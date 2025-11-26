11月25日、『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』が放送された。女優の釈由美子が、「小さいおじさん」との遭遇体験を告白した。

【映像】心霊体験をし始めた19歳の釈由美子

同番組はYouTube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を“愛とロマン”をもって楽しく語り合うエンターテイメントショーである。

自身に霊感があることを明かした釈。子どもの頃は元々霊感がなかったものの、19歳の時に臨死体験をしたことで、20代前半に「ある日突然ぱって見えるようになった」と語った。“小さいおじさん”を見たこともあるそうで、「喋ったことは？」と聞かれた釈は「2回だけあります」と答え、初めて小さいおじさんを見た時のエピソードを明かした。釈が夜中に落ち込んで泣きながらシャワーを浴びていた時、排水口のところで小さいおじさんが「どんまい！どんまい！」と声をかけてくれたという。この時のおじさんは大仏の格好をしていたそうだ。

おじさんには様々なパターンがあるものの、釈によると「だいたいはジャージで」いるという。また、おじさんは不意打ちに弱いため、みんなが集中して映画を見ている時に、足元をぱっと見ると、おじさんがポップコーンを小脇に抱えて歩いていることがあったそう。

ゲストの島田秀平から「大きさは何cmくらい？」と質問されると、釈は小さいおじさんのサイズを「朝の缶コーヒーぐらい」だと明かし、スタジオからは大きな笑いが起きた。