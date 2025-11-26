ほれた男は貧乏だけど、男気がある人だった。ゆーびーむ☆さんは11歳年上の先輩芸人にテレビ番組上で逆プロポーズ。はれて結婚に向かうなか、彼のお金に関して許しがたい事実に遭遇します。その事実に対するあきれや怒り、さまざまな感情がうごめくことになるのです。

【証拠】「まじで残高60円」スマホに映し出された衝撃写真（9枚目/全18枚）

「イタリアン」と言えば「サイゼ」と返す彼

── 2023年に11歳年上のお笑い芸人、だーりんず・松本りんすさんと結婚したゆーびーむ☆さん。そもそも交際に至るきっかけは、ゆーびーむ☆さんのひとめぼれだったそうですね。

ゆーびーむ☆さん：彼の外見がものすごくタイプだったんです。ソース顔、っていうんですかね。昔の俳優さんみたいな濃い顔にひとめぼれしたんです。ゲッターズ飯田さんに占ってもらったときも「時代劇をやればすぐ売れます」と、言われたくらいの昭和顔。しかも、すごく男気にあふれていて、素敵だったんです。

── たとえば、どんな場面でその「男気」を感じたのでしょう？

ゆーびーむ☆さん：まだつき合う前、芸人仲間がうちに集まって飲んでたんです。朝まで飲んでみんなが寝落ちしているなか、彼ひとりがシャキッと起きて「バイト行かなきゃ」って準備しだしたんですよ。顔を洗うのかと思ってタオルを出したら「いらない、いらない。外は雨が降ってるでしょ。雨で顔を洗うから大丈夫や！」って（笑）。その姿を見て、「この人すごい！どこでも生き抜いていけそう」と思って、ワイルドさにキュンときちゃいました。

── 男気というか…たしかに野性味にはあふれているかも。

ゆーびーむ☆さん：そうなんです。そもそも彼は、同じ時代を生きているとは思えないくらい素朴というか、尋常じゃないレベルの世間知らずというか。初デートで「イタリアンが食べたい」と言ったら、「イタリアンってなに？」と真顔で聞かれて。「ピザやパスタのお店だよ」と説明したら、「ああ、サイゼリヤね！」と。ビックリするくらい何も知らないんです。でも、そのぶん「幸せのハードル」がものすごく低いんです。

背伸びしないでいい恋愛「安心感が生まれて」

── 幸せのハードルが低い、というのは？

ゆーびーむ☆さん：居酒屋でちょっとした半個室に通されるだけで「やばい、ここ最高や！」って、大喜び。ごくふつうの居酒屋ですよ（笑）。でも、まるですべてが初めての経験みたいに、いろんなことに感動するんです。根がとにかく純粋。そんな無邪気な姿を見ていると、こっちも幸せな気持ちになるんですよね。彼の「女っ気のなさ」も私にとっては魅力でした。私とつき合うまで20年近く彼女がいなかったらしく、周りからもいじられていたくらい。派手で遊んでいる人が苦手なので、ものすごく安心感がありました。

── ゆーびーむ☆さんにとって心癒される相手だったのですね。その安心感は、これまでの恋愛では感じられなかったものだったんですか？

ゆーびーむ☆さん：20代前半のころ、あるベンチャー企業の社長と3年ほどおつき合いしていたことがあるんです。彼は30歳くらいで年収何億円も稼ぐ成功者で、デートはいつも高級レストランで、移動はタクシーが当たり前。最初は「夢みたい」と浮かれていたけれど、だんだん背伸びをするのに疲れてきて。彼に合わせてブランドものを身に着けたり「歯科助手」と偽っていたりする自分も嫌で、「こんなの私じゃない」と思ってお別れしました。

そんな経験があったので、飾り気のない夫に惹かれたのかもしれません。告白も私からでした。けっこうグイグイとアタックしたのに煮えきらなくて、周りの芸人たちがおぜん立てしてくれて、ようやく交際にこぎつけたんです。

