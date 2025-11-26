アイドルグループ「SKE48」の相川暖花さんが、運転免許証の更新に伴って顔写真も新しくした経過を明かしています。



相川さんは「免許更新行ったからやっとこの『ヴィランズに居そう』って言われてきた免許卒業出来てアツい」とテキスト。その投稿に添えられた写真は、髪をまとめていて輪郭が青の背景に接しており、目の下のシャドウが広めに入っていて、肌の色や丸首のTシャツも含めて全体的に “白い” 仕上がりになっています。それがディズニー作品やマーベル作品の “悪役” ＝「ヴィランズ」に近い、とされているようです。









更新後の写真では、黒髪をストレートに下ろして黒の丸首のブラウスを着用。目の下のシャドウも細めにしていて、自然な肌色になっています。何より口角が少し上がっていて、穏やかな印象を伴っており、相川さんは「自己評価：ヴィランズ味は薄まった」と、自信を持ってテキスト。







「無くなった」ではなく「薄まった」とした相川さんに対し、フォロワーからは「免許証の写真は盛れないからな」「免許保有者は誰しも写真に満足しない」との指摘もあり、その中で改善に向かえた相川さんに「どっちにしろ美女」「2時間ドラマ味は濃くなった」「本性を出す前のヴィランズ」「大成功やん！」「普通にかわいい」「かわいいお姉さんになった」など、親しみのこもったエールが集まっています。

