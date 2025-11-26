佐久間大介主演映画『スペシャルズ』の主題歌が、Snow Manの新曲「オドロウゼ！」に決定！殺し屋たちがポーズを決める本ポスターも解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐久間大介（Snow Man）の初単独主演映画『スペシャルズ』の劇場公開日が、2026年3月6日に決定。さらに、本ポスター、主題歌情報、追加キャスト、ムビチケ情報など、新情報が一挙に解禁となった。

■主題歌はSnow Man！

映画『スペシャルズ』は、年齢も性格もバラバラな＜孤高のプロの殺し屋たち＞が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分の暗殺をもくろみ、その親分が必ず訪れるというダンス大会への出場を目指すという、かつてない驚愕のダンスアクション・エンターテイメント。主演の佐久間大介（Snow Man）を筆頭に、椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志といった、豪華異色メンバーが本気のダンスに挑む。

主題歌は、ダイヤ役を演じる佐久間大介が所属するSnow Manが担当。タイトルは「オドロウゼ！」に決定。殺し屋たちが報酬1億円のためにダンス大会の出場を目指し、ダンスに励むという、本作の物語にもぴったりなタイトルが付けられた主題歌の詳細は後日解禁予定だ。

■ステージでポーズを“キメる”殺し屋5人に注がれるのは“弾丸の嵐”!?

インパクト抜群の本ポスタービジュアルも公開。先日解禁されたティザービジュアルでは、本番前のダンス会場の様子が描かれていたが、今回のビジュアルではその幕が上がり、ダイヤら5人の殺し屋たちがステージ上でキレキレのポーズをキメる様子が描かれている。

煌びやかなライトに照らされるダイヤたちの表情は、華やかなダンスにはふさわしくない、険しいもの。そして、そこに注がれるのは、無数の弾丸…。華々しいビジュアルのなかにも、殺し屋たちによる壮絶な撃ち合いを予感させる印象的なデザインとなっている。

果たして、ダイヤたち5人にいったいどんな結末が待ち構えているのか!? その物語に期待しよう。

■追加キャストは、羽楽、前田亜季、平川結月、矢島健一、六平直政、石橋蓮司

そして、ダイヤたち5人の殺し屋を取り巻く追加キャスト情報も解禁。ダイヤを慕う児童養護施設のダンス少女で、5人の“先生”明香役に、本作で役者デビューを飾る新人の羽楽（うらら）。児童養護施設の優しい先輩職員莉子役に前田亜季。ダイヤたち5人がその首を狙う裏社会のトップ・本条が溺愛する孫娘で、実力派ダンスチームのセンター栞役を、平川結月。ダイヤを追う謎の組織の男・財前役に矢島健一。ダイヤたちの雇い主で、本条暗殺を願う風間組の組長・風間役を六平直政。そして、本条会のクセ者親分・本条役を石橋蓮司が担当する。

ダイヤたち5人と彼らがどんなやりとりを見せるのかも注目だ。

さらに、11月28日より、購入者限定鑑賞特典付きのムビチケカード券／ムビチケオンライン券の販売も開始予定。詳細は公式サイトをチェックしよう。

■映画情報

『スペシャルズ』

2026年3月6日（金）公開

原案・脚本・監督：内田英治

出演：佐久間大介（Snow Man）

椎名桔平 中本悠太（NCT） 青柳翔 小沢仁志

羽楽 前田亜季 平川結月／矢島健一 六平直政

石橋蓮司

主題歌：Snow Man「オドロウゼ！」

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)2026「スペシャルズ」フィルムパートナーズ

