仕事で多忙な男性にもOKをもらえる「時短デート」の誘い９パターン
仕事で忙しい男性をデートに誘うなら、気軽に応じてもらえるプランを提示したいもの。隙間時間を有効に使えるのであれば、余裕のない男性にも受け入れてもらえる可能性が高まります。そこで今回は、20代から30代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「仕事で多忙な男性にもOKをもらえる『時短デート』の誘い」をご紹介します。
【１】「シャキッと目覚められるよ」と早朝ジムに誘う
「体を動かして気持ちよく始動できる。それにスポーツウェア姿の女子って普段と違う雰囲気でいいですよね（笑）」（20代男性）というように、健康的なお誘いで、前向きな返答を促すパターンです。肌やスタイルに自信があるなら、素に近い自分を見せつける絶好のチャンスになるでしょう。
【２】「顔を見ながらちょっとだけ話そうよ」とテレビ電話デートに誘う
「つながっている感があるから、普通に会っているような気分になる」（20代男性）というように、スマホやパソコンで対面する機会を持つことで、時間が合わずに疎遠になりそうな男性と接点を持つパターンです。「おやすみだけでも顔を見て言いたいな」などと誘えば、好意が十分に伝わるでしょう。
【３】「体動かそうよ！」と夜ランに誘う
「一日中パソコンに向かってモヤモヤした頭の中がパーッと晴れそう」（30代男性）というように、終業後のランデートで、精神の解放を促してあげる作戦です。シャワー付きのランステーションなどをあらかじめ調べておくと、気持ちよく付き合ってもらえそうです。
【４】「乾杯だけでもどう？」とワインバーでの一杯に誘う
「長そうだな…と思うと遠慮したくなりますが、『一杯だけ』なら行きますよ！」（20代男性）というように、少しだけならアルコールの誘いに応じたいと考える男性もいます。話に花が咲いても、次の日のことを考えてさっと切り上げてあげたいところです。
【５】「延長なしでさっとストレス解消しよう！」とカラオケに誘う
「忙しいと、発散のチャンスを探しますよね」（20代男性）というように、仕事に追われる男性には、ストレス解消のきっかけを提供してあげると喜ばれるようです。30分・60分限定という時間縛りを前提にしておけば、翌朝を気にせず応じてもらえそうです。
【６】「２時間で終わるから！」とレイトショーに誘う
「映画の世界にひたって、日々の忙しさを忘れられた」（30代男性）というように、終了時刻が決まっている「映画」であれば、時間のない男性にも安心して付き合ってもらえそうです。重いテーマではなく、スカッと楽しめるエンタメ系の作品のほうが喜ばれるかもしれません。
【７】「帰りながらおしゃべりしようよ」と退社後の散歩に誘う
「他愛のない話で疲れ切った心が癒された」（20代男性）というように、帰宅途中のひとときを盛り上げてあげると、忙しい男性にもリラックスしてもらえそうです。あえて食事はセッティングせず、早めに帰してあげるのが気遣いになるでしょう。
【８】「すぐ近くまで来たんだけど、今出られない？」と職場近くのランチに誘う
「ランチといっても、さくっと済むような心づかいがうれしかった」（20代男性）というように、男性の負担を軽減してあげると、パッと行動に移してもらいやすいようです。男一人では入りづらそうな洒落たお店を開拓して、新鮮な気持ちを味わってもらいましょう。
【９】「たまにはこういうのも新鮮でしょ」とおしゃれカフェのモーニングに誘う
「朝活っぽくて悪くない」（20代男性）というように、一日を無駄なく過ごしたい男性には、食事しながら時間を有効に使えるプランが歓迎されるようです。定期的に予定を入れてしまえば、対面する頻度も増やすことができるでしょう。
忙しすぎる男性には、気軽に応じられる「会い方」を提示するのが効果的なようです。負担がかからないコミュニケーションを取り続けることで、徐々に親密度が深まっていくかもしれません。（佐々木正孝）
