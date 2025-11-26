人類史における“第三の大移動”が始まった？ 気候崩壊と人口減少が引き起こす、この先100年に起きる最悪のシナリオを専門家が指摘

人類が過去に二度経験した大規模な民族移動に続く「第三の大移動」が、いま現実味を帯びている。一方で、世界の人口は今世紀中にピークを迎え、その後急速に減少する見通しだ。そのため、この移動の波は、人口減少に悩む先進国の労働力や社会基盤を支える存在となる可能性も指摘されている。気候崩壊と人口減少が同時に進む世界で、人類はどこへ向かうのか？





人類史における第三の大移動

気候変動、急速な人口増加、そして経済的・政治的な不安――こうした要因は、人々が移住を決断する大きな原動力となっている。



ガイア・ヴィンスは著書『Nomad Century』（邦訳『気候崩壊後の人類大移動』小坂恵理訳、河出書房新社）で、今後数十年のうちに、灼熱化するグローバル・サウス（南半球の諸国）から、より穏やかな気候のグローバル・ノース（北半球の先進国）への人の移動は避けられないと指摘する。



そして、北側の国々が適切な心構えを持てば、その移動はむしろ歓迎すべきものになるだろう。というのも、多くの先進国では、自国民の人口が急速に減少していくと予測されており、移民はその空白を埋める重要な力となるからである。

人類にとって、移動こそが本来の姿なのだ。農耕の発明と定住生活の始まりは、人類の歴史全体から見れば、ほんの3パーセントほどの短い期間にすぎない。



それ以前の長いあいだ、ホモ・サピエンスの小さな集団は、どこかに腰を据えることなく、よりよい土地を求めて常に移動していた。私たちの祖先たちも、同じように暮らしていたのである。



人類はもともと移動を繰り返してきたが、なかでも際立って重要なふたつの大きな移動の時期がある。最初の移動は約200万年前、ホモ・エレクトスがアフリカを初めて離れたときだ。



彼らはユーラシア大陸へと進出し、やがて多様な種へと分化していった。たとえば、ヨーロッパのネアンデルタール人、東南アジアのホビットたち、ホモ・アンテセッサー、ホモ・ハイデルベルゲンシスなどがその代表である。



二度目の大規模な移動は、おそらくいくつかの波に分かれて、約12万年前から5万年前にかけて起こった。アフリカにとどまっていたホモ・サピエンスがユーラシアへと広がり、やがて他のすべてのヒト属の種に取って代わることとなった。



人類史における第三の大移動が、まさに始まろうとしている。気候の厳しさが増すなか、アフリカからユーラシアへと、多くの人々が北を目指して移動してくるだろう。その流れは、どんな法律や、地中海や北海に配備された巡視艇によっても食い止めることはできない。



とはいえ、すべての人が移動を選ぶわけではない。ますます暑く、湿度が高く、ときに洪水にも見舞われる地域に暮らす人々の多くは、基本的にはなんとかその場にとどまろうとするだろう。



だが、そうした選択をしたら、何十億人もの命が失われるかもしれない。それは、今世紀末ごろに訪れるとされる世界人口の減少をさらに加速させることになるだろう。



一方で、外の過酷な環境から隔絶された都市を築くことで、適応しようとする人々もいるかもしれない。北へと押し寄せる移民の波は、たとえ膨大な数に見えたとしても、全体から見れば少数派にとどまるだろう。

人口減少か、人口増加か

人口は今世紀中にピークを迎え、その後は減少に転じると予測されている。



なかには、2100年には現在よりも人口が少なくなっているという見通しもある。この事実は、一度立ち止まって考えてみるに値する。農耕が始まってからおよそ一万年ものあいだ、人口は増え続けてきた。



歴史上、人口が大きく減少したことはほとんどなく、あったとしても、それは6世紀のユスティニアヌスの疫病や14世紀のペストのような、世界規模のパンデミックによる例外的な出来事だった。



現在進行中の人口減少は、ひとつの明確な原因に帰することはできない。いくつもの要因が絡み合っているものの、その相互関係はいまだ十分に解明されていない。



ポジティブな要因としては、この100年ほどのあいだに多くの地域で女性の地位が向上し、それが教育水準の向上、健康の改善、生活の質や平均寿命の伸びにつながっていることが挙げられる。



