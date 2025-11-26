頭の悪い人は「怒り」を爆発させる。じゃあ、頭のいい人はどうするか。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

怒りを前向きなエネルギーに変える

怒りは多くの場合ネガティブに扱われますが、必ずしも悪いものではありません。

正しく活用すれば、怒りは行動の原動力になり、課題解決や成長を促すエネルギーに変わります。

本記事では、怒りを前向きな力に転換する方法を考えます。

怒りは「価値観のサイン」

怒りが湧くのは、自分の大切にしている価値観が侵されたときです。

たとえば、「約束は守るべきだ」という価値観を持つ人は、約束を破られると強い怒りを感じます。

つまり、怒りは自分の価値観を教えてくれるサインでもあります。

頭の悪い人は怒りを爆発させるのですが、エネルギーとして活用することが重要です。

「なぜ自分は怒っているのか」を分析し、そのエネルギーを改善行動につなげます。

理不尽な環境に怒りを覚えるなら、そこから学びを得て新しい場を探すなど、行動の方向性に変えることができます。

「具体的なアクション」に落とし込む

怒りを前向きに変えるには、感情をそのままにせず、具体的な行動に変換することが効果的です。

あ紙に書き出して課題を整理する、改善提案をする、行動計画を立てる。

怒りを具体化し行動に落とし込むことで、破壊的ではなく建設的な力として活かせます。

怒りはネガティブな感情であると同時に、自分の価値観を示すサインであり、大きなエネルギーでもあります。

大切なのは、その力を破壊ではなく改善や成長につなげることです。

怒りを行動の原動力に変え、淡々と積み重ねる姿勢。これが「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、怒りを前向きに転換し、ゆるストイックに生きましょう。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。

