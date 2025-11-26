SKE48¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¡Ö¥ô¥£¥é¥ó¥º¤Ëµï¤½¤¦¡×ÌÈµö¾Ú¼Ì¿¿¤Ë...¥Í¥Ã¥È¾Ð¤¤¡¡¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë¿°¤¬¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSKE48¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥Á¡¼¥àS¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢ÁêÀîÃÈ²Ö¡Ê¤Û¤Î¤«¡Ë¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤¬¡¢X¤ÇÌÈµö¾Ú¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¾Ð¤¤¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¹¿·¸å¤Ï¡Ö¥ô¥£¥é¥ó¥ºÌ£¤ÏÇö¤Þ¤Ã¤¿¡×¡©
ÁêÀî¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯11·î22Æü¡¢X¤Ç¡ÖÌÈµö¹¹¿·¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤Ã¤È¤³¤Î¡Ø¥ô¥£¥é¥ó¥º¤Ëµï¤½¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÌÈµöÂ´¶È½ÐÍè¤Æ¥¢¥Ä¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÌÈµö¾Ú¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ÇÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Ï¹õ¤¯¡¢¿°¤Ï¹õ¤Ã¤Ý¤¤»ç¿§¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¤³¤ì¤Ï¥ô¥£¥é¥ó¥º¤Ë¤¤¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö´é²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë¿°¤¬»ç¥È¡¼¥ó¤¹¤®¤ë¤Î¤¬¤À¤áwwwwwwww¡×¡Ö°Ìò¥ì¥¹¥é¡¼¤ä¤ó(¾Ð)¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤´¤á¤ó¤ä¤±¤É¤³¤ì¤Ï¼Ì¤ê¤¬"ÌÈµö¾Ú"¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
11·î24Æü¤Ë¤Ï¡¢¹¹¿·¤·¤¿¸å¤Î¿·¤¿¤ÊÌÈµö¾Ú¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¼«¸ÊÉ¾²Á¡§¥ô¥£¥é¥ó¥ºÌ£¤ÏÇö¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥À¥à¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ëµï¤½¤¦¡×¡ÖÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤Ê¤¯Çö¤Þ¤Ã¤¿¤ÏÁð¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁêÀî¤µ¤ó¤Ï25Ç¯4·î¡¢X¤Ç¡ÖËÜÆü¤Î°®¼ê²ñ¡¢¥ò¥¿¥¯Ìó1Ì¾¡×¤ÈÅê¹Æ¡£´×»¶¤È¤·¤¿°®¼ê¤ÎÎó¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÃËÀ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ ¡£