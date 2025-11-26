TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が26日、放送される。番組公式Xが放送内容を告知した。

公式Xは「第11回替え歌最強トーナメント 年に1度の恒例企画！今年の審査員は現役プロレスラー51人」「電気イスゲーム2025開幕戦」の2本を紹介した。

告知動画によると「第11回替え歌最強トーナメント」にはレイザーラモンRG、や団本間キッド、どぶろっく、野性爆弾くっきー！、エハラマサヒロ、お見送り芸人しんいち、長州小力、ハリウッドザコシショウが出演。「電気イスゲーム」には相席スタート山添寛、ダイアン津田篤宏、岡野陽一、劇団ひとり、小籔千豊、さらば青春の光の森田哲矢、千原ジュニアの7人の出場が確認できている。

Xでは2年連続での「電気イスゲーム」開催に賛否が相次いだ。「電気イスゲームや！ やったぜ」「電気イスゲーム楽しみなんだけど、プレイヤーによるのよな。劇団ひとりは弱すぎて逆に面白い」「あと一人誰だろう…！ 楽しみにしてます」などのコメントがあった。一方で「電気イスゲームもうええって」「電気椅子はもう要らんって。

長くて見てて飽きる」「まだ電気椅子やってんのかよ」などの声もあった。

「電気イスゲーム」は昨年6月から分割して放送され、ネット上で「神回」と騒がれた伝説回。前回大会も8人の芸人が参加。田村淳対小籔千豊、劇団ひとり対岡野陽一、千原ジュニア対藤本敏史、今田耕司対東野幸治が初戦で激突した。結局、優勝は千原ジュニアだった。

「電気イスゲーム」のルールは1〜12までナンバリングされたイスが用意され、1回ごとに相手の座るイスを予想し電流を仕掛ける。座ったイスの数字がポイントととなり、最終的にポイントが高い方が勝利となる。また、3回の電流や40点先取されたら負けとなる。また電流を食らうと、0点に戻る。