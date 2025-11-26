三谷幸喜が脚本を手がけ、菅田将暉が主演を務めるフジテレビ系水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の第9話に、佳久創の双子の兄・佳久耀が出演する。

本作は、1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。

すっかりおなじみとなったWS劇場オーナー・ジェシー（シルビア・グラブ）とその秘書・乱士郎（佳久創）の来訪シーン。久部らに発破をかけるジェシーとこわもてな乱士郎のコンビ感が毎度絶妙なスパイスを本作に与えているが、第9話では、なんと乱士郎と瓜二つの乱太郎（佳久耀）も登場。合成を疑うほどよく似た双子がジェシーに連れられてやってくる。いつもと違う来訪は、不穏な事件が起きる前触れだった……。

第9話に出演する佳久耀は、佳久創の実の双子の兄で、元社会人野球選手という経歴をもっている。今回、双子そろっての出演に際し両者は喜びのコメントを寄せており、兄・佳久耀は「弟との共演は初めての経験だったので、とても楽しかったです。この双子役のお話をいただいた時、弟に“どんな役なの？”と聞くと、無口で怖い役と聞かされたので、それがさらにもう1人増えたら小さい子供が泣いちゃうよ、と驚きました」とコメント。弟・佳久創は「まさか役者ではない双子の兄と共演できるとは夢にも思わなかったので、とても驚きました。撮影現場では皆さんに“そっくりだねー”とたくさん声をかけていただいて、兄もそんなに緊張なくできて、本当にあたたかい現場でした」と語っている。

また、第9話は30分拡大で放送される。

■コメント・佳久耀

・佳久創