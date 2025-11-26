新常識！モップ付きでホコリ取りから吸引まで！【アイリスオーヤマ】のコードレス掃除機がAmazonに登場！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
コードレス掃除機なのに軽い！たった1.4キロの【アイリスオーヤマ】の自走式サイクロンクリーナーがAmazonに登場！
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
アイリスオーヤマのコードレス掃除機は手軽にサッと掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーだ。パワーヘッド搭載で軽量1.4キロモデルである。軽い力でヘッドがぐんぐん進む自走式を採用しており、日々の掃除が楽になる。回転ブラシが細かいほこりや砂ゴミまでしっかりかき出し、パワフルに吸引する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
軽量約1.4キロ。 軽量×自走式で毎日の掃除が楽になる。
コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでも掃除ができる。ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔に使用できる。2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できる。
パワフルな吸引が続くサイクロン式だ。充電スタンドが付いているので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できる。立てて置けるのでスペースを取らない。
静電モップ付きで棚や照明などほこりが溜まりやすい部分もしっかりお掃除。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的だ。
