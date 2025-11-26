◆２年連続２回目出場 金子駆大（２３）＝ＮＴＰホールディングス＝関西オープン、三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ優勝

２０２５年シーズンの国内男子プロゴルフツアー最終戦のメジャー、日本シリーズＪＴカップは１２月４日から４日間、東京・稲城市の東京よみうりＣＣ（７００２ヤード、パー７０）で開催される。今季のツアー優勝者をはじめ、賞金ランク上位者ら総勢３０人が出場。スポーツ報知では連載で、出場予定の選手を紹介する。連載第２回は、金子駆大（２３）＝ＮＴＰホールディングス＝。

＊ ＊ ＊ ＊

金子にとって、飛躍の一年になった。５月の関西オープンで初優勝を挙げ、１１月の三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズで２勝目。賞金王レースで初めてトップに浮上した。「日本シリーズＪＴカップは３０人しか出られない。１年間成績を残した３０人に入れたことはうれしかった。今年は優勝者として出られることがうれしい」。シャイな２３歳は、そう言ってはにかんだ。

最終戦初出場の昨年は、８位発進の末に１４位で大会を終えた。「初めてのコースだったので、どちらに外したら簡単かも分からなくて。スコアも伸ばすことができなかった。今年は去年の経験もあるので、もう少しいい成績を出せると思う」。この１年の成長を結果で示す時が来た。

自分を褒めることも忘れない。「頑張って、欲しいものを買うこと」はモチベーションの一つで、ショッピングが大好きだ。「優勝や賞金王とか、記念のときに時計を買うようにしようと思って」。初優勝した際もロレックスの腕時計を購入した。「恩返し」も原動力の一つになっている。関西オープン後、仲間が３０人近く集い祝勝会を開いてくれた。「みんなでワイワイするのが好き。人が喜んでいる顔を見るのが好き。賞金王になれたらまたやりたい」と計画中だ。

賞金ランク２位の生源寺龍憲は残り２戦不在。現在３位の蝉川泰果を約３７００万円リードしている。「ここからの試合が大事になってくるので、全試合優勝を目指して頑張りたい。最終戦で優勝して賞金王ならかっこいいですよね」。戴冠へのイメージはできている。（高木 恵）

◆金子 駆大（かねこ・こうた）２００２年９月４日、愛知・名古屋市生まれ。２３歳。祖母と練習場に行ったことがきっかけで３歳からゴルフを始める。ルネサンス豊田高３年の２０年にプロテストに合格。２１年ツアーデビュー。昨年は賞金ランク１４位。１７７センチ、８３キロ。