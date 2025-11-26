【オールブラックの限定車】メルセデス・マイバッハGLS600の特別仕様車『ナイトエディションII』を発売
マイバッハGLSの特別仕様車を発売
メルセデス・ベンツ日本は、ハイエンドブランド『マイバッハ』のフラッグシップSUV『メルセデス・マイバッハGLS600（ISG）』の特別仕様車『メルセデス・マイバッハGLS600ナイトエディションII（ISG）』を限定発売した。
【画像】メルセデス・マイバッハGLS600ナイトエディションIIとマイバッハのSUVモデル 全51枚
本モデルは2024年発売の『ナイトエディション』に注ぐ第2弾で、オールブラックのエクステリアによって、マイバッハGLSの威厳と存在感をさらに高めた特別仕様車となる。
メルセデス・マイバッハGLS600ナイトエディションII（ISG） メルセデス・ベンツ日本
販売される台数は、左ハンドル仕様が15台、右ハンドル使用が25台の全国限定40だいとなる。
『メルセデス・マイバッハGLS600ナイトエディションII（ISG）』の価格は、4080万円となる。
エクステリアの特徴
『メルセデス・マイバッハGLS600ナイトエディションII』のエクステリアは、艶やかな印象を与えるボディカラー『オブシディアンブラック（メタリック）』に、限定装備の『ダークシャドウグロスマイバッハエンブレム』を配し、威厳と迫力あるものとなっている。
さらに、第1弾モデルの『ナイトエディション』でも特徴的な装備であった『23インチ・マイバッハアルミホイール』を引き続き採用。マイバッハのロゴがモノグラム状に配された、特別感あるデザインとなっている。
メルセデス・マイバッハGLS600ナイトエディションII（ISG） メルセデス・ベンツ日本
そして、限定モデルのみに採用される『ナイトシリーズ』により、エクステリアの細かな部分までがオールブラックカラーで統一され、モデル名の『ナイトエディション』に相応しい仕上がりとなっている。
インテリアの特徴
インテリアには、オールブラックのエクステリアとのコントラストが美しい限定装備の『マヌファクトゥーア・ナッパレザー本革シート（クリスタルホワイト/ブラックパール）』が装備され、明るく華やかな空間を提供する。
また、標準車では設定されない『マヌファクトゥーア・ダークブラウンオープンポアウォールナットウッドインテリアトリム』を標準装備するほか、通常は有償オプションとなる『ファーストクラスパッケージ』により、左右独立シート（後席）、格納式テーブル（後席）、専用シャンパングラス格納、クーリングボックスを備える。
メルセデス・マイバッハGLS600ナイトエディションII（ISG） メルセデス・ベンツ日本