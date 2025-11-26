

2025年10月24日にホンダが発売した「ヴェゼル e:HEV RS」。コンパクトSUVであるヴェゼルの新グレード追加となり、ホンダ伝統の「RS」を冠するモデルとなる（写真：三木 宏章）

「ヴェゼル e:HEV RS」の存在意義は高められた走行性能にある。歴代RSがそうであったように、握りこぶしひとつぶんと、わずかなハンドルの操作量に対してスッと鼻先が反応する。ここは専用制御を施した「EPS/電動パワーステアリング」と、ベースモデルの「e:HEV Z」から15mm低くした専用サスペンションの相乗効果だ。タイヤはサイズ、銘柄、指定空気圧もベースグレードから変更はないが、走りはグッと軽やかになった。

専用サスペンションはスプリング長と組み合わせるダンパー減衰力の変更によって15mm低く設定された。つまりその15mmぶん、最低地上高が低くなるが駆動方式によってボディ下部の張り出し量に違いあるため、前輪駆動（FF）で195→180mm、4輪駆動（4WD）で180→165mmと異なる。

さらにe:HEV RSでは、ルーフ後端に配置されていたシャークフィンアンテナを取り払い、かわりにガラスプリントアンテナをリヤゲートガラスに装着したことで30mm低くなった。

機械式立体駐車場に入庫可能に



ボディサイズは、全長4385mm✕全幅1790mm✕全高1545mmで、制限のある機械駐車場にも入庫可能（写真：三木 宏章）

つまり先の専用サスペンションの15mmと30mmをあわせると、車高はベースグレードのe:HEV Zから45mm低い1545mmとなり、1550mm制限の機械式立体駐車場への入庫が可能になった。ここはアーバン（都市型）スポーツを名乗るe:HEV RSにとって大きなアピールポイントだ。

その高められた走行性能だが、ヴェゼルに何を求めるのかによって意見がわかれる。今回はベースグレードのe:HEV Z→e:HEV RSの順（ともに4WD）で比較試乗ができたのだが、路面状況を問わないZのおおらかな乗り味に惹かれつつ、都市高速の連続する左右カーブではRSの俊敏さが際立つ結果となった。



ヴェゼル e:HEV RSの前に、ベースグレードのe:HEV Zに試乗。ともに4WDに乗り、その走りを比較した（写真：三木 宏章）

「RSとして設定するわけですから、ベースグレードのZとは大きな違いがあってしかるべきと考えて作り込みを行いました」（本田技研工業 LPL シニアチーフエンジニア磯貝尚弘さん）。筆者は幸運なことに1974年の初代「シビックRS」にはじまり歴代「フィット」「ジェイド」「N-ONE」、現行型「シビック」とRSシリーズに試乗する機会を得てきたが、いずれも爽快感という領域で大きく高められていた。打てば響く、それが筆者のRSに対するイメージだ。

2代目と3代目フィットのRSではサーキットに持ち込み、チームを組んで耐久レースにも参戦していた。だからRSの持つ高いポテンシャルは理解しているつもりだ。また16年2月に初代ヴェゼルに追加されたRSでは当時、長距離テストを行ったが、ホンダの硬派ピュアスポーツバッジ「タイプR」とは異なる爽快感と躍動感がほどよくバランスされたRSらしい走りが堪能できたことを覚えている。

ヴェゼルRSの走りについて



ヴェゼル e:HEV RSのスタイリング（写真：三木 宏章）

ひるがえって、このe:HEV RSだが、筆者のRS観からすると、「走行性能にやや振りすぎかな」と感じられるシーンがあった。端的に「お、乗り心地がハードだぞ」と思わせるシーンが多かったのだ。

もっともこれは今回の試乗シーンや道路環境が大きく関係している。都市部で路面の荒れた工事区間が多く、渋滞路を含み平均速度も低かったのだ。よってスムースに流れる郊外路や山道だったら印象はもっと良くなっていたかもしれない。いずれにしろベースグレードのZとは180度違う乗り味で潔さがある。



