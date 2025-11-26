日米通算４３６７安打を記録し、今年日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が２４、２５日の２日間、福岡県内で、今秋の明治神宮野球大会で優勝した九州国際大付の球児に指導を行った。高校生の指導は８、９日の中越（新潟）に続き、今年２校目で、通算１３校目。指導は２日間にわたり、数々の金言を授けた。

＊ ＊ ＊

２日間の指導を受け、来秋ドラフト候補の強打者、牟礼翔外野手（２年）は「キャッチボール、バッティング、守備と教わる部分が多かったので、とてもいい２日間になったと思います」と振り返った。

印象に残った指導には「キャッチボールですね。キャッチボールで近い距離だと、当たり前に胸に投げてくるというイチローさんの制球力だったり、意識の違いは痛感しましたし、遠くになるにつれ、自分は開いて、それたりするので。イチローさんはそれもなく、すごいなと痛感しました」とすごさを実感した。

「プロに入ることが前提で過ごさないと」と金言を授かった。「まずはうれしい気持ちがあるんですけど、自分はまだまだプロになれる感じではないかなと、自分的にイチローさんと関わって思った。まだまだ意識するところがありますし、練習するところがありますし。精神面だったり、技術の面であったり、全然足りなかったと思う」と謙虚に足元を見つめた。

「この２日間、教わったことを吸収できるように、プロでも活躍できるようにということをやっていきたいと思います」と牟礼。貴重な２日間を経て、さらにすごい打者に進化する。