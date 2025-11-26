「肉じゃが」の殿堂入り＆絶品レシピ8選〜これを作れば間違いなし！煮崩れ・味しみ不足の解消法も必見
冷えた体をじんわり温めてくれる肉じゃがは、寒い季節に欠かせない定番料理。使うお肉の種類や調味料を工夫すれば、いつもの味が絶妙に変化し、バリエーションがグンと広がります。
そこで今回は、E・レシピで大好評の肉じゃがレシピ8選をご紹介。定番から、肉なしやトマト入り、韓国風アレンジまで多彩です。さっそく試してみてくださいね！
■【定番】子どもも喜ぶ 肉じゃが 簡単人気の献立 ほっくりおいしい
牛肉の旨みがじんわりしみ込んだ、本格派の肉じゃが。定番の味付けは、どこか懐かしくホッとする味わいです。ジャガイモは面取りしてから炒めるひと手間で煮崩れを防げます。仕上げにサヤインゲンを加えれば、見た目も華やかに！
■【アレンジ自在】肉じゃがの殿堂入り＆絶品レシピ7選
牛肉を使い、ほんのり甘めの味付けが特徴の関西風肉じゃが。じっくり煮込んで具材に味を入れましょう。玉ネギは半量ずつ時間差で煮ることで、トロトロ・シャキシャキの異なる食感に。時間を置くとさらに味がなじむので、翌日以降に食べるのもおすすめです。
「お肉を買い忘れちゃった！」というときの救世主レシピ。お肉がなくてもおいしいと好評の一品です。少し柔らかくなったジャガイモに砂糖を加え、甘みを含ませるのがコツ。さらにしょうゆ＆みりんを加えたら、よく煮詰めて味を凝縮します。ジャガイモに照りが出てきたら食べ頃のサインですよ。
豚肉で作る肉じゃがは、あっさりとした風味が魅力。牛肉に比べて豚肉はリーズナブルなので、家計にもやさしいです。最初にジャガイモを煮込み、少し柔らかくしてから合わせ調味料を入れると、味がじんわりとしみ込みます。
いつもの肉じゃがに変化をつけたいならコレ！ 実は、和風だしとトマトは相性抜群です。コクがありながら、トマトの酸味で後味さっぱり。ご飯のおともにはもちろん、パンにもよく合います。
豚肉とジャガイモを煮込む、韓国の伝統料理「カムジャタン」風の肉じゃがです。コチュジャン＆ケチャップの甘辛い味わいが秀逸。煮込まず炒めるだけなので手軽です。ご飯がもりもり進みますよ。
肉じゃがを鶏肉でアレンジ。鶏肉の旨みが野菜にしみ込んで、こっくりとした仕上がりに。豚肉の肉じゃがよりもあっさりとしているのもポイント。子どもも大好きな味わいなので、家族みんなで楽しめます。
エリンギ＆シメジを丸々1パック使用する肉じゃがは、栄養も旨みもたっぷり。ホクホクのジャガイモに、キノコのプリッとした食感が加わり、食べごたえ抜群です。仕上げにキヌサヤを飾ると、食卓に彩りをプラスできます。
■煮崩れ・味しみ不足の悩みはもう卒業！
肉じゃが作りでよくある「ジャガイモが煮崩れる」「味がしっかり染みない」といったお悩みは、ほんのひと工夫で改善できます。
まず、煮崩れを防ぐにはジャガイモの面取りが不可欠。ピーラーを使えば簡単で、削った部分も一緒に煮込めば無駄なく使えます。
また、肉じゃがは冷める過程で具に味がしみ込む料理。仕上がりが少し薄く感じるときは、鍋をタオルなどで包み、ゆっくり冷ましましょう。具材の奥まで味が行き渡り、翌日のような味しみ肉じゃががすぐに楽しめます。
