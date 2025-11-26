まるでホテル…。

アラブ首長国連邦のアブダビに本拠を構えるエティハド航空が2026年6月16日より、成田〜アブダビ線に総2階建ての胴体を持つ旅客機「エアバスA380」を投入予定です。この機体はファーストクラスよりさらに上のグレード「ザ・レジデンス」が設定されています。どういった座席なのでしょうか。

【画像】これが来年成田に飛来の「ファーストクラス超え豪華座席」驚愕の全貌です

エティハド航空の「ザ・レジデンス」は居住スペースとベッドルームの2室で構成されているほか、その乗客のためだけに用意された化粧室やシャワールームが利用できます。寝室はダブルベッドが設置されており、扉を閉めれば完全個室となる仕様に。また、ベッドのマットレスはオーダーメイドのものを使用しているとのことです。なおエティハド航空によると、成田線に投入されるA380には、3室の「ザ・レジデンス」が設定されているとのことです。

このほかこの機体にはエコノミークラス、ビジネスクラス、ファーストクラスが設定されるといいます。なおA380による、成田線への投入頻度は、1日1便となる予定とのことです。