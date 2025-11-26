【もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう 第9話】リカ、久部に惹かれ始める
【モデルプレス＝2025/11/26】俳優の菅田将暉が主演を務めるフジテレビ系水10ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（毎週水曜22時〜／毎話放送終了後に次回放送をFODでプレミアム先行配信）の第9話が、26日に放送される。
【写真】菅田将暉、美人女優と見つめ合い
日本中に笑いと感動を届け続ける希代のヒットメーカー・三谷幸喜が、25年ぶりに民放GP帯連ドラの脚本を手がける本作。1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリーである。主演の菅田は、成功を夢見る演劇青年・久部三成を演じる。
菅田のほか、二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波、市原隼人、戸塚純貴、アンミカ、菊地凛子、小池栄子らが出演する。
深夜のWS劇場。演出家の久部三成（菅田）は、思いを寄せる倖田リカ（二階堂）と2人きりでいる。リカを守るためにリカの元情夫・トロ（生田斗真）を追い出した久部の勇敢な一面を見て、リカも少しずつ久部に惹かれ始めていた。親密な雰囲気が漂う中、久部は、劇場が軌道に乗ったら「ハムレット」を上演するつもりだと語る。ハムレットは久部自身が演じ、その恋人・オフィーリアはリカに演じてほしいと言う。「演出家の先生に任せるわ」とリカは久部の思いに応じる。「これからも私たちを引っ張っていって」とリカは久部にささやく。2人は手をつなぐと飲み屋へと向かう。
その頃、八分神社の居間では巫女の江頭樹里（浜辺）が物思いにふけっていた。久部とリカの関係が気になってしょうがないのだ。そんな娘の気持ちを悟った父の論平（坂東彌十郎）は、「あの2人に恋愛関係はないような気がするなあ」とつぶやきながらとすごすごと去って行く。しかし、樹里はどうしても不安を打ち消せず…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆菅田将暉主演「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」
◆「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」第9話あらすじ
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】