ÍèÄÌ¤ê¤Î¶ÐÌ³¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Âà´±¤·¡¢¸Î¶¿¡¦¾åÌîÂ¼¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾¼ÏÂ21Ç¯9·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
ÉåÇÔ¤·¤¿Â¼À¯¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¯
¡ÖÄïÆó¿Í¤¬Àï»à¡¢Éã¤â½ªÀï¤ÎÇ¯¤Î½Õ¤Ë»àµî¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿Êì¤ÈËå¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¼¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÂ¼¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢Â¼¿Í¤¿¤Á¤«¤éÀïÈÈ¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Í¡×
¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢ºÊ»Ò¤òÁ°¶¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾åÌîÂ¼¤Ëµ¢¤Ã¤¿¹õß·¤Ï¡¢°ð¡¢Çþ¡¢´Å½ó¤ÎÀ¸»º¤«¤éÇÀÌ±À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤Î¤Á¤ËÄÇÂûºÏÇÝ¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢½ù¡¹¤ËÄÇÂû¤ËÎÏÅÀ¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³°¤ÎÀ¤³¦¤ò¸«¤Æ¤¤¿¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µìÍè¤Î°ø½¬¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿»³Â¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀï¸åÀ¯¼£¤Ï¤·¤¤ê¤ËÌ±¼ç²½¤ò¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ËöÃ¼¼Ò²ñ¤ÏÌ±¼ç²½¤Ê¤É¤ª¤«¤Þ¤¤¤Ê¤¯¾¯¿ô¤Î¼Ô¤¿¤Á¤Î°Õ»Ö¤À¤±¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îïû½¬¤òÂÇÇË¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹¬Ê¡¤òµá¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£À¯¼£¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë»öÂç¼çµÁ¤ÇÃÏ°è¿¶¶½¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®°Õ¤¬¤È¤Ü¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¾åÌîÂ¼¤ÎÂ°¤¹¤ë±üÂ¿Ìî¤Î¿¶¶½¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¡£
¤³¤ó¤ÊÉÔËþ¤¬¤Ä¤Î¤ê¡¢¾¼ÏÂ30¡Ê1955¡ËÇ¯¡¢·²ÇÏ¸©µÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¼¡ÅÀ¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÃÏ¸µÉ¼¤ÎÂç¤¤µ¤òÃÎ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í¸ý¤Î¾¯¤Ê¤¤¾åÌîÂ¼¤«¤é¤ÎÎ©¸õÊä¤ÏÌµÍý¤À¤È¸ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÅÙ¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌÜÎ©¤ÄÀ¯¼£Åª¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤ÏÃíÌÜ¤·¤ÆÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¾åÌîÂ¼¤ÎÂ¼À¯¤ÏÉåÇÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºâÀ¯¤â¿Í¿´¤â¤¹¤µ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¡£¤½¤ì¤Ç¾¼ÏÂ40¡Ê1965¡ËÇ¯¡¢Â¼Ä¹¤Î¥ê¥³¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¤éÂ¼Ä¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¹õß·¤Ï¾¼ÏÂ40Ç¯6·î14Æü¡¢¾åÌîÂ¼Â¼Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢¾åÌîÂ¼¤ÎÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¿Í¸ý¤Î¾¯¤Ê¤µ¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê»Üºö
