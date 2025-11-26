『ESCAPE』第8話 “結以”桜田ひより、衝撃の事実を知り激しく動揺
桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演するドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第8話が今夜放送。結以（桜田）が衝撃の事実を知り激しく動揺する。
【写真】『ESCAPE それは誘拐のはずだった』第8話より
本作は、完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇”。演出は『恋は闇』の小室直子、脚本は『放課後カルテ』のひかわかよが手がける。
■第8話あらすじ
「ご自身が何者なのか、知りたくありませんか」。誘拐事件をきっかけに逃亡生活を続けていた八神製薬の社長令嬢･結以と誘拐犯･大介（佐野）。結以の父・慶志（北村一輝）が倒れたことを知る由もない中、それぞれが前を向いて一歩を踏み出そうと、大介は自首することを決心した。しかしその矢先、結以と大介の前に、八神家の闇を追い続けてきた週刊誌記者・白木（山口馬木也）が現れた。
「握手しませんか」と結以に手を差し出す白木。「握手をすると分かるんですよね、私のことが。“さとり”ですよね？」。白木にそう言われ、結以は自分の能力が“さとり”と呼ばれていることを初めて知る。白木が言うには、“さとり”は八神家の血を引く者だけに遺伝する能力で、結以の祖父・八神恭一（間宮啓行）も同じ力を持っていたという。
八神家の養子になった結以の父・慶志と結以の亡き母は、当然“さとり”を持ってはいない。それなのに、2人の子であるはずの結以がなぜ“さとり”を持っているのか？ 結以の生物学上の親は、一体誰なのか？ 白木はこれまで調べてきた情報を基に、結以の出生の真実を明かす。
衝撃の事実を知ってしまった結以は激しく動揺。「私なんて……生まれてきたのが間違いだったんだよ」。絶望に打ちひしがれパニックに陥った結以は、“絶対にしてはいけない選択”を選ぼうとする。
そしてついに、もう一人の“さとり”持ちである恭一の娘、霧生京（富田靖子）が現れる。「あなたたちの運命を狂わせたのは、私」彼女が告白する“一族の呪われた過去”とは。
さらに、大介を逆恨みする誘拐犯グループの1人・山口健二（結木滉星）は、大介の母・智子（野波麻帆）を拉致監禁！「助けてほしけりゃハチを連れてこい」と、結以と母親の交換を迫る。前を向こうと決心した結以と大介を、運命と宿命の渦が、いやおうなしに飲み込んでいく。
ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』は、日本テレビ系にて毎週水曜22時放送。