ヴェゼル e:HEV RSのリアビュー（写真：三木 宏章）

「市場の動向やユーザーの声から、ヴェゼルにはさらなるスポーツ性能が求められていることがわかっていました。e:HEV RSではヴェゼルの持つ高い総合性能から走行性能をグッと高めること、突出させることが狙いでしたので道路環境によってハードとお感じになる方がいらっしゃるかもしれません」と磯貝さん。

一方で良いところや、RSらしさもたくさんある。まず見た目。わずか15mmのローダウンとは思えないほど劇的に精悍だ。足もとの18インチホイールがダーク切削クリア化され引き締め効果が高まったことも要因だ。

ローダウンで運転視界も変化



ヴェゼル e:HEV RSのサイドビュー（写真：三木 宏章）

運転席からの景色も低くなった。「わずか15mmのローダウンで大げさな……」と思われるだろうが、じつはルーフライニング（天井）が黒色になったことと、シート表皮の変更で面圧分布が変わり、シート全面で身体を受け止めるようになったことから沈み込み量がわずかに増えた。よって、これらの相乗効果で実際には15mmぶん以上のローダウン効果が体感できる。それでいてシートの調整機構は従来と同じだから体躯を問わない。こうした高い実用性との両立はRSのチャームポイントだ。

パワーユニットであるe:HEVには手が加えられていないが、専用EPS＆サスによる俊敏な車体の動きと、電動駆動モーター（131PS/25.8kgf・m）の素早く立ち上がる駆動力の相性は群を抜く。気持ちの良さを指標にすればベースグレードのZに対して20％増しの印象を抱いた。



ヴェゼル e:HEV RSのインテリア（写真：三木 宏章）

ここで改めてe:HEV RSの立ち位置を紹介したい。e:HEVを名乗ることからハイブリッドモデルだ。2021年4月に登場した現行型は、2024年4月にマイナーチェンジを実施している。初代ヴェゼルにもRSが途中追加されているが、2代目ではFFのほかヴェゼルRSとして初の4WDが設定された。

「RS」とはロードセーリングの略語で、水上での帆走（はんそう/帆に風を受け船が進むさま）を意味している。ホンダでは1972年に誕生した初代シビックの追加グレードとして1974年に登場したシビックRSに初めて冠が授けられた。そして現在、N-ONE、フィット、シビックへとRSシリーズが展開されている。



ヴェゼル e:HEV RSのシート（写真：三木 宏章）

今回のヴェゼル e:HEV RSでは高められた走行性能にあわせて、精悍さを強調する内外装に変更された。車体前後にはRSエンブレムを装着し、フロントグリルやバンパーロアグリルなどを変更。リヤバンパーモールディング（加飾）も専用品とした。18インチホイールは造形こそ同じだがベルリナブラック＋ダーク切削クリアへと引き締め効果を狙った意匠に変更された。

インテリアでは、左右のドアからインストルメントパネルにいたるまでガーニッシュを赤色に変更し、一筆書きのような連続性を持たせた。加えて本革ハンドルのステッチも赤色として統一。

車内の雰囲気を左右するルーフライニングは他グレードの灰色から黒色に変更し包まれ感を強めた。シートは専用のコンビシート表皮（プライムスムース×ラックススェード×ファブリック）として、本革ハンドル同様に赤いステッチをアクセントにした。

ヴェゼルRSの価格設定のユーザーの反応



ヴェゼル e:HEV RSの試乗シーン（写真：三木 宏章）



e:HEV RSの車両価格はFFが374万8800円、4WDが396万8800円とベースグレードのe:HEV Zから48万700円高くなった。しかしe:HEV Zではメーカーオプション扱いだったカーナビゲーションシステム「Honda CONNECTディスプレー」と「ETC2.0車載器」（ナビ連動型）、さらにはスマートフォンの「ワイヤレス充電器」が標準装備であるため、実質は約25万円のアップにとどまる。

開発陣の思惑どおり、市場はヴェゼルにさらなるスポーツ性能を求めていたようで、e:HEV RS は9月18日の先行発表以降、11月3日時点で2600台の受注と計画の2倍となる好調な数字を記録している。

（西村 直人 : 交通コメンテーター）