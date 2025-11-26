元モーニング娘。の辻希美（38）が26日、インスタグラムを更新。同日に18歳の誕生日を迎えた長女の希空（のあ）を祝福した。

「日付変わって 11月26日 希空が18歳のお誕生日を迎えました18歳…成人だね 18年前の今日、希空が私をママにしてくれた日 18年という月日…正直、、、長かったです」と書き出し、希空とのツーショットを公開した。

「二十歳で出産し、初めての事だらけで右も左もわからず 世間からは色々と言われてしまう事もあり 沢山泣いた事もありました。でも希空が私を母にしてくれて 強くしてくれて頑張って来れたと思います！！ ありがとう」と感謝。

「今では友達のような関係性になり ぶつかる事もあるけど、そんな時間も 希空と買い物行ったりご飯行ったり どんな些細な時間すらもめちゃくちゃ幸せで ママにとって嬉しい時間です 最近は仕事が忙しかったりして 会えないこともたたあるけど 本当に毎日頑張ってる希空を見て 感心してるよ いつか一緒に仕事出来る日を 楽しみにしています」と記述。

「改めて、希空 ママをママにしてくれてありがとう 産まれてきてくれて本当にありがとう 心から感謝していますはぁ 自分の娘が成人だなんて…本当に不思議…希空18歳のお誕生日おめでとう 大好きだよ」と締めくくった。

希空は1年前の誕生日に芸能界デビュー。今年8月には17歳差の妹が誕生している。