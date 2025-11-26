「帰ってくるんだろ？」続く言葉に爆笑→父からの【帰省お誘いLINE】に17万いいね「ええ父ちゃん」【ママリ】

『盆は帰って来るんだろ？』誘い方が“地元の友達”父のLINEに17万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。家族に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族の姿がうかがえるエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、ポメラニアン病院(@0Od4l)さんの投稿した父親とのエピソードです。帰省などで地元に帰るとホッと安心感がありますよね。





父親から「盆は帰って来るんだろ？」とうLINEをもらったというポメラニアンさん。誘い方が「地元の友達すぎる」という投稿に、反響が寄せられました。帰省が楽しみになる爆笑のエピソードです。

©0Od4l

父親、地元の友達すぎる

「盆BBQやろうぜ」という誘う流れもメッセージも、完璧な地元の友達で思わず笑ってしまいました。BBQというチョイスにも、友人からのお誘いの感じが溢れていますね。



この投稿には「ええ父ちゃん🤭✨BBQ楽しんで😆👍」「それBBBQじゃん」といったコメントが寄せられていました。帰省するわが子と過ごせるように考えてくれたのでしょうか。こんなお父さんとのBBQは楽しそうですね！地元の友達すぎる、父親からのメッセージに爆笑のエピソードでした。

誤字で爆笑！「ご飯家で食べます」夫からのLINEに3.3万いいね

ご紹介するのは、ぺんこ☺︎3y👧1y👶(@doiku1019)さんが投稿したほっこり笑えるエピソードです。LINEチャットなどのやりとりで、誤字・誤変換をした経験は誰にでもあるでしょう。スマホの予測変換に頼り過ぎてしまうことはありませんか？何気なく打ったはずのチャットが、とんでもない意味に化けてしまうあの現象。文章がまったく違うニュアンスになって、爆笑してしまった経験のある方もいるでしょう。



ぺんこ☺︎3y👧1y👶さんは、夫からのLINEに誤字があったことで、大爆笑することに。さて、どういうLINEのやりとりだったのでしょうか。

©doiku1019

夫の誤字がやばすぎた

子育てで忙しい妻を思って、「おかずがなければ冷蔵庫にあるハンバーグパウチを食べるから大丈夫だよ」と伝えたかったのですね。夫の優しい思いやりに感動するところでしたが、大爆笑になりました。



この投稿には「おむつの形で出してあげて」「笑いました」「『は』で『パンパース』が出てくる旦那さんは素晴らしい…」などのリプライが寄せられていました。



ちなみに、この日はぺんこ☺︎3y👧1y👶さんが、豆腐ハンバーグを作っていたので、夫へ「豆腐パンパースだよ」と笑いで返したそうです。疲れてる日こそ、こんな笑いがありがたいですよね。夫婦の笑いと優しさのある会話に、ほっこりした気持ちになるエピソードでした。

夫に「仕事辞めたい」と言ったら？うらやましくなる受け答えに6.8万いいね「素敵」「いい夫」

ご紹介するのはいずみ(@happy_pokonyan1)さんが投稿していた「結婚してよかった」と感じる夫の言動についてです。皆さんはどんな時に、付き合ってよかった、結婚してよかったと感じますか？普段ゆっくりと考えることはあまりないのではないでしょうか。改めて考える、良いきっかけになるかもしれませんね。

夫と結婚して良かったことの一つに、大抵のことは否定しないというのがある



・スケートやろ→いいね！

・パズルやろう→どれ買う？

・散歩行こうよ→準備するね！

・仕事辞めたい→僕、働くね！



って感じでだいたいOK返ってくるし「それでどうするの？」とか追い込む言葉がない。賛成マンありがたい

大抵のことは否定しない夫といういずみさん。「それでどうするの？」という追い込む言葉がないことに、有難さを感じるそう。まず肯定する言葉がワンクッション置かれることで、たとえ意見が違う際にも一度冷静に話し合うことができそうですね。



提案に対して「いいよ」と許可ではなく「いいね」「どれにする？」「これはどう？」など自分ごとでアクションが返ってくることがいずみさんはうれしいそう。予定などの話し合いもスムーズに進み、楽しく決められそうですね。



こちらの投稿には「否定されないって大事」「大切な人の気持ちを尊重できるのは長所」といったコメントが寄せられていました。ついつい否定から入ってしまいがちかもしれませんが、まず相手の気持ちを尊重するということは大切ですね。改めて考えさせられる素敵な投稿でした。

