UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第5節 ボデ・グリムトとユベントスの試合が、11月26日05:00にアスプミラ・スタディオンにて行われた。

ボデ・グリムトはオーレ ディードリック・ブロンベルク（DF）、カスパー・ホッグ（FW）、イサックダイビック・マータ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユベントスはロイス・オペンダ（FW）、ファビオ・ミレッティ（MF）、チコ・コンセイソン（FW）らが先発に名を連ねた。

27分に試合が動く。ボデ・グリムトのカスパー・ホッグ（FW）のアシストからオーレ ディードリック・ブロンベルク（DF）がゴールを決めてボデ・グリムトが先制。

ここで前半が終了。1-0とボデ・グリムトがリードしてハーフタイムを迎えた。

ユベントスは後半の頭から選手交代。バシリェ・アジッチ（MF）からケナン・ユルディズ（FW）に交代した。

48分ユベントスが同点に追いつく。ロイス・オペンダ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに59分ユベントスが逆転。ファビオ・ミレッティ（MF）のアシストからウェストン・マッケニー（MF）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

61分、ボデ・グリムトは同時に2人を交代。イサックダイビック・マータ（DF）、ハイタム・アレーサミ（DF）に代わりソンドレ・アウクレンド（MF）、ブレデ・モー（DF）がピッチに入る。

68分、ユベントスが選手交代を行う。ファビオ・ミレッティ（MF）からケフレン・テュラム（MF）に交代した。

75分、ユベントスは同時に2人を交代。アンドレア・カンビアーゾ（DF）、ロイス・オペンダ（FW）に代わりフアン・カバル（DF）、ジョナサン・デービッド（FW）がピッチに入る。

77分、ボデ・グリムトは同時に2人を交代。ハコン・エブエン（MF）、オーレ ディードリック・ブロンベルク（DF）に代わりマティアス・ヨルゲンセン（FW）、イェンス・ハウジ（FW）がピッチに入る。

83分、ユベントスが選手交代を行う。チコ・コンセイソン（FW）からエドン・ジェグロバ（MF）に交代した。

後半終了間際の87分ボデ・グリムトのソンドレ・フェット（MF）がPKを決めて2-2に追いつく。

88分、ボデ・グリムトが選手交代を行う。カスパー・ホッグ（FW）からアンドレアス・ヘルメルセン（FW）に交代した。

後半終了間際の90+1分ユベントスが逆転。ジョナサン・デービッド（FW）がゴールを決めて2-3と逆転する。

以降は試合は動かず、ユベントスが2-3で勝利した。

なお、ユベントスは39分にロイド・ケリー（DF）、50分にファビオ・ミレッティ（MF）、85分にフアン・カバル（DF）、90+4分にウェストン・マッケニー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-26 07:00:31 更新