¤½¤ÎÂè°ì¤Ï¡¢Â¼À¯¤ÎºâÀ¯¼¹¹Ô¤¬Í½»»¤òÌµ»ë¤·¤¿Ð§´ªÄê¤Ç°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÐÆþ¤âºÐ½Ð¤â½¢Ç¤»þ¤ËÌÀ³Î¤Ë¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾å¤Ë¡¢Â¿³Û¤ÎÀÖ»ú¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¼¡¤Ë¡¢Â¼³°¤ÇÁê¼¡¤¤¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿Â¼Ì±¤Ë¤è¤ëÈÈºá¹Ô°Ù¡¢¤½¤·¤Æ¼ã¼Ô¤Î¿Í¸ý¤¬µÞ¸º¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÂ¼À¯¤â·Ð±Ä¤À¤È¤È¤é¤¨¡¢¤Þ¤º¤Ï¶Û½ÌºâÀ¯¤òÀë¸À¤·¡¢Â¼Ì±¤«¤éÉÔÉ¾¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤ò²¡¤·ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤È¡¢Â¼Ì±¤Ë¤è¤ëÈÈºá¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸Ê¤È¸Ê¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë¾åÌîÂ¼¤Ë¸Ø¤ê¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÄñ¹³¤Ê¤¯°»ö¤òÆ¯¤¯¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¡¢Æ»ÆÁ¶µ°é¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢¾åÌîÂ¼Ì±¤Ë¤â¸Ø¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¡Ø±É¸÷¤¢¤ë¾åÌîÂ¼¤Î·úÀß¡Ù¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢Â¼Ì±¤¬¸Ø¤ê¤Ë´¶¤¸¡¢Â¾¤«¤é¤ÏÌÏÈÏ¤Ë¤µ¤ì¤ë¾åÌîÂ¼¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ø·ò¹¯¿å½à¤Î¹â¤¤Â¼¤Ë¡¢Æ»ÆÁ¿å½à¤Î¹â¤¤Â¼¤Ë¡¢ÃÎ¼±¿å½à¤Î¹â¤¤Â¼¤Ë¡¢·ÐºÑÅª¤ËË¤«¤ÊÂ¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤È¡£
³Î¤«¤Ë¡¢Êª¼ÁÊ¸ÌÀÅª¤Ê¼ÜÅÙ¤Ç¸«¤ì¤Ð·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤ÅÀ¤ÏÂ¿¤¯¡¢²¿¤´¤È¤â¸å¤Þ¤ï¤·¤Ë¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¥Á¥Ù¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÈÊÎ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿´¤¬¤Ò¤Í¤¯¤ì¤Æ¸Ø¤ê¤â¼º¤¤¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¿Í´Ö¤À¤ì¤·¤âÄ¹½ê¡¢ÈþÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ·ãÎå¤¹¤ì¤Ð¡¢¤·¤À¤¤¤Ë¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£»ä¤Ï¤½¤³¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Â¼Ì±¤Î·ò¹¯ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀìÌç°å¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢¾¼ÏÂ42¡Ê1967¡ËÇ¯¤«¤éÀ®¿ÍÉÂÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¸º±ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿©À¸³è¤Î²þÁ±¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤À¡ÖÀ®¿ÍÉÂ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤¬¼ª´·¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿Åö»þ¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤ÏÁðÊ¬¤±Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åö»þ¤ÎÂ¼¤Ç¤Ï²È¤ÎÊì²°¤Î³°¤ËÉ÷Ï¤¤äÊØ½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤Õ¤Ä¤¦¤Ç¡¢´¨¤¤Åß¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¬Ç¾°î·ì¤ä¿´Â¡Ëãáã¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÆâÊØ½êÀßÃÖ¾òÎã¡×¤òÀ©Äê¡¢Êä½õ¶â¤ò½Ð¤·¤Æ²þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾¼ÏÂ43¡Ê1968¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢Â¼³°¤«¤é°å»Õ¤ò¾·¤¡¢40ºÐ°Ê¾å¤ÎÁ´Â¼Ì±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢3Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤òÂ¼¤ÎÍ½»»¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î»Üºö¤Î¸ú²Ì¤Ï¤Æ¤¤á¤ó¤Ç¡¢Â¼Ì±¤ÎÇ¾Â´Ãæ¤ÎÈ¯À¸Î¨¤¬10Ç¯¤Ç4Ê¬¤Î1¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ»ÆÁ¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¹õß·¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©Æâ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÈÈºáÈ¯À¸Î¨¤ÎÄã¤¤Â¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÎ¼±¿å½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤Ë¤¤¤Á¤Ï¤ä¤¯¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤òÆ³Æþ¡¢±Ñ¸ì¶µ°é¤Ë¥«¥Ê¥À¿Í¶µ»Õ¤ò¾·æÛ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÃæ³Ø3Ç¯À¸¤ÎÁ´°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥«¥Ê¥À¤Ø¤Î¸¦½¤Î¹¹Ô¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²áÁÂ¤ÎÂ¼¤ÎÇº¤ß¤Ç¤¢¤ë¿Í¸ý¤Î¾¯¤Ê¤µ¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¼Â¹Ô¤¬¤à¤º¤«¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¤¤áºÙ¤«¤Ê»Üºö¤ò¼¡¡¹¤È¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤¿¡£
¡ÖÅÔ²ñ¤Î»Ò¶¡¤Ï¡¢Âç³Ø¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¾®³Ø¹»¤«¤é½ÎÄÌ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¤³¦¤¬¶¹¤Þ¤ê¡¢»Ò¶¡¤Î¤È¤¤«¤é¡¢Í§Ã£¤¬Í§Ã£¤¸¤ã¤Ê¤¯¶¥ÁèÁê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ê¤¤¤¤»Ò¤Û¤É³Ø¹»¤¬¤¤¤ä¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢³¤³°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¿¤È¤¨½½Æü´Ö¤Ç¤â³°¤«¤éÆüËÜ¤ò¸«¤ëÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤ë¡¢¤³¤Î¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤â¡¢¾åÌîÂ¼¤«¤éÉÙ²¬Ãæ³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÀ¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£±óÍÎ¹Ò³¤¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤«¤Ë°æ¤ÎÃæ¤Î³¿¤À¤Ã¤¿¤«¤ò»×¤¤ÃÎ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¤¢¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê»ö·ï¤ËÁø¶ø
·ÐºÑÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¹õß·¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ»º¶È¿¶¶½¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢Ãö¤ÈÆÚ¤ò¤«¤±¤¢¤ï¤»¤¿¡Ö¥¤¥Î¥Ö¥¿¡×ÃÜ»º¡¢Ì£Á¹ºî¤ê¡¢ÌÚ¹©¶È¤Ê¤É¡¢ÃÏ°èÀ¤ò³è¤«¤·¤¿»º¶È¤ò¼¡¡¹¤È¶½¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÌ£Á¹¤Ï¡¢¹õß·¼«¤é¤¬¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÌ£Á¹¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®ºî¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼»º¶È¤âÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÌ±½É¼Ë¡Ö¤ä¤Þ¤Ó¤³Áñ¡×¤ò·úÀß¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂ60¡Ê1985¡ËÇ¯¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î6·î¤Ï¡¢¹õß·¤ÎÂ¼Ä¹¤È¤·¤Æ5´ü¤á¤ÎÇ¤´ü¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢°ú¤Â³¤Î©¸õÊä¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ºÊ¡¦Ì¯»Ò¤¬ÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÁÎÎ·¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢À¤³¦Åª¤Ê»ö·ï¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¡×¤È¡¢Í½¸À¤á¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹õß·¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¿ô¡¹¤Î»Üºö¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â¼ãÇ¯¿Í¸ý¤ÎÎ®½Ð¤Ï»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¾¼ÏÂ40Ç¯¡¢Â¼Ä¹½¢Ç¤»þ¤Ë3500¿Í¤¤¤¿¿Í¸ý¤Ï¡¢6´ü¤á¤ò·Þ¤¨¤¿¾¼ÏÂ60Ç¯¸½ºß¤Ç1968¿Í¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹õß·¤Ï71ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
