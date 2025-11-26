妹のことが大好きすぎるわんこたちの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で18万回再生を突破し、「泣いてしまった」「切なそうな顔…」「大切な存在なんだね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：2歳の女の子が『初めて保育園に行った』結果→ずっと一緒に育ってきた犬が…離れた直後の『泣ける反応』】

妹が初めての保育園へ

YouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」の投稿主であるご夫婦は、柴犬の『こむぎ』ちゃん、『わらび』ちゃんを飼っています。この日は、ご夫婦の娘である『ひより』ちゃんが保育園に行ったそうです。2歳のひよりちゃんにとって、初めての保育園だったとか。

ひよりちゃんを見送ると、車で待っていた2匹は大慌て！「ひよりちゃんはどうしたの？」と言わんばかりの不安気な表情で窓の外を見つめていたといいます。しかし、普段お散歩している公園に近づくと、あっという間に笑顔に。

初めは楽しそうに遊んでいた2匹ですが、ひよりちゃんが大好きな遊具を見つけると、突然不安が押し寄せてきたようです。ボールを放って立ち尽くしたり、道に伏せて歩くのを拒否したりしたといいます。

必死に探す姿に涙

家に帰ると、こむぎちゃんとわらびちゃんはダッシュで家中を散策したそうです。しかし、どこを探してもひよりちゃんは見つかりません。お気に入りのベランダにも出ず、ただただ呆然とするばかりの2匹…。

ご夫婦に「5時に帰ってくるよ」と励まされながら、なんとかお迎えの時間まで耐え抜くことができたといいます。ひよりちゃんを迎えに玄関を出たときは、着いて行こうとしたり、ベランダの隙間からご夫婦を見つめていたそうです。

妹が帰ってきたら…？

ひよりちゃんは、一度も泣くことなく初めての保育園を満喫していたといいます。帰宅すると、こむぎちゃんとわらびちゃんは大喜び！耳をペタンと伏せて、嬉しそうにひよりちゃんに飛びついたといいます。勢いあまって、ひよりちゃんが倒れてしまうほど…！

実は、ひよりちゃんは生まれたときから2匹と一緒。固い絆で結ばれた3兄妹は、お互いになくてはならない存在になっているのでしょう。ひよりちゃんは保育園がとても楽しかったようで、毎日笑顔で帰宅するようになれば、2匹も次第に慣れてくるかもしれませんね。

この投稿には「ひよりちゃんは大切な兄妹なんだな」「寂しそうなお顔に涙が出ました」「3人の絆の深さに感動しました」などの温かなコメントが寄せられています。

3兄妹の微笑ましい日常はYouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。