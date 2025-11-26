明治時代の趣き残すカフェ「看板メニューは“生にこだわる島原素麺”」文化交流の場も目指す《長崎》
南島原市有家町の小さな港のそばに、今年7月オープンした「古民家Café Ryu龍」。
明治時代に酢の製造が行われていた築140年の建物は、天井や梁などを残しリノベーションされています。
（古民家Café Ryu龍 内田 恵美さん）
「できるだけ、昔のままの建物を残したいという思いがあったので、外壁は夏の暑い盛りに自分たちでペインティングして、1年かかった」
店を開いたのは、地元出身の内田 繁治さん、恵美さん夫婦。
店名の「Ryu龍(りゅうりゅう)」は、恵美さんが好きだという “龍” と、人々の「交 “流” の場」にしたいという思いが由来です。
明治の趣が残る店内で提供されるのは、夫婦こだわりの味。
看板メニューの島原そうめんは、近所の工場から特別に乾燥する前の「生麺」を仕入れています。
（古民家Café Ryu龍 内田 恵美さん）
「生麺で提供するというのが、なかなか唯一無二。本当のおいしさを皆さんに味わってほしい」
ふわふわに泡立てたメレンゲと卵黄を添え、ダシをかけていただきます。
セットでは県産野菜と一緒に味わえます。
（冷川小粹アナウンサー）
「麺がモチモチ。メレンゲのシュワっとした食感とダシのうま味がさらに麺の味を引き立てていておいしい」
また 恵美さんがスペイン滞在中に味わった家庭料理を再現した「パエリア」も提供。
『マードレのパエリアランチ (1,680円)』は、数量限定メニューです。
ほかにも、フライパンごとオーブンで焼き上げるパンケーキや、淹れたてを味わえるサイフォン珈琲など、カフェメニューも充実しています。
明治からの建物に、新たな歴史を刻むカフェ。
来年1月には、プロのオペラ歌手を招いて初めての音楽イベントを開く予定で、地域の文化交流の場としての活用も目指します。
（古民家Café Ryu龍 内田 恵美さん）
「一人でも多くの人が気軽に寄って話をされたり、交流する場になったらという思いがある。
年齢関係なくいろんな方が来て、しばしこの空間ですてきな時を過ごしてもらえたら、私たちにとっても至福の時間で、ありがたいです」