ぜひ、このコツでいつもの肉じゃがをワンランクアップさせてみてくださいね！
(Lily-bono)
そこで今回は、E・レシピで大好評の肉じゃがレシピ8選をご紹介。定番から、肉なしやトマト入り、韓国風アレンジまで多彩です。さっそく試してみてくださいね！
■【定番】子どもも喜ぶ 肉じゃが 簡単人気の献立 ほっくりおいしい
牛肉の旨みがじんわりしみ込んだ、本格派の肉じゃが。定番の味付けは、どこか懐かしくホッとする味わいです。ジャガイモは面取りしてから炒めるひと手間で煮崩れを防げます。仕上げにサヤインゲンを加えれば、見た目も華やかに！
子供も喜ぶ 肉じゃが 簡単人気の献立 ほっくりおいしい
【材料】（4人分）
ジャガイモ 4~5個
牛肉(こま切れ) 250g
玉ネギ 1.5個
ニンジン 1/2本
サヤインゲン 12本
塩(ゆでる用) 小さじ 1
しらたき（糸コンニャク） 小 1袋
だし汁 1000ml
サラダ油 大さじ 2
<合わせ調味料>
酒 大さじ 4
みりん 大さじ 4
砂糖 大さじ 5
しょうゆ 大さじ 4
【下準備】
1、ジャガイモは皮をむいて2〜4つに切り、できたら面取りする。水に放ってからザルに上げる(面取りで取った部分も残しておく)。
2、牛細切れ肉が大きい場合は食べやすい大きさに切る。
3、玉ネギは、幅1cmのクシ切りにする。
4、ニンジンは皮をむいて、幅8mmの半月切りにする。
5、サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、塩ゆでして長さ2cmに切る。
6、糸コンニャクは水気をきって、食べやすい長さに切る。鍋にたっぷりの水と一緒に入れて煮立ったら1分ゆで、ザルに上げ水洗いして水気をきる。
7、＜合わせ調味料＞の材料をよく混ぜ合わせる。
【作り方】
1、鍋にサラダ油を熱し、玉ネギがしんなりするまで炒め、牛細切れ肉を炒める。
2、牛細切れ肉の色が変わったら、ジャガイモ、ニンジン、糸コンニャクを加えて炒め合わせる。全体に油がまわったら、ひたひたのだし汁を加える(ジャガイモの面取りで取った部分も加える)。
3、煮立ったら弱めの中火にし、アクを取りながら10分位煮る。ジャガイモに竹串が少し刺さる位になったら、＜合わせ調味料＞を加える。
4、時々混ぜながら、煮汁が少なくなるまで20〜25分煮る。最後にサヤインゲンを加えてひと混ぜし、火を止め、器に盛り分ける。
【材料】（4人分）
ジャガイモ 4~5個
牛肉(こま切れ) 250g
玉ネギ 1.5個
ニンジン 1/2本
サヤインゲン 12本
塩(ゆでる用) 小さじ 1
しらたき（糸コンニャク） 小 1袋
だし汁 1000ml
サラダ油 大さじ 2
<合わせ調味料>
酒 大さじ 4
みりん 大さじ 4
砂糖 大さじ 5
しょうゆ 大さじ 4
【下準備】
1、ジャガイモは皮をむいて2〜4つに切り、できたら面取りする。水に放ってからザルに上げる(面取りで取った部分も残しておく)。
2、牛細切れ肉が大きい場合は食べやすい大きさに切る。
3、玉ネギは、幅1cmのクシ切りにする。
4、ニンジンは皮をむいて、幅8mmの半月切りにする。
5、サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、塩ゆでして長さ2cmに切る。
6、糸コンニャクは水気をきって、食べやすい長さに切る。鍋にたっぷりの水と一緒に入れて煮立ったら1分ゆで、ザルに上げ水洗いして水気をきる。
