マイバッハGLSの特別仕様車を発売

メルセデス・ベンツ日本は、ハイエンドブランド『マイバッハ』のフラッグシップSUV『メルセデス・マイバッハGLS600（ISG）』の特別仕様車『メルセデス・マイバッハGLS600ナイトエディションII（ISG）』を限定発売した。

【画像】メルセデス・マイバッハGLS600ナイトエディションIIとマイバッハのSUVモデル 全51枚

本モデルは2024年発売の『ナイトエディション』に注ぐ第2弾で、オールブラックのエクステリアによって、マイバッハGLSの威厳と存在感をさらに高めた特別仕様車となる。



メルセデス・マイバッハGLS600ナイトエディションII（ISG） メルセデス・ベンツ日本

販売される台数は、左ハンドル仕様が15台、右ハンドル使用が25台の全国限定40だいとなる。

『メルセデス・マイバッハGLS600ナイトエディションII（ISG）』の価格は、4080万円となる。

エクステリアの特徴

『メルセデス・マイバッハGLS600ナイトエディションII』のエクステリアは、艶やかな印象を与えるボディカラー『オブシディアンブラック（メタリック）』に、限定装備の『ダークシャドウグロスマイバッハエンブレム』を配し、威厳と迫力あるものとなっている。

さらに、第1弾モデルの『ナイトエディション』でも特徴的な装備であった『23インチ・マイバッハアルミホイール』を引き続き採用。マイバッハのロゴがモノグラム状に配された、特別感あるデザインとなっている。



メルセデス・マイバッハGLS600ナイトエディションII（ISG） メルセデス・ベンツ日本

そして、限定モデルのみに採用される『ナイトシリーズ』により、エクステリアの細かな部分までがオールブラックカラーで統一され、モデル名の『ナイトエディション』に相応しい仕上がりとなっている。

インテリアの特徴

インテリアには、オールブラックのエクステリアとのコントラストが美しい限定装備の『マヌファクトゥーア・ナッパレザー本革シート（クリスタルホワイト/ブラックパール）』が装備され、明るく華やかな空間を提供する。

また、標準車では設定されない『マヌファクトゥーア・ダークブラウンオープンポアウォールナットウッドインテリアトリム』を標準装備するほか、通常は有償オプションとなる『ファーストクラスパッケージ』により、左右独立シート（後席）、格納式テーブル（後席）、専用シャンパングラス格納、クーリングボックスを備える。



メルセデス・マイバッハGLS600ナイトエディションII（ISG） メルセデス・ベンツ日本