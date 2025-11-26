佐久間大介主演「スペシャルズ」主題歌はSnow Man「オドロウゼ！」に決定 本ポスタービジュアル＆追加キャストも解禁
【モデルプレス＝2025/11/26】Snow Manの佐久間大介が主演を務める映画『スペシャルズ』（2026年3月6日（金）／配給：エイベックス・フィルムレーベルズ）より、公開日、本ポスター、主題歌情報、追加キャストなど、新情報が一挙に解禁された。
【写真】Snow Manメンバー演じる切出翔（きれいで・しょう）比較ビジュアル
【Not Sponsored 記事】
◆主題歌Snow Man「オドロウゼ！」に決定
本作の主題歌を、主演ダイヤ役を演じる佐久間が所属する、9人組アイドルグループ・Snow Manが担当。さらに、その主題歌のタイトルが「オドロウゼ！」に決定した。これまでも「ブラザービート」や、「カリスマックス」など、個性的なダンスが印象的な楽曲を発表してきたSnow Manが、どんな楽曲・ダンスを披露するのか。殺し屋たちが、報酬1億円の為に、ダンス大会の出場を目指し、ダンスに励むという本作の物語にもピッタリなタイトルが付けられた主題歌となっている。楽曲は後日解禁予定。
◆本ポスタービジュアル解禁
更に解禁されたのは、インパクト溢れる、本ポスタービジュアル。先日解禁された、ティザービジュアルでは、本番前のダンス会場の様子が描かれていたが、今回のビジュアルではその幕が上がり、ダイヤら5人の殺し屋たちが、ステージ上でキレキレのポーズをキメる様子が描かれている。煌びやかなライトに照らされるダイヤたちの表情は、華やかなダンスにはふさわしくない、険しい表情。そして、そこに注がれるのは、無数の弾丸…。華々しいビジュアルの中にも、殺し屋たちによる壮絶な撃ち合いを予感させる印象的なデザインとなっている。果たして、ダイヤたち5人に一体どんな結末が待ち構えているのか。
◆追加キャスト情報解禁
そして、ダイヤたち、5人の殺し屋を取り巻く、追加キャスト情報も解禁。ダイヤを慕う児童養護施設のダンス少女で5人の”先生”明香役に、本作で役者デビューを飾る新人の羽楽（うらら）。児童養護施設の優しい先輩職員莉子役に前田亜季。ダイヤたち5人がその首を狙う裏社会のトップ・本条が溺愛する孫娘で実力派ダンスチームのセンター栞役を平川結月。ダイヤを追う謎の組織の男・財前役に矢島健一。ダイヤたちの雇い主で、本条暗殺を願う風間組の組長・風間役を六平直政。そして、本条会のクセ者親分、本条役を石橋蓮司が担当する。ダイヤたち5人と彼らは、どんなやり取りを見せるのか。（modelpress編集部）
