今季巨人に所属したカイル・ケラー投手（３２）が、１２月１日にＦＡになる見込みであることを２５日（日本時間２６日）、米ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者が自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で報じた。

ヘイマン記者は「右腕のカイル・ケラーは直近４年間に日本で最も活躍したリリーバーの１人で、１２月１日にＦＡとなる。阪神、巨人の２球団で１５２回３分の１を投げて防御率２・４２、奪三振率１０・５、被打率１割８分４厘、ＷＨＩＰ１・０５で、２度（２３、２４年）もシーズン防御率１点台をマークした。ＭＬＢ、ＮＰＢの両リーグにとって興味深い選択肢となる」と投稿した。

ケラーは２２年に阪神に入団。２３年は２７登板で防御率１・７１をマーク。巨人に移籍した２４年は自己最多５２登板で２勝２敗１セーブ、２０ホールド、防御率１・５３でチームのリーグ優勝に貢献した。今季は４５登板で１勝１敗６ホールド、防御率３・１１。今季限りでの退団が濃厚となっており、すでに帰国している。ＮＰＢ４年間通算で１５８試合に登板し、７勝５敗５セーブ、３９ホールド、防御率２・４２だった。

ケラーは来日前の１９〜２１年にマーリンズ、エンゼルス、パイレーツでメジャー通算４４試合に登板している。