山上徹也被告の同級生の親も入信…！山上被告の妹が証言した、母親による「旧統一教会への勧誘方法」

山上兄妹の過酷な幼少期

「2人で児童養護施設に行けばよかった。出て行けばよかった。後悔している」

2025年11月18日、山上徹也被告（45歳）の裁判員裁判に、弁護側の証人として出廷した被告の妹・Mさんは、涙ながらにそう語った。

裁判冒頭、弁護士から「証言する意味」を問われたMさんは次のように語った。

「私は自分の生い立ちをあまり話したことはありません。話そうとすると涙が出てしまう。話すのが辛かった。ずっと辛い思い、忘れようとしていた。辛かったこと、死にたかったこと、腹が立ったこと、思い出すのが辛かった。でも……今回は話そうと思いました」

証人尋問終盤で彼女は山上被告を“大好きなお兄ちゃん”と呼んだ。事件後、勾留中の被告から面会を許された数少ない親族の一人でもある。それほどにまで2人の絆は深い。

山上被告とMさんの人生は、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に狂わされてきた、と言っても過言ではない。

弁護士から最初に尋ねられたのは1991年、山上被告の母・Yさんが旧統一教会に入信してからのことだ。当時Mさんが小学校低学年、山上被告は高学年だった。

「当時、母はS（山上被告の兄）の病気のため、食事療法を厳しくやっていました。肉、魚、お菓子などは食べることを禁止していて、食べられるのは野菜、玄米、川魚くらいでした。私と徹也は給食を食べられましたが、Sには弁当を持たせていて、徹底していた。それが『（食事療法を）辞めよう』と言い出したことがあって、そのころから変わっていきました。振り返るとあのころ入信したんだと思います」（※カッコ内は編集部註、以下同）

当時、一家はYさんの父親で、兄妹の祖父であるＥさんと同居、5人で暮らしていた。やがて、母親の様子に異変が表れる。

「パフェを食べに行こう」

「母は教祖（故・文鮮明氏と韓鶴子被告）の写真を飾って、祭壇を作りました。多宝塔（五重塔のような建物の置き物）を置いて毎日朝晩、お祈りをしていた。何度も繰り返していた。半紙に書かれた統一教会の見本を読みながら『日本は韓国に対して戦争をして申し訳ありませんでした』と土下座してお祈りをしていて、不気味でした」（Mさん）

教祖の写真とろうそくの灯に向かって祈る母親--Mさんは「受け入れられなかった。気持ち悪いと思った」と振り返った。

さらに教団はYさんに家系図を作らせたという。

「財産があるのは『先祖が恨まれることをしたからだ』と言っていた。先祖が恨まれているから、先祖が（あの世で）苦しんでいる、悪いことをしたから財産を持っていると言っていた」（Mさん）

弟は交通事故、実母は白血病、夫は自死、さらに長男・Sさんは難病--。重なる不幸にＹさんは「先祖が恨まれているからだ」との理由を見出し、信仰にのめりこんでいったのだ。先に行われたＹさんの証人尋問で「統一教会の信仰を続けていれば家族が幸せになれる」といった旨の証言もしている。

Ｍさんによると、Ｙさんは平日、ほとんど家におらず、日曜日も午前中から教会に行っていた。子どもたちの世話はＥさんが担っていた。

そして母親は子どもたちにも信仰を求め始める。

弁護士「小学校のころビデオセンターに行ったことは？」

Ｍさん「小学校の時に何回かあった」

弁護士「一番印象に残っていることは？」

Ｍさん「母から『統一教会に行こう』というのではなく、『パフェを食べに行こう』と言われたことがあった。母と一緒に出掛けることはほとんどなかったから嬉しくてついていったら（統一教会の）イベントだった。騙してイベントに連れて行かれた」

母親との2人きりの外出。楽しみにしていたＭさんの気持ちを砕く、あまりにも悲しい出来事だったことがうかがえる。

広がっていく家族の溝

イベントでは、講演会のほか、参加者同士が身体を叩き合う儀式も行われていたという。Ｍさんは会場に入ることなく、ただ一人、ロビーで母の帰りを待っていた。

Ｙさんは証人尋問で「周囲に布教したことはない」と述べていたが、Ｍさんはそれを次のように否定した。

弁護士「（Ｙさんの）勧誘活動は？」

Ｍさん「していました。近所の家に主婦４〜5人くらい集まっていて、若い主婦に勧誘していた」

弁護士「統一教会だと明かしていた？」

Ｍさん「明かしていません。若い主婦から『何の集まりですか？』と聞かれたら誤魔化していた。勧誘は徹也の同級生のお母さんにもあった。（そのお母さんは）信者になっていた」

