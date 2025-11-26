UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第5節 ナポリとカラバグの試合が、11月26日05:00にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナにて行われた。

ナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、ノア・ラング（FW）、ダビド・ネレス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するカラバグはカミロ・ドゥラン（FW）、エマニュエル・アダイ（FW）、アブデラー・ズビル（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

60分、カラバグは同時に2人を交代。レアンドロ・アンドラーデ（MF）、ケビン・メディナ（DF）に代わりオレクセイ・カシュチュク（MF）、サミー・ムマエ（DF）がピッチに入る。

64分、ナポリが選手交代を行う。サム・ビュークマ（DF）からマッテオ・ポリターノ（FW）に交代した。

その直後の65分に試合が動く。ナポリのスコット・マクトミネイ（MF）がヘディングシュートを決めてナポリが先制。

さらに72分ナポリに貴重な追加点が入る。相手チーム選手のオウンゴールによる得点が入り、2-0。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ナポリが2-0で勝利した。

なお、ナポリは50分にノア・ラング（FW）、77分にアミル・ラフマニ（DF）に、またカラバグは43分にケビン・メディナ（DF）、55分にマルコ・ヤンコビッチ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-26 07:00:52 更新