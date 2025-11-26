MBSÁ°ÅÄ½Õ¹á¥¢¥Ê¡¢¡ÖÊÌ³¤Ä®´Ñ¸÷Âç»È¡×½¢Ç¤¤òÊó¹ð¡¡¡Ö¼«Ëý¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¹¡×¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Âç¼«Á³¡×
¡¡MBS¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°ÅÄ½Õ¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê27¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÏ¸µ¤ÎËÌ³¤Æ»¡¦ÊÌ³¤Ä®¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Âç¹¥¤¤Ê¸Î¶¿¡¢¡ÚÊÌ³¤Ä®´Ñ¸÷Âç»È¡Û¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖËÜÆü¡¢Í§¹¥ÅÔ»Ô¤ÎËçÊý»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿Êª»ºÅ¸¤ÇÁ¾º¬Ä®Ä¹¤è¤ê°Ñ¾ü¾õ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÊÌ³¤Ä®¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÅìÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÄ®¤Ç¡¢¿Í¸ý¤Î7ÇÜ¤Îµí¤¬Êë¤é¤·¡¢À¸ÆýÀ¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¡ª¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Û¥¿¥Æ¤ä¤¤¤¯¤é¡¢ËÌ³¤¤·¤Þ¤¨¤ÓÅù³¤»ºÊª¤âËÉÙ¤Ç¡¢¿©¤â¶õµ¤¤âÈþÌ£¤·¤¤¼«Á³Ë¤«¤Ê¼«Ëý¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÏ¸µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊÌ³¤Ä®¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª³§¤µ¤ó¡¢ËÌ³¤Æ»ÊÌ³¤Ä®³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¥¢¥Ê¤Ï°ÑÇ¤¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Î¤Û¤«¡¢µí¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ºî¶ÈÃå»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ä¼«Á³Ë¤«¤Ê¸Î¶¿¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Âç¼«Á³¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
