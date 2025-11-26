都内で増え続けるタワーマンション（タワマン）で、戸別配達用のロボットを導入する動きが進んでいる。

大型集合住宅では、各部屋への荷物の配送や料理の宅配に多くの時間や手間がかかる。人手不足が続く配送業界の負担軽減に向け、ロボットの活用が新たな手立てとして期待されている。（五十川由夏）

■制約など多く

「マンションごとに配送ルールが異なり、制約も多い」。都内のタワマンへの配送を担当する運送会社「エアフォルク」（千葉県松戸市）のドライバー逆井充文さん（５２）がため息まじりに話す。

多くのタワマンには業者用のエレベーターが設置されているが、低層階用や高層階用に分かれておらず、長い待ち時間に悩まされる。防犯上、インターホンで呼び出した階にしか止まらない仕様のエレベーターもあるという。宅配ボックスも午前中の早い時間帯に埋まってしまうことが多く、逆井さんは「配送員は時間との闘いなので、いつもタワマンではどうやって効率よく配ろうか考えている」とこぼした。

■３倍以上に増

不動産調査会社「東京カンテイ」（品川区）によると、２０２４年末時点の２０階以上のタワマンの棟数は全国で１５６１棟に上り、２０年前の４６５棟から３倍以上に増加している。最も棟数が多いのは東京都で、全国の３割を占めている。

ただ、タワマンは戸数が多いため、必然的に取り扱う荷物の量も多くなる。「宅配ボックスではなく部屋の前まで運んでほしい」などと受け手側のニーズも多様化しており、残業規制の強化や人手不足が深刻化する中、タワマンでの円滑な配送は業界にとって悩みの種だ。

日鉄興和不動産（港区）によると、都内の約１０００戸、約５０階規模のタワマンで配送員が２７件の配送にかかった時間を調べたところ、約４時間１５分を要していたという。

■住民も好意的

課題の解消に向け、日鉄興和不動産などは昨年２月、江東区内のマンションでロボットを使った実証実験を行った。料理宅配サービスの商品をエントランスで受け取り、ロボットが各部屋のドア前まで運ぶ仕組みで、住民からは「身なりを気にせず受け取れた」と好意的な意見が寄せられたという。

同社住宅事業本部の鈴木英太さん（３０）は「ロボット走行のために廊下幅を広げると占有部を狭める必要があるなど事業性などで課題は残るが、将来的に活用できる可能性はある」と話す。

物流大手「ヤマト運輸」（中央区）もロボット活用に乗り出す。居住者が受け取り日時などを指定すると、ロボットがマンション内の専用宅配ボックスから荷物を受け取り、各部屋まで配送してくれる。深夜や早朝の配送も可能となり、利便性の向上にもつながるという。現在、品川区のマンションで実証実験中で、来年の実用化を見据えている。

港区の大規模マンション「三田ガーデンヒルズ」では川崎重工業（神戸市）が開発したロボット「ＦＯＲＲＯ（フォーロ）」４台が今年３月から稼働中だ。居住者が専用アプリなどを使ってロボットを呼び出したり、玄関先まで荷物を運んだりする指示を出せる。エレベーターとシステムが連携しており、操作しなくてもエレベーターに乗り込むことができる。

流通経済大の矢野裕児教授（物流論）は「完全自動化でロボットに全て任せるのにはまだ時間がかかるが、マンション設計時から、貨物と人の動線を分けるなど工夫することが普及につながるのではないか」と指摘している。