8·î12Æü¡¢¹õß·¤¬½ÐÄ¥Àè¤ÎÅìµþ¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Âð¤ÇÉþ¤òÃ¦¤®¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ò¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¿¤È¤¡¢¹Ò¶õµ¡ÄÆÍî»ö¸ÎÈ¯À¸¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹Â®Êó¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Î®¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¬524Ì¾¤¬Åë¾è¤¹¤ëÂç»ö¸Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òNHK¤Ë¤«¤¨¡¢Â³Êó¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó»ö¸Î¤¬¾åÌîÂ¼¤Î¶á¤¯¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¸á¸å10»þ¤¹¤®¡¢·²ÇÏ¸©·Ù¤Î²ÏÂ¼°ìÃËËÜÉôÄ¹¤«¤é¡¢¹õß·¤Î¼«Âð¤ËÅÅÏÃ¤¬Æþ¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢
¡ÖÄ¹Ìî¸©·Ù¤«¤é¡¢ÁÜº÷¤·¤¿¤¬Ä¹Ìî¸©Æâ¤Ë¤ÏÄÆÍî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢·²ÇÏ¸©Â¦¤ËÄÆÍî¤Î¸ø»»¤¬¹â¤¤¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÌÀÆüÁáÄ«¡¢µ¡Æ°Ââ°÷Ìó1500Ì¾¤ò¾åÌîÂ¼¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¤«¤é¶¨ÎÏ¤òÍê¤à¡×
¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î½Ö´Ö¤«¤é¡¢¹õß·¤Î»ö¸ÎÂÐºö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
Æ¬¾å¤òÈô¹Ôµ¡¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢ÄÆÍî¸½¾ì¤¬¶á¤¤¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¡£¹õß·¤Ï¡¢Â¼Ìò¾ì¤ËÅÅÏÃ¤Ç¸©·Ù¤«¤é¤Î¶¨ÎÏÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢Á´¿¦°÷¤ËÈó¾ï¸Æ½¸¤ò¤«¤±¤ÆÌò¾ì¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¡£Ìë11»þ²á¤®¡¢¹õß·¤âÍâÄ«Áá¤¯½Ð¶Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤ÏµÙÍÜ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¾²¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³¤·³»þÂå¤Ë¤·¤Ð¤·¤ÐÁø¶ø¤·¤¿¹Ò¶õµ¡»ö¸Î¤ÎÈá»´¤Ê¾ð·Ê¤¬âÛ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Ì²¤ì¤Ê¤¤¡£
¼«Âð¤«¤é¿ÀÎ®Àî¤ò¤Ï¤µ¤ó¤À¹ñÆ»¤òÁö¤ë¼Ö¤ä¡¢Æ¬¾å¤òÈô¤Ö¹Ò¶õµ¡¤ÎÁû²»¤¬¤µ¤é¤Ë·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Àõ¤¤²¾Ì²¤ò¤È¤Ã¤Æ13Æü¤ÎÄ«¤ò·Þ¤¨¡¢¸áÁ°4»þ¤Ë¤ÏÌ¼¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤ÇÌò¾ì¤ËÅÐÄ£¤·¤¿¡£Æü¤Î½Ð¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤È1»þ´Ö¤¢¤ê¡¢ÊÕ¤ê¤Ï°Å¤«¤Ã¤¿¡£µ¡Æ°Ââ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌò¾ì¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀÄÆÍî¸½¾ì¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
º®Íð¤Î¤Ê¤«¤Ç¹õß·Â¼Ä¹¤¬¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°
Ìò¾ì¤ËÃå¤¤¤Æ20¡Á30Ê¬¤â·Ð¤Ä¤È¡¢¤À¤ó¤À¤ó¶õ¤¬Çò¤ß»Ï¤á¤ë¡£Ìë¤¬ÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤«¤é»£±Æ¤·¤¿»ö¸Î¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿¹õß·¤Ï¡¢»³¤Î·Á¤ä¼ùÌÚ¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¡¢
¡Ö¤¢¤¢¡¢ËÜÃ«¡Ê¿ÀÎ®Àî¤Î¸»Î®¡Ë¤Î¹ñÍÎÓ¤Î¤Ê¤«¤Î¿¢ÎÓÃÏ¤À¡×
¤ÈÄ¾´¶¤·¤¿¡£Â¼Ìò¾ì¤ÎÆîÀ¾¡¢Ä¾Àþµ÷Î¥¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌó10¥¥í¤Î¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î½»Ì±¤Ç¤¹¤éÃ¯¤âÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê½Ô¸±¤ÊÈøº¬¤Ç¤¢¤ë¡£ÄÆÍî¸½¾ì¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢µ¡Æ°Ââ¤äÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤Îµß½õµßÆñ´Ø·¸¼Ô¤¬Î¦Â³¤ÈÂ¼Æâ¤Ë¤Ê¤À¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤âÂçÀª²¡¤·´ó¤»¤Æ¡¢2000Ì¾Â¤é¤º¤ÎÂ¼¤Î¿Í¸ý¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Õ¤¯¤é¤ó¤À¡£
