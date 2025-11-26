“令和のキューティーハニー”阿部なつき、華麗な変身姿が一挙公開 OL、オタク、ホスト…多彩な魅力振りまく
モデルでタレントの阿部なつきが主演を務め、「DMMショート」で配信されるオリジナルショートドラマ「キューティーハニー BELOVED ENEMY」が、現在配信されている。このほど、阿部演じるキューティーハニーの華麗な変身姿が、一挙公開となった。
【場面カット】これはすごい！”キューティーハニー”阿部なつきの華麗な変身姿
1973年に永井豪による原作漫画が誕生して以来、テレビアニメ・実写映画・舞台など長年にわたり様々なメディアミックス作品が展開され、日本だけに留まらず世界中に多くのファンをもつ大人気シリーズ『キューティーハニー』。
もはや説明不要の伝説的ヒロインである如月ハニーが、ついに令和の時代に装いも新たに登場。ハニーを演じるのは、抜群のプロモーションで度々話題となりバラエティでも大活躍、SNS総フォロワー数430万超えの注目アイコン・阿部。令和の新たな“愛と正義の象徴”として、いまここに“令和のキューティーハニー”が誕生する。
大企業の社長令嬢として平穏に暮らしていた如月ハニーは、ある日突然、借金取りに追われるどん底生活に転落。しかしその正体は、「空中元素固定装置」によって造られたアンドロイドであり、“愛の戦士・キューティーハニー”として亡き父の遺志を継ぎ、悪に立ち向かう。
ハニーの武器といえば、状況に応じて自由自在に姿を変える変身能力。今回解禁されたビジュアルでは、会社に潜入する制服姿のOLや、メカの知識で窮地を乗り切るオタク、その魅力で相手を魅了するカリスマホスト、怒りのアクション炸裂のプロレスラー、そして赤いショートヘアとタイトスーツに身を包んだ“愛と正義の戦士”としての勇姿まで、多彩な顔を次々と披露する。表情、立ち姿、声色が変わる度に目が離せなくなる、阿部の魅力に釘付けになること間違いなしだ。
そんなハニーの前に立ちはだかるのは、冷酷非情な女社長・黒尾豹子（橋本梨菜）。美女同士の宿命の対決、愛と憎しみが交錯するバトルシーンも圧巻。オリジナルストーリーならではの新展開を通して、令和版『キューティーハニー』の魅力が余すところなく描かれる。
