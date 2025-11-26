子供も喜ぶ 肉じゃが 簡単人気の献立 ほっくりおいしい【材料】（4人分）ジャガイモ 4~5個牛肉(こま切れ) 250g玉ネギ 1.5個ニンジン 1/2本サヤインゲン 12本塩(ゆでる用) 小さじ 1しらたき（糸コンニャク） 小 1袋だし汁 1000mlサラダ油 大さじ 2<合わせ調味料>酒 大さじ 4みりん 大さじ 4砂糖 大さじ 5しょうゆ 大さじ 4【下準備】1、ジャガイモは皮をむいて2〜4つに切り、できたら面取りする。水に放ってからザルに上げる(面取りで取った部分も残しておく)。2、牛細切れ肉が大きい場合は食べやすい大きさに切る。3、玉ネギは、幅1cmのクシ切りにする。4、ニンジンは皮をむいて、幅8mmの半月切りにする。5、サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、塩ゆでして長さ2cmに切る。6、糸コンニャクは水気をきって、食べやすい長さに切る。鍋にたっぷりの水と一緒に入れて煮立ったら1分ゆで、ザルに上げ水洗いして水気をきる。7、＜合わせ調味料＞の材料をよく混ぜ合わせる。【作り方】1、鍋にサラダ油を熱し、玉ネギがしんなりするまで炒め、牛細切れ肉を炒める。2、牛細切れ肉の色が変わったら、ジャガイモ、ニンジン、糸コンニャクを加えて炒め合わせる。全体に油がまわったら、ひたひたのだし汁を加える(ジャガイモの面取りで取った部分も加える)。3、煮立ったら弱めの中火にし、アクを取りながら10分位煮る。ジャガイモに竹串が少し刺さる位になったら、＜合わせ調味料＞を加える。4、時々混ぜながら、煮汁が少なくなるまで20〜25分煮る。最後にサヤインゲンを加えてひと混ぜし、火を止め、器に盛り分ける。