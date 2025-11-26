ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢º£±Ê¾ºÂÀ¡¢µÆÃÓÍºÀ±¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡© »ø¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼14¿Í¡Ö2025Ç¯¤ÎÄÌ¿®Êí¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿¤È»³ËÜÍ³¿¤ÏÊÌ³Ê ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£³¿Í½°°Ê³°¤Î¡í³èÌöÅÙ¡í¤Ï¡©
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÃ£À®¤·¤¿º£µ¨¡¢¡Ç09Ç¯¤Î¾¾°æ½¨´î»á¡Ê51¡Ë°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¿Í»Ë¾å£²¿ÍÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÏ¢ÇÆ¤É¤³¤í¤«¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÅÁÀâÅª¤Ê³èÌö¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Îé®·ÃÔå»á¡Ë
»³ËÜ¡¢ÂçÃ«¤Î³èÌö¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÆ³¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê24¡Ë¤Î¡í³ÐÀÃ¡í¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥±¥¬¤«¤é¤ÎÉüµ¢¸å¤Ë¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ø¤ÎÇÛÃÖÅ¾´¹¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤À¤±¤Ç¡¢Ç¯Êð10²¯±ßÊ¬¤¯¤é¤¤¤ÎÆ¯¤¤ò¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼²òÀâ¼Ô¤ÎÍ§À®ÆáÃÒ»á¡Ë
¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£³¿Í½°¤Î³èÌö¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÏÈà¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇFRIDAY¤Ï¡¢»ø¤¿¤Á¤¬º£µ¨¤Ë»Ä¤·¤¿À®ÀÓ¡¢¤½¤·¤Æé®»á¤ò´Þ¤à£³¿Í¤ÎÀìÌç²È¤¬²¼¤·¤¿É¾²Á¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Áí¹çÉ¾²Á¡¢¤ª¤è¤ÓÇ½ÎÏÃÍ¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤òºîÀ®¡£¡íÄÌ¿®Êí¡í¤È¤È¤â¤Ë¡¢2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£
¡ÖÂçÃ«¤ÏÊÌ³Ê¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯ºÇ¤â³èÌö¤·¤¿ÂÇ¼Ô¤Ï¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê31¡Ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÇÎ¨¤³¤½.245¤ÈÁ°Ç¯¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï32ËÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¾¾°æ»á¤Î31ËÜ¤ò¤â¾å²ó¤ëµÏ¿¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ë¼¡¤°ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼»Ë¾å£²°Ì¤Ç¤¹¡£100ÂÇÅÀ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¹âÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤¿¤À¡¢°ìÅÙÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¥¹¥é¥ó¥×¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤Î¤âÈà¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·É¾²Á¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥×¥íÌîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÆÀÄÅ¹â¹¨»á¡Ë
ÎëÌÚ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¡¢ºòµ¨¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é15¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿º£±Ê¾ºÂÀ¡Ê32¡Ë¤Ïº£µ¨¡¢£¹¾¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂÀ¤â¤â¤ÎÆùÎ¥¤ì¤Ç°ì»þÎ¥Ã¦¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾¡¤ÁÀ±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Åêµå²ó¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀË¤·¤¤¡£½éÇ¯ÅÙ¤Ë¤¢¤ì¤À¤±¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼êÂÇÀþ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ëº£±Ê¤ò¸¦µæ¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢À®ÀÓ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤¬º£±Ê¤òÄ¶°ìÎ®¤ÎÅê¼ê¤À¤ÈÇ§¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦é®»á¡Ë
¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ìÞæÂç¡Ê32¡Ë¤Ï¡¢£¶·î½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¶Ã°Û¤ÎËÉ¸æÎ¨1.47¤òµÏ¿¤·¡¢£·¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÀ¤â¤âÎ¢¤Î¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤«¤éÍÍ»Ò¤¬°ìÊÑ¡£Éüµ¢¸å¤Ï£±¾¡¤â¤Ç¤¤º¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡ÖÁ°È¾Àï¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆüËÜ¿Í¤Ç¤â¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¸÷·Ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢À®ÀÓ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¥±¥¬¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤¿Åê¼ê¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±¡Ê34¡Ë¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö7¾¡11ÇÔ¤È¾¡¤ÁÀ±¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ£´Æü¤ÎÅÐÈÄ¤âÂ¿¤¯¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¥¤¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÅê¼ê¤ÏÎ¥Ã¦¤¬Â¿¤¯¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÅê¤²¤¿µÆÃÓ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¤¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Í§À®»á¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£³¿Í½°¤È¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Î²¦ºÂ¤òÁè¤Ã¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê39¡Ë¤È¾¾°æÍµ¼ù¡Ê30¡Ë¤Ï¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¨¡¼¥¹µé¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï³«Ëë¤«¤é¥·¡¼¥º¥óÈ¾¤Ð¤Þ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¡¢Éüµ¢¸å¤âËÉ¸æÎ¨¤Ï£µÅÀÂæ¡£±¦¥Ò¥¸¤ò¼ê½Ñ¤·¡¢Íèµ¨¤ÎÁ´µÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¹âÇ¯Êð¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉéºÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Î¾¾°æ¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ60»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤ÏÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Íèµ¨¤ÏÇÔÀï½èÍýÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê36¡Ë¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Î¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ð¡Ê28¡Ë¤Î¿·¿Í¥³¥ó¥Ó¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÊÉ¤òÄË´¶¤·¤¿¡£
¡Ö¿ûÌî¤Ï¹ª¤ß¤ÊÅêµå½Ñ¤ÇÁ°È¾Àï¤Ï¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤äµå°Ò¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¸åÈ¾Àï¤Ë¼ºÂ®¡£·Ð¸³¤Ç¤ÏÊä¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÂÇ¼Ô¤ÎÂÐ±þÎÏ¤Ë¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾®³Þ¸¶¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢µå°Ò¡¢À©µå¡¢ÊÑ²½µå¤É¤ì¤â¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦é®»á¡Ë
¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢¥«¥Ö¥¹»±²¼¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹»±²¼¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿Á°ÅÄ·òÂÀ¡Ê37¡Ë¤ÏÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤òÉ½ÌÀ¡£¿ûÌî¤Î¸ÅÁã¡¦µð¿ÍÆþ¤ê¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ç23Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤È¤â¤Ë³°Ìî¤ò¼é¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°¡Ê32¡Ë¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥é¡¼¥º¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡Ê28¡Ë¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¼ý³Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¡¢²ÝÂê¤â»³ÀÑ¤ß¤À¡£
¡ÖµÈÅÄ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÅ·ºÍÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢£Ä£È¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¤Ç¤Î.266¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Íèµ¨¤Ï»ý¤ÁÄ¾¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤ÏÁöÎÏ¤È¼éÈ÷¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤ó¤»¤óÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ä¹ÂÇÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯¥±¥¬¤ò¼£¤·¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¥¢¥Ã¥×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÆÀÄÅ»á¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£³¿Í½°¤À¤±¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¡¢Èà¤é¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë»ø¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯11·î28Ž¥12·î5Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê