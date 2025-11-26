¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥°¡×¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë10¿Í½°¸«»²¡ª¡Ö£¹Æ¬¿È¡×±ûÀî¤«¤³ÌöÆ°¡ÖÂó¿¿ÂÐÅ·¿´¡×Æ±ÆüÎ¢³«ºÅ¤ÇÀûÉ÷
¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ç¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2024¡×¼õ¾Þ¤Î¥â¥Ç¥ë±ûÀî¤«¤³¡Ê31¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£24Æü¤Ë¡Ö¥·¥å¡¼¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡40¼þÇ¯µÇ°¡¡S¡Ýcup¡×¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö#SHOOTBOXING"S¡Ýcup¡ßGZT 2025"¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢ÇÛ¿®¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¹õ¤Î¥ì¡¼¥¹¾õ¤Ç¥Ü¥È¥à¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö³º¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¬ÇØ¸å¤Ï¤Û¤ÜT¥Ð¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿10¿ÍÀª¤¾¤í¤¤¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ç®¤¤Àï¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ç¤É¤Î»î¹ç¤âËÜÅö¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤·¡¢SBÁª¼ê¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤â³Ú¤·¤ß¤ËÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥·¥å¡¼¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÏÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Æ±Æü¤Ë¤ÏWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄê12²óÀï¡Ê°æ¾åÂó¿¿ÂÐÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ë¤¬¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÃíÌÜ¤Ï»î¹çÆâÍÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
±ûÀî¤Ï¿À¸Í»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢17Ç¯¤Ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡Öau¡×¤Î¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤Ø¤ÎºßÀÒ·Ð¸³¤äÈë½ñ¸¡Äê¤Î»ñ³Ê¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¾Î¥µ¥¤¥º¤Ï¿ÈÄ¹172¥»¥ó¥Á¡£¡Ö9Æ¬¿È¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¤«¤³ÍÍ¡×¤Î°¦¾Î¤ò»ý¤Ä¡£