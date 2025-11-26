いけちゃん｢最後の写真集では今まで見せたことのない部分まで……｣【今週のカバーガールの胸のウチ】

惜しまれつつ引退

--FRIDAYの初表紙になります。率直なお気持ちを教えてください。

「メッチャ嬉しいです！ グラビア活動はもう３年半ほどやっていますが、実は雑誌の表紙を飾ったことはあまりなくて、今回で３回目なんですよ」

--ＹｏｕＴｕｂｅｒでありながら、’22年にグラビアデビューされて、’23年に１st写真集発売と、グラビアでも活躍されていますよね。

「思い返せばロケットスタートでしたね。デビュー後すぐに表紙に使ってもらって、気がついたら１st写真集まで出ちゃったという印象です。だからこそ、２冊目の写真集のお話をいただいて、久しぶりに雑誌の表紙に使ってもらえることがとてもありがたいです」

--ベトナムで撮影されたそうですね。

「６月に６日間の日程で行きました。ベトナムは私のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル『いけちゃん／ｉｋｅｃｈａｎ』の企画で行ったことがあります。今回で３回目でしたが、グラビアのお仕事で海外に行くのは初めて。最後くらい海外でのグラビア撮影を体験してみたくて、スタッフさんにお願いしてみたんです。私にはアジアンな雰囲気が映えるだろう、というカメラマンさんの意見もあって、ベトナムロケが決まりました」

--このたびグラビア活動の引退を宣言され、12月10日に発売される写真集が″ラスト写真集″になります。驚かれたファンも多いと思いますが、引退を決断された理由を教えてください。

「私には向いていないと感じたことが一番大きな理由です。グラビアを始めたきっかけは、出版社の方からご提案をいただいたことでした。当時の私は大学を卒業したばかりで、いろんなことに挑戦してみようと思っていた時期。ありがたいことに、デビュー当初からグラビアのお仕事をたくさんいただきました。けれど、グラビアを続けているうちに、求められる表現やファン層など、ＹｏｕＴｕｂｅとは異なる点がわかってきて、私は動画配信のほうが向いているなと」

--外から見ているとわかりませんが、両立は難しいのですね。

「グラビアを頑張るよりも、ＹｏｕＴｕｂｅｒとしての自分を見てほしい気持ちが強くなったんです。私ももう28歳ですし、グラビアの世界には若い女の子たちがどんどん入ってきているので、早めの撤退です（笑）」

--まだ活躍できると思いますが……。

「需要がなくなったから辞めますというよりも、惜しまれるくらいのタイミングで引退したいという気持ちもあります。引退を宣言してからＤＭなどで『もっと見たかった』という声がたくさん届いたのですが、申しわけないなと思いつつもちょっと嬉しかったです。ちょうど良いタイミングで引退することができます」

別の表現を探して

--グラビア活動をやって良かったと思うことはありますか。

「自分で言うのは恥ずかしいのですが、デビューした頃の写真を見返すと、めっちゃ可愛いなって思います（笑）。当時は今よりちょっと太っていて、顔が丸いなあ、なんて思っていたんですけどね。今見ると、あの瞬間だけの良いショットがたくさんあることに気づきました。キレイな写真を残してもらって嬉しく思います。きっとラスト写真集も、数年後に見返したときに、撮っておいて良かったと感じるんでしょうね」

--そんなラスト写真集の見どころを教えてください。

「今の自分を出し切ったという手ごたえがあります。私史上最大露出で、今まで見せたことのない部分も見せちゃいました（笑）。グラビア活動を応援してくれたファンの方に喜んでもらいたいという想いで、露出は私から提案しました。楽しんでもらえたら嬉しいです」

--旅行系ＹｏｕＴｕｂｅｒとして全国各地、海外を飛び回っていますが、どのような日常を送られているのでしょうか。

「私は雨と低気圧がすごく苦手で、雨や曇りの日は気が滅入ってしまうんです。なので、基本は東京にいるのですが、天気予報を見て雨の日が続くようなら、晴れている地域に旅立ちます。梅雨などで日本全体が雨模様の場合は海外へ。太陽を求めて飛び回っています」

--今後について、グラビア引退後はＹｏｕＴｕｂｅ活動に集中していくのでしょうか。それとも新たなことに挑戦するのでしょうか。

「まだハッキリとしたことは伝えられませんが、何かクリエイティブな活動を始めたいと考えています。文章でもいいし、写真や絵でもいいので、ＹｏｕＴｕｂｅの″動画″とは別の表現を探しています」

--気が早いですが来年’26年の目標は？

「マラソンを走りたいと思っています。運動は得意ではないのですが、走るのは好きなんですよね。正確には、走ることで目に映る景色が変わっていくことが好き。マラソン大会に出場した経験はないので、いきなりフルマラソンではなく、まずはハーフマラソンに挑戦してみたい。ジムのランニングマシンでたまに走っているのですが、その場で走ることにちょっと飽きちゃって。外を走ったり、ちゃんと練習を積んで、大会に出場したいと思っています。気力には自信があるので完走目指して頑張りたいです」

イケチャン 28歳

秋田県出身。’19年からYouTube活動を開始。旅行やグルメを中心とした日常系動画で人気を集め、チャンネル登録者は76万人超。12月10日、ラスト写真集「Afterglow」（講談社）が発売される

最近のマイベスト「ACTIVITY」

絵画

中学時代は美術部で、油絵、アクリルを使った抽象画をよく描いていました。大人になってからも時々絵を描いていたのですが、最近″描きたい欲″が再燃。キャンバスや絵具を買いそろえたものの、本当に描きたい絵がまだ見えなくて。SNSで画家さんの絵を見まくったり、展覧会にも足を運んでインスピレーションを高めています。いまは空や森など自然が感じられる風景画に強く惹かれています

『FRIDAY』2025年11月28日・12月5日合併号より

取材・文：芳賀慧太郎