こんなに見せるの…TWICE・ジョンヨン、胸元が大胆に開いた衣装で見せた「神々しい」美貌【PHOTO】

ガールズグループTWICEのメンバー、ジョンヨンが輝くベテランアイドルの姿を見せた。

【写真】ジョンヨン、“火照り顔”で舌ペロ

去る11月24日、ジョンヨンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「THIS IS FOR TOUR IN KAOHSIUNG♡」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、11月22〜23日にTWICEが高雄で開催したワールドツアー「2025 TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」の台湾公演の裏側を捉えたものである。台湾出身のメンバー、ツウィがデビュー10年にして初めて故郷で行った特別な公演となった。

（写真＝ジョンヨンInstagram）3枚目：左からジョンヨン、ツウィ

写真のなかのジョンヨンは、複数のベルトの装飾が特徴的な白と紺色の衣装を着ている。K-POPアイドルらしいステージメイクをすることで、彼女の美しさが一層際立っている。

投稿を目にしたファンからは、「綺麗すぎるよー！！大好き！！」「凄まじい美貌」「神々しい」といった反応が寄せられていた。

なお、ジョンヨンが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「2025 TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」を開催中だ。来る12月6〜7日には香港公演を開催予定だ。

◇ジョンヨン プロフィール

1996年11月1日生まれ。本名ユ・ジョンヨン。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループではリードボーカルを務める。実姉は女優のコン・スンヨン。2020年10月に健康上の理由で活動を休止し、翌2021年1月の「第30回ソウル歌謡大賞」で復帰。同年8月、パニック障害及び不安障害の症状で再び活動休止したが、2022年2月のワールドツアーより活動を再開した。