こうした変化は、過去2～3世紀にわたる科学と医学の進歩と深く関わっている。人口学で言う「人口転換」もこの流れの一部だ。



かつては多くの子どもを産むのが当たり前だったが、その背景には高い乳幼児死亡率があった。今では衛生環境や医療体制の向上、予防接種の普及によって、多くの子どもが無事に成人するようになり、子どもの数そのものが抑えられるようになったのである。



多くの国々で、一世帯あたりの子どもの数が減少した結果、ほとんど子どもを持たないという状況が広がり、高齢化が進んでいる。

世界の人口は依然として増加しており、今後数十年はこの傾向が続く見通しだが、やがて減少に転じると考えられている。混雑と混乱の20世紀と21世紀を経て、22世紀には人口が縮小する時代が到来するかもしれない。



その一方で、現在進行中の人口増加が引き起こす影響には、気候変動や生活環境の劣化がある。また、過密による社会的反応として、移住の増加といった動きも見られる。さらには、世界的に観察されている人間の精子数の減少のように、いまだ理由のわからない現象も含まれている。



ある意味で、人口の増加は歓迎すべきことでもある。経済や技術革新の推進力となるからだ。科学や産業の生産性は、豊富で拡大を続ける人間の知的資源に支えられている。そして現在、経済の健全性を測る指標であるGDPもまた、成長を前提としている。



とはいえ、いくら優れたものであっても、過剰になれば害にもなり得る。人口の増加も例外ではない。

地球が支えられる人口

私の考えでは、これから人口が減少に向かう最大の要因は、経済成長を支える資源がもはや簡単には手に入らず、加工や流通にも高いコストと健康・環境への負荷がかかるようになっていることにある。



ここ数十年の世界経済は浮き沈みを繰り返しながらも全体的には停滞傾向にあり、無限の成長を前提とするGDPは、もはや経済の健全性を測る指標として適切とは言えないだろう。



ある研究では、地球が支えられる人口は最低限の生活水準で約70億人とされるが、私たちはすでにその数を超えている。すべての人が良質な暮らしを求めるなら、地球の資源には2倍から6倍の負荷がかかるという。

世界経済の停滞、若い世代の将来への期待の低下、精子数の減少といった現象は、突き詰めればこの資源の限界に根ざしているように思える。



本記事で焦点を当てたのは、人類の暮らしと生命を脅かす、かつてない規模の脅威的な気候変動である。気候変動は、猛暑や干ばつ、洪水、そしてそれらを引き金とする戦争などを通じて、急速かつ深刻に進行しており、ホモ・サピエンスにとって実存的な危機をもたらしている。しかも、今後の人口減少を示すあらゆる予測には、この気候変動の影響が明確に組み込まれているわけではない。



人類の出生率の低下は、気候変動という脅威に対する、ある種の本能的な認識を反映しているのかもしれない。



現時点の証拠からは、その認識が「経済状況や仕事の都合を考慮して出産を先延ばしにする」といった意識的な判断として現れているのか、それとも「過密やストレスなどの影響によって精子数が減少する」といった生理的な反応として現れているのかは明確ではない。おそらく、その両方が混ざり合って作用しているのだろう。



もちろん、ここでの議論の多くは、人口動態や気候変動に関する予測に基づいている。予測とは本来、不確かで見通しづらいものであり、これまで述べてきた破局的なシナリオが実際には起こらない可能性も、まったくないわけではない。

深刻な未来像

とはいえ、時間の経過とともに予測モデルは洗練され、データもより幅広く正確なものになってきている。その結果、見えてくる未来像は、残念ながら楽観的な方向へ向かうどころか、むしろいっそう深刻さを増している。



ポール・エーリックが『人口爆弾』を書いた当時、世界の人口は現在の何分の一かに過ぎなかった。彼の予測にはなかった技術革新――たとえば後に触れる「緑の革命」などの農業の進歩――や、女性の権利拡大、家族のあり方に関する価値観の変化といった社会的な動きによって、大規模な飢餓や災害が避けられた形となり、人口の増加は続いた。



しかし、そうした進展によって人類は「破局の先送り」をしているにすぎないとも言える。地球には、もはや長期的に持続可能な形で支えきれないほどの人が暮らしており、それでもなお人口は増え続けている。



しかし、あと数十年もすれば人口の増加は頭打ちとなり、やがて急速に減少し始めるだろう。これは、世界の人口増加率がピークを迎えた1960年代には予測できなかったことである。気候変動がなかったとしても、この人類の減少の過程は、想定よりもずっと厳しく、過酷なものになりかねない。







