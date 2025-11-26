1994年（平6）のアニメ「キャプテン翼J」の日向小次郎役などで知られる声優の檜山修之が、奈良文化財研究所埋蔵文化財センターの馬場基センター長と対談する「声優×考古学者 歴史愛がつなぐ、奇跡の異業種対談 語れ！ 叫べ！ 世界遺産『古都奈良の文化財』俺たちは仲間だ〜！」が、12月5日に東京・新宿区歌舞伎町のLOFT／PLUS ONE（ロフトプラスワン）で開催される。

同イベントは、令和7年度文化庁文化芸術振興費補助金（地域文化財総合活用推進事業）「古都奈良の文化財」を守り伝えるプロジェクト 歴史文化講座×現地体験プログラム事業の一環として開催。同プロジェクトは、奈良の歴史や文化を未来に継承するための取り組みで、普及啓発や人材育成、調査研究を通じ、市民や観光客の関心を高め、世界遺産としての価値を広める活動を展開している。

奈良市の世界遺産「古都奈良の文化財」は東大寺、興福寺、春日大社、春日山原始林、元興寺、薬師寺、唐招提寺、平城宮跡と、8つの資産で構成される。世界遺産リストの登録にあたっては、各資産が個別に評価されたのではなく8資産全体で物語る奈良の歴史や文化の特質が評価された。今回のイベントでは、興福寺、元興寺の物語を掘り下げる。

考古学者の馬場センター長は、NHK「歴史探検」や、15年6月に同局で放送された「ブラタモリ 〜奈良発展の秘密は“段差”にあり？〜」など、各種歴史番組への出演も豊富だ。本職だからこそ語ることができる深い歴史の話から、奈良に伝わる、いろいろな謎や伝説、奇想天外な話まで、さまざまな物語を“発掘・研究している人”の同センター長と、歴史探究が趣味であり特技の“歴史が好きな人”檜山が語り合い、会場に集まったファンとともに楽しむ。

MCは、人気アニメ「THE IDOLM@STER」の天海春香役などで知られる、声優の中村繪里子が務める。会場チケットは予約制で入場無料だが、1ドリンク制でドリンク代が別途必要。開場は12月5日午後6時、開演は同7時で、同8時30分ごろ終了予定。配信はなく、参加者には抽選で今回のテーマの興福寺と元興寺の間にある、ホテル尾花の宿泊券（1組2人）他賞品も予定している。