『もしがく』菅田将暉“久部”に惹かれ始める二階堂ふみ“リカ”…【第9話あらすじ】
三谷幸喜が脚本、主演に菅田将暉を迎えるフジテレビ水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（毎週水曜 後10：00）の第9話が26日に放送される。放送を前に場面カットとあらすじが公開された。
本作は1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷自身の経験に基づいた要素を含んだ完全オリジナルストーリー。
■第9話あらすじ
深夜のWS劇場。演出家の久部三成（菅田将暉）は、思いを寄せる倖田リカ（二階堂ふみ）と２人きりでいる。リカを守るためにリカの元情夫・トロ（生田斗真）を追い出した久部の勇敢な一面を見て、リカも少しずつ久部に惹かれ始めていた。親密な雰囲気が漂う中、久部は、劇場が軌道に乗ったら「ハムレット」を上演するつもりだと語る。
ハムレットは久部自身が演じ、その恋人・オフィーリアはリカに演じてほしいと言う。「演出家の先生に任せるわ」とリカは久部の思いに応じる。「これからも私たちを引っ張っていって」とリカは久部にささやく。２人は手をつなぐと飲み屋へと向かう。
その頃、八分神社の居間では巫女の江頭樹里（浜辺美波）が物思いにふけっていた。久部とリカの関係が気になってしょうがないのだ。そんな娘の気持ちを悟った父の論平（坂東彌十郎）は、「あの二人に恋愛関係はないような気がするなあ」とつぶやきながらとすごすごと去って行く。しかし、樹里はどうしても不安を打ち消せず…。
