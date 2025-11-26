UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第5節 マンチェスター・シティーとレーバークーゼンの試合が、11月26日05:00にエティハド・スタジアムにて行われた。

マンチェスター・シティーはサビーニョ（MF）、オマル・マルムーシュ（FW）、オスカー・ボブ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、クリスチャン・コファン（FW）、マリク・ティルマン（MF）らが先発に名を連ねた。

23分に試合が動く。レーバークーゼンのアレックス・グリマルド（DF）がゴールを決めてレーバークーゼンが先制。

ここで前半が終了。0-1とレーバークーゼンがリードしてハーフタイムを迎えた。

マンチェスター・シティーは後半の頭から3人が交代。オスカー・ボブ（MF）、リコ・ルイス（DF）、ラヤン・アイト ヌーリ（DF）に代わりジェレミ・ドク（FW）、フィル・フォーデン（MF）、ニコ・オライリー（MF）がピッチに入る。

54分レーバークーゼンが追加点。パトリック・シック（FW）がヘディングシュートで0-2。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、レーバークーゼンが0-2で勝利した。

なお、レーバークーゼンは60分にアレックス・グリマルド（DF）、78分にクリスチャン・コファン（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-26 07:00:35 更新