Mさんは祖父・Eさんと母親・Yさんの関係についても、こう証言した。

Mさん「最初に（韓国に）行ったとき、母は祖父に統一教会のことは言っていないから、（祖父は）観光旅行だと思っていた。機嫌よく送り出して、（韓国にいる母に）電話をかけたとき、『気を付けろよ』とか話していた。でも、帰国後に統一教会だとわかった時、すさまじく激怒していた」

Ｍさん「その時は祖母の妹、大叔母が自宅にきた。私はその様子は見ていないが、母のことだと思うが『辞めて‼死んでしまう』とかばっている声を聞いた」

弁護士「お母さんはおじいさんがそれほど怒っていないと言っていたが」

Ｍさん「実際は私の中では韓国に行くときはすごく怒っていた。韓国に行くときに祖父が怒るのが辛かった」

やがて、教団にのめりこむYさんとEさんの間には、深い溝が広がっていくようになる。

祖父の遺産は統一教会の献金になった

ＥさんはＭさんたちに対しても、「出ていけ」と怒鳴ったり、「面倒を見切れないからほかの親戚のところに行け」と言い放った。幼いＭさんは強いショックを受けたという。

「母は統一教会とＳのことでいっぱいで、私のことは無関心だった。40度の熱が出たときも統一教会の集会に行った。祖父は徹也と私に愛情を注いでくれた」（Mさん）

ＹさんはＥさん名義の土地を勝手に売却しようとしたこともある。献金のためだ。

こうした積み重ねが家庭を壊していった。

Ｙさんは「二度」と述べていたが、Ｍさんによると、Ｅさんは母子に対して再三、「出ていけ」と繰り返していた。

Ｍさんが小学校高学年になったころ、実際に追い出されたこともあった。

夕方、自宅にいたＭさんとＹさんに対し、Ｅさんが「出ていけ！」と告げた。

途方に暮れ、隣の駐車場にいたところ部活帰りの山上被告が帰宅した。

「祖父に気に入られている兄なら家に入れてくれるかもしれない」と淡い期待を抱いていたＭさんだったが、被告も自宅に入ることはできなかった。そのまま自転車に乗り、フラッとどこかに消えたという。

Ｍさんは声を震わせながらこう訴えた。

「私と徹也、2人で児童養護施設に行けばよかった。あのとき、出て行けばよかったと後悔している」

弁護士から「なぜ児童養護施設か」と尋ねられたＭさんは涙ながらにこう続けた。

「この先どうなるか不安で。毎日、喧嘩をして出て行けと言われた。毎日不安で出て行ったほうが穏やかに暮らせると思った」

その後、Ｅさんは急逝。遺産の多くは教団への献金に使われた。

「天国に行く供養のために献金する」

「祖父は何度も『財産は孫に残すから』と繰り返し言っていた。聞かされたときには遺言書を書こう、ということになっていたが、その前に亡くなってしまった」

「出ていけ」というものの、本心では孫たちを案じていたＥさん。せめて暮らしや進学に困ることが無いように願っていたのだろう。だが、Ｙさんの「洗脳」はあまりにも根深いものだった。

「母は（祖父が）亡くなるとき、自分の名前を呼んだから、『天国に行けるよう供養のために献金する』と言っていた。理解に困った。何言ってるんだろって」（Ｍさん）

妹の悲痛な証言の間、山上被告は膝に手を置き、ジッと下を向いていた。

さらに教団に連れて行かれたＭさんは信者から「先祖が恨まれている」「財産があることは悪いこと」と、植えつけられていたことも明かす。

やがて一家は住み慣れた自宅を売却し、アパートに引っ越すことになる。母親は山上被告らに「祖父の会社に負債があり、家を売らなければいけなくなった」と説明したが、実際には土地を売却して得たカネは全額、献金へと使われていた。

家族のためと言いながら、教団に多額献金を行った母。その行いは結果として、家族の絆を壊してしまった。

