辻希美（2025年11月）

写真拡大

元モーニング娘。の辻希美（38）が26日、インスタグラムを更新。同日に18歳の誕生日を迎えた長女の希空（のあ）を祝福した。

「日付変わって　11月26日　希空が18歳のお誕生日を迎えました18歳…成人だね　18年前の今日、希空が私をママにしてくれた日　18年という月日…正直、、、長かったです」と書き出し、希空とのツーショットを公開した。

「二十歳で出産し、初めての事だらけで右も左もわからず　世間からは色々と言われてしまう事もあり　沢山泣いた事もありました。でも希空が私を母にしてくれて　強くしてくれて頑張って来れたと思います！！　ありがとう」と感謝。

「今では友達のような関係性になり　ぶつかる事もあるけど、そんな時間も　希空と買い物行ったりご飯行ったり　どんな些細な時間すらもめちゃくちゃ幸せで　ママにとって嬉しい時間です　最近は仕事が忙しかったりして　会えないこともたたあるけど　本当に毎日頑張ってる希空を見て　感心してるよ　いつか一緒に仕事出来る日を　楽しみにしています」と記述。

「改めて、希空　ママをママにしてくれてありがとう　産まれてきてくれて本当にありがとう　心から感謝していますはぁ　自分の娘が成人だなんて…本当に不思議…希空18歳のお誕生日おめでとう　大好きだよ」と締めくくった。

希空は1年前の誕生日に芸能界デビュー。今年8月には17歳差の妹が誕生している。