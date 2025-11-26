º£ÅÄ¹Ì»Ê¡¢¸åÇÚ¤Î¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ë¡È¥¤¥é¥¤¥é¡É¡Ö²¶¤é·Ý¿Í¤ä¤«¤é´Ö°ã¤¦¤È¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦º£ÅÄ¹Ì»Ê¡Ê59¡Ë¤¬¡¢25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ø³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å8¡§54¡Ë¤Ç¸åÇÚ¤Ë¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚX¤è¤ê¡Û¡È¥ÉµéÃÍ¡É¤Î´ÕÄê·ë²Ì¡ª¥Í¥Ã¥È¤ÇÍî»¥¤·¤¿¡ÉÌ¾·¯¤Î½ñ¾õ¡É
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎËÁÆ¬¡Ö¤³¤ÎºÐ¤Ç¤Þ¤À¸åÇÚ¤Ë¤³¤ó¤Ê¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ó¤Í¤ä¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿º£ÅÄ¡£¸åÇÚ¤È2¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¡¢¾ÆÃñ¥½¡¼¥À³ä¤ê¤Ë¥«¥Ã¥È¥ì¥â¥ó¤ÎÄÉ²Ã¤òÃíÊ¸¤¹¤ëºÝ¤Ë¸åÇÚ¤¬¡Ö¾ÆÃñ¥½¡¼¥À³ä¤ê¤Î¥ì¥â¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç¡×¤ÈÍê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¥ì¥â¥ó¥«¥Ã¥È¤Ï¥ì¥â¥óÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ª¡Ø¥ì¥â¥ó¤Ê¤·¤è¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¡ª¡×¤È¸åÇÚ¤Î¸À¤¤Â»¤Ê¤¤¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢µ¢¤êºÝ¤Ë¤â¡¢¸åÇÚ¤Î¤¿¤á¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¸Æ¤ó¤À¸å¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ç¡¢²¶¤é·Ý¿Í¤ä¤«¤é¡¢´Ö°ã¤¦¤È¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹ÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¢¤«¤ó¤¾¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿º£ÅÄ¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥Ñ¤Ã¤Æ¸«¤¿¤é¡¢¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥È»×¤¤¤Ã¤¤êÅÝ¤·¤Æ¡Ø¤¤ç¤¦¡¢¿ì¤¤¤Þ¤·¤¿¤ï¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¸åÇÚ¤Î¹ÔÆ°¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÊÆÂôÈÍÃæ¶½¤ÎÁÄ¡¦¾å¿ùÂë»³¡Ê1751¡Á1822¡Ë¤Î½ñ¾õ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡È¥ÉµéÃÍ¡É¤Î´ÕÄê·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£12·î2Æü¸á¸å9»þ54Ê¬½ªÎ»Í½Äê¡£