7、＜合わせ調味料＞の材料をよく混ぜ合わせる。
【作り方】
1、鍋にサラダ油を熱し、玉ネギがしんなりするまで炒め、牛細切れ肉を炒める。
2、牛細切れ肉の色が変わったら、ジャガイモ、ニンジン、糸コンニャクを加えて炒め合わせる。全体に油がまわったら、ひたひたのだし汁を加える(ジャガイモの面取りで取った部分も加える)。
3、煮立ったら弱めの中火にし、アクを取りながら10分位煮る。ジャガイモに竹串が少し刺さる位になったら、＜合わせ調味料＞を加える。
4、時々混ぜながら、煮汁が少なくなるまで20〜25分煮る。最後にサヤインゲンを加えてひと混ぜし、火を止め、器に盛り分ける。
■【アレンジ自在】肉じゃがの殿堂入り＆絶品レシピ7選
丁寧に作る基本のおかず 関西風肉じゃが
牛肉を使い、ほんのり甘めの味付けが特徴の関西風肉じゃが。じっくり煮込んで具材に味を入れましょう。玉ネギは半量ずつ時間差で煮ることで、トロトロ・シャキシャキの異なる食感に。時間を置くとさらに味がなじむので、翌日以降に食べるのもおすすめです。
ホクホク！ 肉なし肉じゃが
「お肉を買い忘れちゃった！」というときの救世主レシピ。お肉がなくてもおいしいと好評の一品です。少し柔らかくなったジャガイモに砂糖を加え、甘みを含ませるのがコツ。さらにしょうゆ＆みりんを加えたら、よく煮詰めて味を凝縮します。ジャガイモに照りが出てきたら食べ頃のサインですよ。
黄金比率で作る肉じゃが ほくほく 和食の定番 簡単基本のレシピ
豚肉で作る肉じゃがは、あっさりとした風味が魅力。牛肉に比べて豚肉はリーズナブルなので、家計にもやさしいです。最初にジャガイモを煮込み、少し柔らかくしてから合わせ調味料を入れると、味がじんわりとしみ込みます。
和風だしが香る！ 旨みたっぷりトマト肉じゃが
いつもの肉じゃがに変化をつけたいならコレ！ 実は、和風だしとトマトは相性抜群です。コクがありながら、トマトの酸味で後味さっぱり。ご飯のおともにはもちろん、パンにもよく合います。
韓国風豚バラ肉じゃが（カムジャタン）
豚肉とジャガイモを煮込む、韓国の伝統料理「カムジャタン」風の肉じゃがです。コチュジャン＆ケチャップの甘辛い味わいが秀逸。煮込まず炒めるだけなので手軽です。ご飯がもりもり進みますよ。
こっくりおいしい！ 鶏ジャガ
肉じゃがを鶏肉でアレンジ。鶏肉の旨みが野菜にしみ込んで、こっくりとした仕上がりに。豚肉の肉じゃがよりもあっさりとしているのもポイント。子どもも大好きな味わいなので、家族みんなで楽しめます。
キノコ入り肉じゃが
エリンギ＆シメジを丸々1パック使用する肉じゃがは、栄養も旨みもたっぷり。ホクホクのジャガイモに、キノコのプリッとした食感が加わり、食べごたえ抜群です。仕上げにキヌサヤを飾ると、食卓に彩りをプラスできます。
■煮崩れ・味しみ不足の悩みはもう卒業！
肉じゃが作りでよくある「ジャガイモが煮崩れる」「味がしっかり染みない」といったお悩みは、ほんのひと工夫で改善できます。
まず、煮崩れを防ぐにはジャガイモの面取りが不可欠。ピーラーを使えば簡単で、削った部分も一緒に煮込めば無駄なく使えます。
また、肉じゃがは冷める過程で具に味がしみ込む料理。仕上がりが少し薄く感じるときは、鍋をタオルなどで包み、ゆっくり冷ましましょう。具材の奥まで味が行き渡り、翌日のような味しみ肉じゃががすぐに楽しめます。
ぜひ、このコツでいつもの肉じゃがをワンランクアップさせてみてくださいね！
(Lily-bono)