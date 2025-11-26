家事ができず、生活力のない高齢の親。心配した子どもが同居や近くへの呼び寄せを決断するケースは、珍しいことではありません。やはり、家族は近くで暮らしたほうが安心……しかしベストな選択だったといえないこともあるようです。ある親子のケースをみていきます。

生活力のない84歳父。子との同居は断固拒否するも…

都内で夫と2人暮らしの田村悦子さん（58歳・仮名）。 3人の子どもたちはすでに独立し、夫婦水入らずの生活を送っていましたが、3ヵ月前に秋田県の実家から84歳になる父・健造さん（仮名）を呼び寄せました。

「父は『昭和の男』を地でいくような人で、家事はすべて母に任せっきり。何も言わなくても腕を組んで待っていれば、温かいお茶が出てくる――そんな家でした」

事態が急変したのは半年前。健造さんの身の回りの世話を一身に担っていた母親が、心不全で急逝したことでした。 子どもたちは「父がひとりで暮らせるわけがない」と考え、実家を売却し、子どもたちが住んでいる関東に引っ越してくるよう説得をしたといいます。

「年金を月18万円ほど受け取っていましたし、貯金もそれなりにあったので、経済的な心配はありませんでした。 しかし父は電子レンジの使い方もわからないし、炊飯器のスイッチの入れ方さえわからない。 掃除や洗濯はもちろん、ゴミの分別さえままならない。1人で生活できるわけがないんです」

しかし「たとえば、長女である悦子さんとの同居を――」と提案したところ、健造さんは「バカにするな！ 1人で生きていける」と、住み替えを断固拒否。 子どもたちの予想通りの展開になりました。

「母の葬式以来、3ヵ月ぶりに実家に行ったら、ゴミ袋がいくつもあって。いまだにいつ、ゴミを出したらいいのかわからないみたいで。 しかもゴミ袋のなかには、スーパーで買ったお弁当やお総菜の空容器ばかり。とても自活できているとは言い難い雰囲気でした」

健造さんもそのことを自覚しているらしく、改めて悦子さんが「東京のうちにこない？ 部屋も余っているし、みんなとすぐに会える距離のほうが安心」と説得すると、二つ返事で了承したのです。

しかし東京での生活が順調だったのは、最初の数週間だけでした。 「東京でも知り合いがいたほうがいいよ」と、悦子さんは地域の高齢者が集まるコミュニティセンターへの参加を勧めました。 将棋や囲碁のサークルなら、父も楽しめるはずだと思ったからです。 しかし、健造さんは何度か行ったあと、二度と行こうとしませんでした。そればかりか、ぼんやりと空をみることが多くなったといいます。

「理由を聞いても首を横に振るだけ。でもある夜、夕食の後に父が突然、私の手を強く握ってきたんです。驚いて顔を見ると、ボロボロと涙を流していました」

健造さんは、絞り出すような声で訴えました。 「秋田に帰りたい。方言が通じない。バカにされている気がする。ここは自分のいる場所じゃない」。 確かに健造さんの方言はきつく、何を言っているのか1回では聞き取れないことも。 気後れして段々と言葉を発せなくなってしまったというのです。

「良かれと思って東京に呼んだのに……父を追い詰めることになってしまいました」

6割弱の高齢者が「住み慣れた地域」への住み替えを希望

親の老後を心配するあまり、子どもが先回りして住み替えを決断し、結果として親の心身の健康を損ねてしまうケースは少なくありません。 これは「呼び寄せ」の典型的な失敗例のひとつといえます。

内閣府『令和5年度 高齢社会に関する意識調査』によると、住み替え希望がある高齢者（「意向を持っている」、「現時点ではないが、状況次第で将来的には検討したい」の合計）は、30.4％。 住み替え先として最も多いのが「同一市町村内」で43.0％。「同一都道府県内・他市町村」と合わせると57.3％と、6割弱が同一都道府県内での住み替えを希望しています。

また住み替え先と考える場所との馴染みの程度を聞いたところ、「実家のある場所」が16.9％、「実家を除く住んだことがある場所」が32.8％。 住み替えにおいて、馴染みがある場所を希望する人は半数を占めています。

事例の健造さんのように、地方から都市部への呼び寄せは、方言や生活リズム、近所付き合いの質の変化など、ストレス要因が複合的に重なります。 家事ができないからといって、家族との同居が必ずしも正解とは限りません。

親を呼び寄せる際は、いきなり同居を始めるのではなく、まずは1週間程度の「お試し期間」を設ける、あるいは配食サービスや家事代行を利用しながら実家での生活を維持する方法を探るなど、親の「役割」と「居場所」をどう守るかという視点が不可欠です。

「あのあと父と相談して、秋田の実家近くにある施設に入ることにしました。近くに住んでいるほうが私たちは安心ですが、あんな父は、もう見たくないので」

