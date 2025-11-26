11月26日の運勢第1位は双子座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……双子座

気負わず、ありのままの自分で話しているうちに、周りの人もあなたも笑顔になれる日。会話が癒やしとなり、前向きなエネルギーを与えてくれそうです。素直な気持ちを言葉にすることで、絆が深まり、あなた自身も安心感に包まれるでしょう。

★第2位……天秤座

人の心の動きを敏感にキャッチできる日。特に、孤立していたり、誤解されやすい立場の人に対して、あなたのサポートが光ります。無理に目立とうとしなくても、誠実な行動は見ている人に届いています。信頼と評価の両方がじわじわ高まっていくでしょう。

★第3位……水瓶座

自然と相手に寄り添える行動ができる日。恋人や気になる人の小さな変化に気づき、優しく接することで「大切にされている」と強く感じてもらえるはず。今日は見返りを求めず、心をこめた思いやりを。その姿が、相手にとって特別な存在になります。

★第4位……牡羊座

思わず「おもしろい！」と声に出したくなるようなアイデアがひらめく日。周りの人にどんどん話してみましょう。新しい視点が加わり、さらにいい展開へつながっていくでしょう。また協力を得ることで、1人でやるよりもはるかに大きな成果を生み出すことができるはず。

★第5位……射手座

新しい挑戦への興味が湧き、心がワクワクする一日になりそうです。あなたの自由な発想を大切に、環境や方法を変えることも気楽に受け入れてみましょう。その柔軟な姿勢が、あなたの楽しさをさらに広げ、想像以上の幸せを運んでくれます。