太平洋戦争でとにかく戦費が足りなかった日本が「金（きん）」を頼りにした「シンプルな理由」

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

未曾有の戦争の「舞台裏」には、銀行員（バンカー）たちの奮闘があった。注目の新刊『太平洋戦争と銀行』では、植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

財政・金融も本土決戦へ

金（きん）は裏切らない

大蔵省では、まず空襲被害の局限化が図られた。

政府機構が東京にある以上、大蔵省も疎開はできない。東京大空襲（昭和20年3月9〜10日）の後に、本省の主要部分は霞ヶ関から日本橋の日本銀行本店に移転した。一般に銀行の建物は、それ自身が「金庫」のような造りとなっている。さすがに爆弾の直撃を食らうと厳しいが、庁舎に比べると耐火性はある。

ただし本省と地方部局との連絡は困難を極める。このため7月には「大蔵大臣ニ属スル許可認可等ノ職権ノ一部ヲ財務局長ヲシテ行ハシムルコトトスル等ノ為ノ大蔵大臣ノ職権ノ特例ニ関スル件」という勅令が公布された。

軍令・軍政・地方行政が各地方で独立運営される形を整えたのと同様、大蔵行政も本土決戦を見据えて地方財務局への権限移譲・地方分権化を推進した。というよりも、空襲によって交通・通信環境が極度に悪化したために、そうせざるを得なかったというのが実のところだ。

本土が空襲を受けようが、外地に部隊が存在する以上、現地で戦費の支払いは続く。円は日本の占領地では、日本の軍事力を背景に一定の信認は得ていたが、それも戦争後半には怪しくなっていた。基軸通貨のドルやポンドは戦時には強いが、日本には持ち合わせがない。ましてこれらは、日本にとって「敵性通貨」だ。そうなると頼りになるのは「金（きん）」だ。金は時代を超えて、持つ者を裏切らない。

当時の日本にとって金入手の主な経路は、金鉱山からの産出（産金）と宝飾品などの供出（潰金）の2つだが、産金が8割近くを占めていた（表2-4）。そうやって入手した金を、昭和19（1944）年には22トンを国外現送したが、その内20トンは中国向けで、2トンは軍事技術供与の代金として潜水艦でドイツに送られた。

昭和20年には、中国向けに15トンの金が現送されている。

大蔵省が現送した金の中には、日銀から借りたものもあった。日銀に返す当てもないまま、借りた金を外国に送っていたわけだ。日銀の金庫には、金の代わりに紙切れ（大蔵省の預かり証）が残ることになる。

昭和6年12月に勅令で日銀券の金兌換は停止となり、昭和17年2月の「日本銀行法」公布で、日本は法的にも金本位制から脱却していた。そうとは言え、中央銀行の金庫に「あるはずの金が無い」ということは、通貨の信用にとって好ましいことではない。

さらに、「なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」」では、国力を大きく上回る規模の長期総力戦がなぜ可能だったのかについて見ていく。

【つづきを読む】なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」