Â¼Ìò¾ì¤Î2³¬¤Ë¸©·Ù¤ÎÆü¹Òµ¡»ö¸ÎÂÐºöËÜÉô¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢²ÏÂ¼ËÜÉôÄ¹¤¬¼«¤é»Ø´ø¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìò¾ì¤«¤éÅì¤Ë1¥¥í¤Î¾åÌî¾®³Ø¹»¤Ë¤Ï¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâÂè½½Æó»ÕÃÄ¤Î»ÊÎáÉô¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¡£
»Ø´ø·ÏÅý¤¬º®Íð¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¹õß·¤Ï¡¢µßÆñºî¶È¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ëµ¡Æ°Ââ¡¢¼«±ÒÂâ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÅ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¾ÃËÉÃÄ°÷¤ò3¡Á4Ì¾¤º¤Ä¤Î¿ôÈÉ¤ËÊ¬¤±¡¢µßÆñÉôÂâ¤ÎÆ»°ÆÆâ¤Ë¤¢¤¿¤é¤»¤ë¡£¸áÁ°4»þÈ¾¤Ë¤ÏÁá¤¯¤â¡¢µßÆñÉôÂâ¤ÎÂè°ì¿Ø¤¬Â¼Ìò¾ì¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¡£
¾åÌîÂ¼¤Ë°û¿©¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤«¤é¡¢µßÆñ¤äÊóÆ»¤ÇÂ¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¿ôÀé¿Í¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¿©ÎÈ¤ÎÍÑ°Õ¤òÌò¾ì¤¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ä«¤ÎÁá¤¤¤¦¤Á¤«¤é¡¢¿¦°÷¤¬¼êÊ¬¤±¤·¤ÆÌò¾ìÄ£¼Ë¤ò·ó¤Í¤ëÂ¼Ì±²ñ´Û¤Î¿æ»ö»ÜÀß¤ò»È¤Ã¤ÆÃë¿©¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡£Â¼¤Î½÷À¤¿¤Á¤ËÍê¤ó¤Ç¡¢¾åÌî¾®³Ø¹»¤Î³Ø¹»µë¿©¤ÎÀßÈ÷¤ò»È¤¤¤ª¤à¤¹¤Ó¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹âºê»ÔÆâ¤ÎÊÛÅö¶È¼Ô¤ËÈ¯Ãí¤¹¤ë¡£
¹õß·¤Ï¡¢Â¼¤È¤·¤Æ¤Ê¤¹¤Ù¤¤³¤È¤ËÃà°ì¡¢»Ø¼¨¤òÈô¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤Ä¤È¤á¤¿¡£¤½¤³¤Ø¡¢À¸Â¸¼Ô¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
8·î13Æü¤Î¾åÌîÂ¼¤Ï¡¢·ã¤·¤¤º®Íð¤Î¤Ê¤«¤ÇµßÆñºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Êë¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Í¼¹ï¡¢Ê¢¤ò¤¹¤«¤»¤ÆÌò¾ì¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¾ÃËÉÃÄ°÷¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¸½¾ì°ìÂÓ¤ÏÄÆÍî¤Î¾×·â¤Ç»Í»¶¤·¤¿°äÂÎ¤¬»¶¤é¤Ð¤ê¡¢¤½¤Î»´¾õ¤ÏÌÜ¤òÊ¤¤¦¤Û¤É¤Çµ´µ¤Ç÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢4Ì¾¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´ñÀ×¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¡ÖÀº°ìÇÕ¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êµ¾À·¼Ô¤ÎÎî¤òÄ¤¤ª¤¦¡×
¸½¾ì¶á¤¯¤Î4¡Á5¥¥í¤ÏÆ»¤â¤Ê¤¯¡¢ÃÏ·Á¤â¸±¤·¤¤¡£»³¤ËÌî½É¤·¤¿Â¼Ì±¤¿¤Á¤¬¸½¾ì¶á¤¯¤ÎÌÚ¤òÈ²ºÎ¤·¤Æ²¾Àß¤Î¥Ø¥êÈ¯Ãå¾ì¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢2¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÈÏ°Ï¤ËÈô¤Ó»¶¤Ã¤¿°äÂÎ¤Î¼ýÍÆºî¶È¤ÏÆñ¹Ò¤·¡¢9·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂ³¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÂ¼¤ËÄÆÍî¤·¤¿¤Î¤â²¿¤«¤Î±ï¤À¡£Àº°ìÇÕ¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êµ¾À·¼Ô¤ÎÎî¤òÄ¤¤ª¤¦¡×
