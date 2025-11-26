【きょうから】冬のぬくもり感じる、“ふわっ、さくっ、とろっ”3種のホリデービバレッジが登場
スターバックスからきょう、26日よりホリデー第2弾として“スモア”をテーマにした『スモアチョコレートラテ』と『スモアチョコレートフラペチーノ』と、クリスマスマーケットの定番“アップルサイダー”をスターバックスらしくアレンジしたホリデービバレッジの『ホット アップル サイダー』が登場する。ふわりと溶けるマシュマロや濃厚なチョコレートの味わいで、街のきらめきとともに季節の高揚感を楽しめるシリーズとなる。
【写真】クリスマスマーケットの定番“アップルサイダー”
スモアは、焼いたマシュマロとチョコレートをビスケットなどで挟んで食べる、アメリカで多くの人に楽しまれるスイーツ。焚火や暖炉を囲みながら過ごす“大切な人との特別な時間”を象徴する菓子として親しまれている。
ホリデーシーズンはまさに、家族や友人など、大切な人たちと心を通わせる特別なとき。そんな人々とともに焚火を囲むような、温かな気持ちで味わってほしい、という思いを込めて、ホリデーシーズンに似合う、ちょっと大人なスモアを届ける。
『スモア チョコレート ラテ』（580円〜710円）は、塩キャラメルの風味を合わせたビターなチョコレートソースに、エスプレッソショットと丁寧にスチームしたミルクを合わせた一杯。トッピングには、スモアをイメージしたマシュマロと全粒粉入りのクランチを重ね、仕上げにブリュレシュガーをひと振り。香ばしい香りがふわっと広がり、ラテのあたたかさでマシュマロが少しずつ溶け、飲み進めるごとに食感や味わいの変化を楽しめる。
『スモア チョコレート フラペチーノ』（ Tallサイズのみ／690円）は、チョコレートソースの中にエスプレッソを加えることで、香ばしさの中にビターな風味が際立つ、スターバックスならではの奥深い味わい。ホイップクリームの上にはスモア用ソース、マシュマロ、全粒粉入りのクランチをトッピングし、ブリュレシュガーで仕上げた。ふわっとしたマシュマロ、さくさくとしたクランチの多彩な食感とともに、フラペチーノならではのワクワク感が広がる、ホリデーシーズンにぴったりの一杯となる。
また、艶やかなストロベリーがホリデー気分をいっそう高めてくれる『ストロベリー&チョコレートタルト』が同日登場する。
『ストロベリー&チョコレートタルト』（580円）は、大粒のストロベリー果肉をベリージャムで閉じ込め、チョコレートホイップクリームやチョコレートガナッシュを重ね合わせた。甘酸っぱいストロベリーに、濃厚な風味のチョコレートと、タルト生地のサクサクとした食感が織りなす多彩な味わいを楽しめる一品となっている。
さらに、クリスマスマーケットの定番“アップルサイダー”をスターバックスらしくアレンジしたホリデービバレッジ。『ホット アップル サイダー』（561円〜690円）も同日登場する。
日本でも多くのクリスマスマーケットで定番となった「アップルサイダー」は、りんご果汁にスパイスやクランベリーを加えて温めてふるまう冬の風物詩として知られているホットビバレッジ。この「アップルサイダー」をスターバックスらしくシンプルかつ洗練された味わいに仕立てた。
