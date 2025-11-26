カブスは２５日（日本時間２６日）、レンジャーズからＦＡとなっていたフィル・メートン投手（３２）を２年契約で獲得したと発表した。複数の現地メディアによると２年総額１４５０万ドル（約２３億円）で３年目の契約は球団がオプションを持っているという。

リリーフ右腕のメートンは１７年にパドレスでメジャーデビュー。２１年から５年連続で６０試合以上に登板している鉄腕だ。１９年にパドレスからインディアンズ（現ガーディアンズ）、２１年にインディアンズからアストロズ、２４年にレイズからメッツ、２５年にカージナルスからレンジャーズと毎年のようにシーズン途中に移籍してきた。

今季はカージナルス、レンジャーズの２チームで計６３試合に登板して４勝５敗５セーブで防御率２・７９。通算４７８登板（うち先発１）で、２３勝２０敗１０セーブ、防御率３・９８をマークしている。

鈴木誠也外野手（３１）、今永昇太投手（３２）が所属しているカブス。今季は地区２位でポストシーズンに進出し、ワイルドカードシリーズではパドレスを破ったが、地区シリーズで同地区のブルワーズに敗れた。今オフは今永の引き留めには成功したが、外野手のタッカーがＦＡで移籍する可能性があり、戦力整備へ必死に動いている。