¤È¡¢¹õß·¤Ï·è°Õ¤·¤¿¡£Â¼Ì±¤¿¤Á¤â¿Ê¤ó¤ÇµßÆñ¡¢°äÂÎ¼ýÍÆ¤Îºî¶È¤Ë¤Ä¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸½ÃÏ¤ËÆþ¤ë°äÂ²¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤·¤«¾åÌîÂ¼¤Î»ö¸Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¿åºÝ¤À¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤ÏÀ¤´Ö¤ÎÏÃÂê¤Ë¾å¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¼Ä¹¤¬¤«¤Ä¤ÆÎíÀïÂâ¤Î»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬½µ´©»ï¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó»×¤¦¤Î¤Ï¡¢ÌÂÁöÃæ¤Î30Ê¬¡£ÆÃ¹¶Ââ¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤í¤à¤´¤¤¤È»×¤¦¡£ÌÜÁ°¤Î»à¤òÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾èµÒ¡¢¾è°÷¤¿¤Á¤Î¿´¾ð¤ò»×¤¦¤È¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
»ö¸Î¤Î¤È¤¡¢µßÆñºî¶È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»ä¤¬¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø±¢ÆÁ¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¸ý¤¬Îö¤±¤Æ¤â²¸Ãå¤»¤¬¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹¬¤¤¡¢Â¼Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÂÐ½è¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢°äÂ²¤ÎÊý¡¹¤â¤À¤ó¤À¤ó¾åÌîÂ¼¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼µÄ²ñ¤â¡¢¡ØÂ¼Ä¹¡¢¤¦¤Á¤ÏÆü¹Ò¤Ë¶â¤ò½Ð¤»¤È¤«¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
»ö¸Î½èÍý¤¬°ìÃÊÍî¤Ä¤¯¤È¡¢¾åÌîÂ¼¤Ë¤ÏÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤ÎÀÕÌ³¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¤ÎÁòÁ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤Î¿·Ê¹ÊóÆ»¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢1¿Í¤ò¤Î¤¾¤Á´°÷¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î°äÂÎ¤¬°äÂ²¤Î¤â¤È¤Ø´Ô¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢°äÂÎ¤¬´°Á´¤Ê·Á¤Ç°äÂ²¤Î¤â¤È¤Ø´Ô¤Ã¤¿¿Í¤Ï192¿Í¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
»Ä¤ë328¿Í¤Ï¡¢ÄÆÍî¤Î¾×·â¤ÇÂÎ¤¬Èô»¶¤·¤Æ°ìÉô¤·¤«³ÎÇ§¤Ç¤¤º¡¢ÂçÉôÊ¬¤Ï¾åÌîÂ¼¤Ë°Ü´É¤µ¤ì¡¢ÁòÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¾åÌîÂ¼¤Ç¤Ï¡¢520¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶¡ÍÜ¤¹¤ëÆ»ÆÁÅªÎ©¾ì¤«¤é¡¢¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¤òÀ»ÃÏ¤È¤·¤Æ¼é¤ê¡¢Â¼¤ÎÃæ±ûÉÕ¶á¤ËÊè½ê¡Ê°ÖÎî¤Î±à¡Ë¤ò·úÀß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¡¢Æü¹Ò¡¢·²ÇÏ¸©¡¢¤½¤·¤Æ°ìÈÌ¤«¤é¤Î¾ôºâ¤ËÂ¼Í½»»¤ò²Ã¤¨¤Æ¾¼ÏÂ61Ç¯8·î3Æü¤Ë´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¥ê¡¼¥À¡¼ÏÀ¤È¡ØÌµ»ä¡Ù
»ö¸Î½èÍý¤âÆ½¤ò±Û¤¨¤¿¾¼ÏÂ60Ç¯10·î30Æü¡¢¹õß·¤ÏÅ·¹Ä¼çºÅ¤Î½©¤Î±àÍ·²ñ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Ø»ö¸Î¤Î¤¢¤È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤ª¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢Åú¤¨¤ëÁ°¤ËÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¤ªÅú¤¨¿½¤·¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
ÊÅ²¼¡Ê¾¼ÏÂÅ·¹Ä¡Ë¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ì¿¤¬¤±¤ÇÆüËÜ¤Î¾Íè¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ç¤¹¤è¡£ÀïÁèÃæ¡¢»ä¤Ï·³¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Å·¹Ä¤Ï¿À¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í×¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤¬Å·¹Ä¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡¢¤È¡£¹ñ²È¤È¤¤¤¦¡¢°ÍÂ¸¤¹¤Ù¤¼Ò²ñ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤ó¤À¤È¡£
