佐久間大介が単独主演する映画『スペシャルズ』の主題歌が、Snow Man「オドロウゼ！」に決定した。あわせて、映画ポスターや劇場公開日、追加キャスト、ムビチケ情報が公開となった。

公開となった本ポスタービジュアルは、佐久間大介演じるダイヤら5人の殺し屋たちが、ステージ上でキレキレのポーズをキメる様子が描かれている。華々しいビジュアルでありながら、険しい表情を浮かべるダイヤたちに無数の弾丸が注がれ、壮絶な撃ち合いを予感させる印象的なデザインとなっている。

そして、ダイヤたち5人の殺し屋を取り巻く、追加キャスト情報も公開となった。ダイヤを慕う児童養護施設のダンス少女で5人の“先生”明香役に、同作品で役者デビューを飾る新人の羽楽（うらら）。児童養護施設の優しい先輩職員莉子役に前田亜季。ダイヤたち5人がその首を狙う裏社会のトップ 本条が溺愛する孫娘で、実力派ダンスチームのセンター栞役を平川結月。ダイヤを追う謎の組織の男 財前役に矢島健一。ダイヤたちの雇い主で、本条暗殺を願う風間組の組長 風間役を六平直政。本条会のクセ者親分、本条役を石橋蓮司が担当する。

さらに、11月28日より、購入者限定鑑賞特典付きのムビチケカード／ムビチケオンラインの販売も開始予定となる。詳細は公式HPにて確認できる。

（文=リアルサウンド編集部）