── そして、交際2年を経て、テレビ番組で「逆プロポーズ」されました。感極まって目が潤むゆーびーむ☆さんの姿、とてもかわいかったです。

ゆーびーむ☆さん：ありがとうございます（笑）。2023年の2月に『ぽかぽか』（フジテレビ）という番組の生放送で、サプライズで逆プロポーズしたんです。ノリと勢いの部分もありましたけど、彼がOKしてくれてすごく嬉しかったです。

放送後、会う人会う人に「おめでとう！」とご祝儀までいただいて。夫と同期の錦鯉の隆（渡辺隆）さんなんて、「ケンカになるといけないから」とふたりぶんのお祝儀を包んでくれて。幸せな余韻に浸りながら家路につきました。ところがその夜、わが家に激震が走りました。当時、彼と一緒に住んでいたのですが、ポストを開けたら、借金返済の督促状が届いていたんです。しかも2社から。「え、なにこれ…」と、思わず固まってしまいました。

借金発覚「別れを決意も」結婚した訳は

── まさかのタイミングで借金が発覚…。まるで天国から地獄に突き落とされたような瞬間だったでしょうね。

ゆーびーむ☆さん：そうでしたね。実際は3社から借りていたことがわかりました。さらに、彼の銀行口座は残高がたった「60円」しかなかったんです。お金がないことは知っていたけど、「700円ある」といっていたのに、まさか60円だとは…。もう絶句でした。

── 700円も、なかなかの衝撃ですけどね…。

ゆーびーむ☆さん：でも、いちばん許せなかったのは、お金がないことじゃなくて、借金を隠していたことでした。本人に聞いたら、「言おうと思っていたけど、プロポーズでタイミングを逃した」とか、「昔は簡単にお金が借りられた時代だった。だから、俺らの年代が借りた借金は、いずれ徳政令で返さなくてよくなるはず」とか、もうわけがわからない。「こいつ、ヤバいやつかも…」と、初めて思いました（笑）。その後、弁護士さんに相談したら、利息も調整してもらえて、なんとか対応できました。

── 当時、交際中に金銭感覚に違和感を覚えるような場面はあったのでしょうか？

ゆーびーむ☆さん：いや、なんかおかしいとは思っていたんです。ビールが800円する店は「高い！」と、かたくなに入らず「300円以内や」と言うほどケチなのに、そのいっぽうで平気でコンビニでバンバン買い物をする。少し行けば安売りしているスーパーがあるのに、何でもコンビニで済ませちゃうんです。いまさらながら、もっとちゃんとお金のことを話し合っておけばよかったなと思いますね。

昨年YouTubeの企画で行ったハワイが新婚旅行に

── そんななか、結婚に踏みきった理由はなんだったのでしょう。どんな思いがあったのでしょう。

ゆーびーむ☆さん：いや、最初は本気で別れようかと悩んでいたんです。でも、生放送から数か月経っても入籍しないので、「ご祝儀返せ！」「結婚詐欺か！」って、先輩たちからいじられ始めて（笑）。葛藤もありましたけど、最終的には「やるしかない」と、覚悟を決めて結婚に向けて動きだしました。

ところが、役所に婚姻届を提出しに行くと書類不備で受理されず、出直すことに。その足で両家の顔合わせの場所にいったんですが、「まだ届けは出せていません、すみません」って、もう本当にグダグダでしたね。

その後もズルズルとそのままにしていたら、手島優さんが「次の大安はこの日だからね！」って、わざわざ縁起のいい日を教えてくれて（笑）。それがなかったら、たぶんいまだに入籍してなかったと思います。

── まるで仲人のような動きっぷり（笑）。手島優さん、頼もしすぎません？

ゆーびーむ☆さん：恩人ですよね。すごく感謝してます。私も夫もだらしないので、なにかきっかけがないとなかなか動かないんですよね。結局、似た者夫婦なんだと思います。でも、なんだかんだでいつも笑っていられる。それがいちばん幸せなのかもしれません。

…

いきなり波乱のスタートとなった結婚生活ですが、このあとも2人の生活はカツカツ。お金を増やそうと売れるために芸を磨くかと思いきや、手を染めたのがパチンコでした。失敗したらお金がゼロになる極限状態を共にするなかで「この人と一緒なら、どんな状況でも笑っていられる」と、心から思ったそうです。

取材・文／西尾英子 写真提供／ゆーびーむ☆