ÊÅ²¼¤Ï¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¡Ø»ä¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ª¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÀÜ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤½¤Î¿Í³Ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Âº·É¤ÎÇ°¤¬¼«Á³¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢°Ú¤ì¤µ¤¨´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»Ø´ø´±¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢À¯¼£²È¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¿Í¤Î¾ò·ï¤Ï¡ØÌµ»ä¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¿´¤¬Á´¤¯¥¼¥í¤Ç¤ÏÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿È¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Ç¤â¼þ°Ï¤ò¤¿¤¹¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
³¤·³¤Ç¤Ï¡¢»³ËÜ¸Þ½½Ï»Âç¾¡¢ÃÝÃæÎ¶Â¤Ãæ¾¡¢ÂçÀ¾Âí¼£ÏºÃæ¾¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÂçÀ¾Ãæ¾¤Ï¡¢ÆÃ¹¶¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤à¤´¤¤ºîÀï¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉô²¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
µÕ¤Ë¡¢ÀïÁ°¤ÎÏ¢¹ç´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´±¡¦±ÊÌî½¤¿ÈÂç¾¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¸Î¶¿¤Ë¶Ó¤ò¾þ¤ë¤¿¤á¤Ë´ÏÂâ¤òÅÚº´ÏÑ¤ËÆþ¹Á¤µ¤»¤¿¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ï¤ì¤ï¤ìÀÄÇ¯¾¹»¤Î¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤ë¤¬¤¨¤Ã¤Æ¡¢ºòº£¤Î¼«¼£ÂÎ¼óÄ¹¤äÀ¯¼£²È¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤ìÏÅÏ¨¤ÀÁªµó°ãÈ¿¤À¤È¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Î¤¬¼Ò²ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ð¤±¤Ê¤¤¡£»ä¼«¿È¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¼óÄ¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»ä¿´¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢»Ø´øÅýÎ¨ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤Î3ÅÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤¿¡Ö¹õß·¤é¤·¤¤ÍýÍ³¡×
Ê¿À®17¡Ê2005¡ËÇ¯¡¢91ºÐ¤Î¹õß·¤Ï¡¢6·î¤ÎÇ¤´üÀÚ¤ì¤òºÇ¸å¤ËÂ¼Ä¹¤ò°úÂà¡¢¸å¿Ê¤ËÆ»¤ò¾ù¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
Â¼Ä¹¤È¤·¤Æ¤ÎºßÇ¤´ü´Ö¤Ï10´ü40Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¼óÄ¹¤È¤·¤ÆºÇ¹âÎð¤À¤Ã¤¿¡£°úÂà¤ÎÁ°Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¸ùÀÓ¤Ë¤è¤ê°°Æü½Å¸÷¾Ï¡Êµì·®ÆóÅù°°Æü½Å¸÷¾Ï¡Ë¤ò¼õ¾Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢»ÔÄ®Â¼Ä¹¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿·®¾Ï¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇ¹â°Ì¤À¤È¤¤¤¦¡£
¹õß·¤¬¡¢°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ»ä¤ËÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤ÎÂè°ì¤Ï¡¢¹âÎð¤È¤Ê¤ê¡¢Â¹ø¤¬¼å¤Ã¤Æ¡¢Æü¹Òµ¡»ö¸Î¤Î°ÖÎîº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¤Ø¼«ÎÏ¤ÇÅÐ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤«¤Ë¤â¹õß·¤é¤·¤¤¤Ê¤È¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¤È¤»×¤Ã¤¿¡£
¹õß·¤Ï°Ê¸å¡¢¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Î¸ø¤Î¾ì¤«¤é¿È¤ò°ú¤¯¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¾åÌîÂ¼¤Ç¤Ï¡ÖÂ¼Ä¹¡×¤È¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ê¿À®23Ç¯12·î22Æü¡¢»àµî¡£µýÇ¯97¡£98ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¹õß·¤Îë¾Êó¤Ï¡¢24Æü¤Î¿·Ê¹³Æ»æ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¤¤Ã¤»¤¤¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é1Æü¤ª¤¤¤Æ¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢23Æü¡½¡½¤³¤ÎÆü¤Ï¹õß·¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡½¡½¤ÎÅ·¹ÄÃÂÀ¸Æü¤Î½Ë²ìµ¤Ê¬¤Ë¿å¤òº¹¤¹¤Þ¤¤¤È¤¤¤¦ÇÛÎ¸¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È¡¢¶á¤·¤¤¿Í¤Ï±½¤·¤¢¤Ã¤¿¡£
