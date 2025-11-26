それは、駅にも、コンビニにもいた。すべての風景が不穏に見えてくる、日常に潜むホラーの種【書評】
日常で時折ふと感じる違和感。「あの家のおばあさん、いつも外を見ているのはなぜだろう」「子どもの想像力は豊かだけれど、もしかすると見えているものはこの世のものではないのか」。そんな疑念は、考えれば考えるほど頭から離れなくなるものだ。
そんな日常のぼんやりとした不安を描いたホラー漫画が『不安の種*』（中山昌亮/秋田書店）。どの話も数ページで完結する短編オムニバス形式で構成されているのが特徴だ。舞台になるのは、心霊スポットや廃墟のような特別な場所ではなく、私たちが普段暮らしている家の中や通勤通学の帰り道など、日常に馴染んだ場所ばかり。どこにでもある風景だからこそ、その中で起こる違和感が強く心に残る。さらに各話の最後には「2024.札幌市」といった西暦と地名が添えられるのが、妙なリアリティを与えてくる。どこかで本当にあった出来事なのかもしれない。次は自分の身に降りかかるかもしれない--そんな恐怖がじんわりと残り続ける。
コンビニでの買い物や子どもを育てる日常、街角での何気ない出来事など、誰もが体験しうる場面を切り取りながら、その裏側に潜む怪異が描かれていく。1話が短いからこそ、もう1つだけ……と手を伸ばし、気がつけば次々にページをめくってしまう。恐怖を感じながらもやめられない、そんな中毒性が本作にはある。最新刊となる第9巻でも、この独特のテンポ感と不安感は健在だ。
非日常ではなく、日常そのものを舞台にしたホラーを味わいたい人にはピッタリの一冊だ。ページを閉じた後も心がざわつき続け、当たり前の風景すら恐ろしく見えてくるはずだ。
文=ネゴト / fumi