母猫に置いてきぼりにされたのか、生後2日の赤ちゃん猫を発見した投稿主さん。急いで保護して献身的にお世話をした結果、まるで天使のような可愛さを持つ子猫へと急成長！成長記録をまとめた投稿は58万回以上再生され、「健やかに幸せになってね♡」「可愛さにやられました」「とんでもなく可愛い！」などの声が寄せられています。

【動画：母猫に置いてきぼりにされた『生後2日の赤ちゃん猫』を保護→1か月お世話した結果…】

生後2日で置いてきぼりにされた赤ちゃん猫

Instagramアカウント「chosu_camp3840」の投稿主さんは、ある日、屋外に"落ちていた"赤ちゃん猫を発見。どうやら母猫に置いてきぼりにされてしまった模様。

臍の緒もついている状態で置いてきぼりにされてしまった赤ちゃん猫を見て、投稿主さんは「放っておけない」と考え保護することに。帰宅後、ミルクを与えると一生懸命飲んでいたという赤ちゃん猫。

なんと、これほど小さな赤ちゃん猫の場合、ミルクは2時間おきに与えなければいけないそうで、トイレも頻繁に見てケアしてあげなければならないのだとか！

献身的にお世話を続けると…

さらに、アドバイスをいただいた通り、専用の医療グッズを使って温度と湿度を適度に保ち、体をしっかり守ってあげる徹底っぷり！

献身的にお世話していると、必然的にその可愛らしい存在に愛情が日に日に募っていったという投稿主さん。赤ちゃん猫を我が家に迎え入れようと考え、「ティム」ちゃんと名付けたのだそうです。

ミルクをしっかり飲むと、お腹いっぱいになって眠ってしまうというティムちゃん。安心し切った様子でのび～っと前足を伸ばす仕草もかわいい！

愛情溢れる成長記録が話題に

こうして1ヶ月間、献身的にお世話を続けた結果……

ぱっちりお目々が可愛らしい子猫へと大成長！健やかに育ち、時には甘えて幸せいっぱいな毎日を送るティムちゃんなのでした♡

ティムちゃんの保護から1ヶ月までの様子をまとめた投稿は、 Instagramでも大反響！投稿は記事執筆時点で58万も再生され、「健やかに幸せになってね♡」「可愛さにやられました」「とんでもなく可愛い！」などの声が寄せられています。

Instagramアカウント「chosu_camp3840」では、ティムちゃんが日に日に成長している様子が更新されています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

ティムちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「@chosu_camp3840」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。