¹õß·¤ÎÁòÁ÷¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÍâÊ¿À®24¡Ê2012¡ËÇ¯1·î22Æü¡¢¾åÌîÂ¼Î©¾åÌîÃæ³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¹õß·²È¡¦¾åÌîÂ¼¹çÆ±Áò¤¬À¹Âç¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¼èºà¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ
¾åÌîÂ¼¤Ï¡¢¸½ºß¤âÅ´Æ»¤Î¤Ê¤¤¸òÄÌÉÔÊØ¤Ê»³Â¼¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¹ß¤ê¤·¤¤ëÀã¤Î¤Ê¤«¡¢Â¼¿ÍÁí½Ð¤ÇÆ»°ÆÆâ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÂÎ°é´Û¤Ï500Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë»²Îó¼Ô¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
»ä¤Ï»þ¤ª¤ê¡¢¹õß·¤ÎÃÌÏÃ¤ò½ñ¤Î±¤á¤¿¼èºà¥Î¡¼¥È¤ò³«¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£ÎíÀï¤Ç¤ÎÀï¤¤¤äÀï¸å¤ÎÃÏÊý¼«¼£¤ÎÏÃ¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¹ç´Ö¡¢¹ç´Ö¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
¡Ò ¡Ö·ò¹¯¤ÎÈë·í¡×ËèÆü1ËüÊâ¡¡ÀáÀ©¡ÊÆÃ¤Ë°û¤ß¿©¤¤¡Ë¿´¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÊ¿²º¤ËÊÝ¤Ä¡£¤¯¤è¤¯¤è¤·¤Ê¤¤¡£¿Í¤Ï¡¢¤È¤â¤¹¤ì¤ÐÆùÂÎ¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤À¤È»×¤¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆùÂÎ¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤ë¡Ö¿´¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¡£À®¸ù¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿´¤ÎÇº¤ß¤ò²ò¤¯¤³¤È¡£¡Ó
¡Ò¹ñ¤Î¾Íè¤ä¿ÍÎà¤Î¤³¤È¤òÍ«¤¨¤¿¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÇ¯¤Î¤³¤È¤Ê¤ÉËº¤ì¤ÆÀÄÆóºÍ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¡Ó
¡Ò»ä¤Î¿Í´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï³¤·³¡£³¤·³¤Ë¤Ï¡¢¡ÖË·¼ç¤ÎË·¼ç¤é¤·¤¤ÏË·¼ç¤Ë¤¢¤é¤º¡¢·³¿Í¤Î·³¿Í¤é¤·¤¤Ï·³¿Í¤Ë¤¢¤é¤º¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ó
¡Ò±¢ÆÁ¤òÀÑ¤à¡£¿Í¤Î¤ä¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿ÍÃÎ¤ì¤º¤ä¤ë¡£¡Ó
¡Ò¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¡¢ÂçÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥À¥á¡£¤è¤ê¹â¤¤¤È¤³¤í¤ËÍýÁÛ¤Î¿ÍÊªÁü¤ò»ý¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ë¶á¤Å¤¯¤è¤¦¤Ë¡£¡Ó
¡ÒÀïÆ®µ¡¾è¤ê¤Ï¡¢Û£Ëæ¤Ê¿ÍÀ¸´Ñ¤Ç¤ÏÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ó
¡½¡½¹õß·¤Ï¤¤¤Ä¤âÁê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¹õß·¤Î¡¢¤³¤Á¤é¤Î¿´¤Î±üÄì¤Þ¤Ç¸«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤¹¤ë¤É¤¤´ã¸÷¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢¤¤¤Þ¤â¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤¬¤¹¤ë¡£»ä¿´¤òÈù¿Ð¤â´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢¼«¤é¤òÎ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¸·¤·¤¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤Í¥¤·¤µ¤ÎÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¾¤¿¤ë´ï¡×¤òÈ÷¤¨¤¿Ì¾ÎíÀïÂâÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¾Â¼Ä¹¤À¤Ã¤¿¡£
